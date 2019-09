8 căi naturale de stimulare a metabolismului

Grasimea abdominala favorizeaza aparitia diabetului, a presiunii arteriale si chiar a atacului cerebral sau cardiac. Cunoscuta si sub denumirea de grasime viscerala, grasimea abdominala reprezinta o acumulare de celule deteriorate.

Cunoscuta si sub denumirea de grasime viscerala, grasimea abdominala reprezinta o acumulare de celule deteriorate. Aceasta produce hormoni in exces si substante inflamatorii care contribuie la productia de colesterol LDL („rau”) si trigliceride. O cantitate prea mare de grasime abdominala declanseaza o stare denumita „rezistenta la insulina”, in care hormonul insulina nu poate controla in mod corespunzator nivelul de zahar din sange. Aceasta conditie mareste riscul aparitiei cheagurilor de sange.