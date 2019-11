Prognoza meteo a fost revizuită. Schimbări dramatice: cum va fi vremea până pe 24 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe două săptămâni. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării.

BANAT



Începând din 12 noiembrie și continuând în cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatură se vor situa peste cele climatologic specifice în această perioadă din an. Astfel, maximele diurne se vor încadra, în medie, între 17 și 20 de grade. Exceptând dimineața de 12 noiembrie, când vor fi temperaturi minime de 5...9 grade, valorile din următoarele nopți și dimineți vor avea abateri pozitive semnificative raportat la normele perioadei și se vor situa între 8 și 14 grade, mediat regional. O scădere a temperaturilor este estimată după data de 22 noiembrie, însă vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit in ultima decadă a lunii noiembrie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în perioada 12-13 noiembrie și după data de 20 noiembrie.







CRIŞANA



În mare parte a intervalului de prognoză (perioada 12-21 noiembrie) valorile de temperatură se vor situa peste normele climatologic specifice lunii noiembrie. Astfel, maximele diurne se vor încadra între 16 și 20 de grade. Cu excepția nopții de 11/12 noiembrie, abaterile pozitive ale minimelor față de normalul perioadei vor fi semnificative, urmând a se înregistra valori de 6...12 grade, mediat regional. Pentru ultimele zile ale intervalului de referință, este estimată o scădere a temperaturilor, însă acestea vor rămâne în general peste mediile multianuale.



Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în cea de-a doua săptămână de prognoză.



TRANSILVANIA



Începând din 12 noiembrie și continuând în cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatură se vor situa peste cele climatologic specifice în această perioadă din an. Astfel, maximele diurne se vor încadra, în medie, între 13 și 18 grade. Exceptând dimineața de 12 noiembrie, când vor fi temperaturi minime mai coborâte, chiar ușor negative în estul regiunii, valorile din următoarele nopți și dimineți vor avea abateri pozitive semnificative raportat la normele perioadei și se vor situa între 4 și 10 grade, mediat regional. O scădere a temperaturilor este estimată după data de 21 noiembrie, însă vremea va rămâne ușor mai caldă decât în mod obișnuit in ultima decadă a lunii noiembrie.



Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 13 noiembrie și din nou după 20 noiembrie.



MARAMUREŞ



În mare parte a intervalului de prognoză (perioada 12-21 noiembrie) valorile de temperatură se vor situa peste normele climatologic specifice lunii noiembrie. Astfel, maximele diurne se vor încadra între 14 și 18 grade. Cu excepția nopții de 11/12 noiembrie, abaterile pozitive ale minimelor față de normalul perioadei vor fi semnificative, urmând a se înregistra valori de 6...10 grade, mediat regional. Pentru ultimele zile ale intervalului de referință, este estimată o scădere a temperaturilor, însă acestea vor rămâne în general peste mediile multianuale.



Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 13 noiembrie și din nou după 19 noiembrie.



MOLDOVA



În cea mai mare parte a intervalului, regimul temperaturii aerului va fi caracterizat de valori mai ridicate decât ar fi normal în luna noiembrie. Astfel, maximele diurne se vor încadra, în medie, între 12 și 17 grade. Exceptând noaptea de 11/12 noiembrie, care va fi mai rece, abaterile pozitive ale valorilor nocturne față de normalul perioadei vor fi semnificative, minimele urmând a se încadra între 6 și 10 grade, mediat regional. Pentru ultimele zile ale intervalului de referință este estimată o scădere de temperatură, determinând valori apropiate și posibil chiar ușor peste cele climatologic specifice.



Regimul pluviometric se va menține deficitar. Ploi în general slabe, cu caracter local, se vor semnala în jurul datei de 14 noiembrie și posibil după 20 noiembrie.



DOBROGEA



În cea mai mare parte a intervalui, vremea se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an, cu variații nesemnificative de la o zi alta. Astfel, maximele diurne se vor încadra, în medie, între 16 și 22 de grade, iar valorile nocturne vor fi de 8...13 grade, mediat regional. După data de 22 noiembrie, este estimată o scădere a temperaturilor, însă cel mai probabil acestea vor fi apropiate sau ușor peste cele climatologic specifice perioadei.



Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea de apariție a ploilor fiind mai ridicată doar spre finalul celor două săptămâni de prognoză.



MUNTENIA



În cea mai mare parte a intervalului, până în jurul datei de 21 noiembrie, valorile de temperatură se vor situa cu mult peste cele normale în luna noiembrie, cu până la 8...10 grade peste mediile multianuale. Astfel, maximele diurne se vor încadra, în medie, între 17 și 21 de grade, iar minimele între 6 și 11 grade, cu valori mai mici doar în noaptea de 11/12 noiembrie. O răcire a vremii este estimată a se produce începând din 22 noiembrie, totuși valorile termice vor fi încă ușor mai mari decât cele obișnuite în ultima decadă de noiembrie.



Probabilitatea pentru ploi cu caracter local va fi mai ridicată în jurul datei de 13 noiembrie și după data de 20 noiembrie, însă regimul pluviometric se va menține deficitar pentru mare parte a regiunii.



OLTENIA



În cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatură se vor situa peste normele climatologic specifice în luna noiembrie. Astfel, maximele diurne se vor încadra, în medie, între 14 și 18 grade. Abaterea pozitivă a valorilor minime față de normalul perioadei va fi semnificativă, acestea urmând a se încadra între 7 și 11 grade, mediat regional, cu excepția nopții de 11/12 noiembrie când se vor înregistra temperaturi mai mici. O răcire a vremii este estimată a se produce după data de 21 noiembrie, însă temperaturile vor rămâne în general ușor peste mediile multianuale.



Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 13 noiembrie și din nou după 19 noiembrie.



LA MUNTE



Vremea se va menține cu mult mai caldă decât în mod obișnuit în luna noiembrie, în cea mai mare parte a intervalului, cu valori pozitive de temperatură atât ziua, cât și noaptea. Astfel, vor fi valori, în medie, de 5...10 grade ziua și 1...6 grade noaptea. Excepție vor face crestele de peste 1800 m altitudine, unde vor fi posibile minime sub pragul de îngheț în dimineața de 12 noiembrie. După data de 21 noiembrie, este estimată o scădere a temperaturilor, însă cel mai probabil acestea vor deveni apropiate sau se vor situa încă ușor peste cele climatologic specifice perioadei.



Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în perioada 13-14 noiembrie și după data de 20 noiembrie.