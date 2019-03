Messi, clonat! Nu e glumă, cercetătorii se gândesc cum l-ar putea replica pe argentinian

Arcadi Navarro, un specialist în genetică şi responsabil în cadrul Arhivei europene a genomului, a dezvăluit că starul argentinian Lionel Messi ''ar putea fi clonat cu tehnicile actuale'', informează cotidianul sportiv spaniol Marca.

"Am avea o persoană foarte asemănătoare cu Messi... Am fi capabili să reproducem, cu tehnicile actuale, ceva care ar semăna cu un geamăn întârziat... Ca şi cum doi gemeni s-ar fi născut, iar unul dintre aceştia ar fi fost conservat într-o cameră a timpului... congelată. Iar după 20 sau 30 de ani, l-am fi readus la ora sa exactă. Dacă totul s-ar petrece aşa cum trebuie, ne-am reîntoarce la acest copil şi am vedea că, în braţele mamei sale, el ar fi acelaşi", a explicat cercetătorul în cursul unei emisiuni la postul Cadena Ser, preluat de Agerpres.

Însă clonarea lui Messi nu ar garanta că vom avea o nouă stea a fotbalului mondial, a precizat Navarro. "Genetica ne oferă un cadru. Această persoană ar putea avea acelaşi potenţial ca şi Messi, pentru că, în final, calităţile fotbalistice ale lui Messi implică două componente: una genetică foarte clară şi alta educativă, circumstanţială, ambientală. Messi este Messi şi în propriile sale circumstanţe, nu doar datorită încărcăturii genetice. El este Messi şi datorită mediului din casa sa, atunci când era mic, a perioadei petrecute în La Masia (academia clubului FC Barcelona - n.red.), a tratamentului hormonal pe care l-a primit", a adăugat cercetătorul.