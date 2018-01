FOTO EXPLICATIE: Metoda de gătit care TE ORĂVEŞTE. Renunţă imediat să mai faci ASTA

Multi oameni aleg sa gateasca diferite feluri de mancare la cuptor folosind folie de aluminiu, fara a-si da seama de pericolul la care se expun. Aluminiul este o substanta periculoasa care poate pune in pericol sanatatea ta si a familiei tale. Prin urmare, daca obisnuiesti sa gatesti peste la cuptor invelit in folie de aluminiu, de exemplu, trebuie sa renunti cat mai repede la acest obicei.

Expunerea la prea mult aluminiu ne poate afecta fara sa ne dam seama, toxinele acumulandu-se in corp si cauzand intoxicatie cu aluminiu. Cele mai frecvente simptome de intoxicatie cu aluminiu sunt: slabiciune musculara, dureri osoase, convulsii si confuzie.

Anemia, problemele de sanatate cu organele respiratorii, boli ale creierului si sistemului nervos - toate aceste probleme de sanatate pot fi cauzate de intoxicatia cu aluminiu.



Un studiu recent a constatat ca embrionii expusi la acest tip de metal pot dezvolta anomalii.



Folosirea aluminiului pentru gatit este foarte populara. Prin urmare, daca gatiti mancare invelita in folie de aluminiu sau in recipiente facute din aluminiu, acesta patrunde in mancare, otravind mancarea si, in cele din urma, corpul.