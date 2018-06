Vreme de toamnă în plină vară. Prognoza meteo pentru vineri, sâmbătă și duminică

Vremea va rămâne închisă și în acest weekend. Va ploua în aproape toată țara și temperaturile maxime vor scădea de la 28 la 23 de grade Celsius.

VREMEA VINERI

Vineri, vremea va fi instabilă şi în general închisă. În cea mai mare parte a ţării se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi vor fi condiţii de grindină. Îndeosebi în zonele deluroase, montane, în Moldova şi în Transilvania se vor înregistra cantităţi de apă de 20...30 l/mp şi pe arii restrânse 50...60 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 şi 28 de grade, anunță REALITATEA TV.

În București, pe parcusrul zilei, vremea va fi în general instabilă şi închisă. Se vor semnala averse, însoţite de descărcări electrice şi, posibil, intensificări de scurtă durată ale vântului. Dimineaţa, 15-17 grade şi la amiază, în jur de 25 de grade.

VREMEA SÂMBĂTĂ

Sâmbătă, vremea va rămâne în general instabilă. Vor fi averse şi descărcări electrice în jumătatea de est a ţării, la deal şi la munte, zone unde vor mai fi cantităţi însemnate de apă, şi local în celelalte regiuni. Vor fi condiţii de grindină. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 şi 28 de grade, cu cele mai ridicate valori in sud.

În București, averse şi descărcări electrice. Dimineaţa, in jur de 15 grade si temperatura maximă, 25...26 de grade.

VREMEA DUMINICĂ

Duminică, vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul precipitaţiilor, dar din punct de vedere termic va fi rece pentru această dată. Vor fi averse şi descărcări electrice, local, îndeosebi în nordul, centrul, sudul ţării şi la munte. Pe spaţii mici cantităţile de apă vor fi mai însemnate. La munte, la altitudini mai mari de 2000 m, mai ales în Carpaţii Meridionali, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea unele intensificări pe crestele montane, temporar şi în regiunile estice şi în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 17-18 grade in nordul Moldovei şi 25-26 de grade în Oltenia.

În Bucureşti, vremea va fi rece şi în general închisă. Temporar va ploua. Dimineaţa, 15-16 grade si la amiaza, in jur de 23 de grade.