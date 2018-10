Metoda care te ajută să dormi ca un bebeluş. Nu se ştia acest lucru până acum

Îmbrăcămintea din lână purtată în pat reprezintă un remediu mult mai eficient contra insomniei în comparaţie cu soluţia număratului oilor, sugerează un studiu realizat în Australia, citat joi de Press Association.

O echipă de oameni de ştiinţă australieni susţine că lâna menţine corpul în ''zona de confort termic'' cea mai favorabilă pentru un somn odihnitor.



Cercetătorii au testat această teorie pe două grupuri alcătuite din persoane tinere, respectiv vârstnice.



Studenţii cu vârste de circa 20 de ani din primul grup au adormit cu patru minute mai devreme, în medie, atunci când au purtat pijamale realizate din lână merinos. Astfel, ei au adormit în 11 minute când au fost îmbrăcaţi în pijamale din lână şi în 15 minute când au purtat haine din bumbac. De asemenea, ei au dormit cu şapte minute în plus, în medie, în cazul în care au avut pijamale din lână.



Studiul realizat pe cel de-al doilea grup a relevat că pijamalele din lână au avut un impact semnificativ mai mare asupra adulţilor cu vârste cuprinse între 65 şi 70 de ani. Cei care au purtat haine din lână au adormit după 12 minute, iar cei care au avut pijamale din poliester sau bumbac au adormit după 27 de minute.



''Nu demult era ceva normal să se doarmă în aşternut din lână, iar în prezent ştiinţa redescoperă beneficiile somnului în (haine din) lână'', a declarat dr. Paul Swan, cercetător în cadrul Universităţii Sydney.



''Poate nu este o coincidenţă că lâna reglează mult mai bine temperatura corpului menţinându-l în 'zona de confort termic'. Prin urmare, nu doar că se adoarme mai repede şi mai mult (în lână), dar somnul este mai profund şi de o calitate mai bună'', a adăugat Swan.



''A te bucura de un somn bun a devenit un lucru din ce în ce mai dificil în vremurile moderne, aşa că orice ajută (în acest sens) este binevenit pentru sănătatea psihică şi fizică'', a mai spus cercetătorul.



Studiul a fost realizat în Australia pe grupuri formate din 17 studenţi şi 36 de vârstnici.



Temperatura din încăperile în care participanţii au dormit a fost de 17 grade Celsius, menţionează Press Association.



Concluziile primului studiu, care au apărut în jurnalul Nature And Science Of Sleep au fost publicate pentru a marca ''Wool Week'' (Săptămâna lânii), parte a campaniei pentru lână al cărei patron este Charles, Prinţ de Wales. Cel de-al doilea studiu, finanţat de organizaţia Australian Wool Innovation (AWI), nu a fost publicat deocamdată.

