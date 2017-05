Metoda INGENIOASĂ prin care o studentă la Drept a încercat să copieze la examen. Ce a dat-o de gol

O studentă a fost cât pe ce să reuşească să copieze la un examen, chiar sub nasul profesorilor săi, însă metoda folosită de ea, extrem de ingenioasă, nu s-a dovedit a fi infailibilă.

Întregul incident s-a petrecut în Marea Britanie, iar metoda tinerei a intrat "în istorie",m după ce metoda a fost descrisă într-un raport anual al Office of the Independent Adjudicator (OIA).



Fata a venit la examenul de drept cu 24 de pagini de copiuţe, scrise cu cerneală invizibilă şi pe care fata le-a ascuns în cartea de drept pe care avea dreptul să o aibă pe masă în sala de examen. Ea s-a "inspirat" până când un supraveghetor a observat tânăra în timp ce făcea ceva ciudat, folosea o mică lampă cu raze UV pentru a citi notiţele scrise cu cerneală invizibilă.



Ea a fost dată afară din examen şi, scrie The Telegraph, a făcut o plângere ulterioară pentru pedeapsa primită pentru că a copiat la un examen.