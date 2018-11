Mesajul terifiant găsit de o tânără în faţa uşii. A simţit cum leşină... Era scris cu viespi moarte

A îngheţat când a văzut ce mesaj au scris, în faţa uşii, folosind o grămadă de viespi moarte.

Sophie Dagleish, o tânără studentă la Arte, în vârstă de 20 de ani, a avut parte de şocul vieţii în momentul în care a început să găsească pe hol viespi moarte, uscate.



"Ţin minte că într-o zi mergeam cu un prieten pe hol. La un moment dat, când am început să urcăm scările, am observat că pe fiecare treaptă era aşezată câte o viespe moartă, uscată. La început, ne-am amuzat teribil, trebuie să recunosc! Parcă eram într-un film de groază!", a povestit tânăra.



Când le-a povestit colegilor, au fost la fel de amuzaţi. Ulterior, lucrurile au degenerat.



"După câteva zile, unul dintre colegii mei au găsit viespile strânse într-o grămăjoară, în faţa uşii. Iniţial, am crezut că era un cuib în apropiere...", a continuat Sophie.



După o zi, lucrurile au luat o turnură neaşteptată. "Când am ieşit, am văzut că viespile erau aranjate cu grijă, formând un cuvânt: 'BUNĂ!' ('HI', în original). Imediat m-au trecut fiori reci pe şira spinării şi am simţit că mă ia cu leşin... Nu ştiam ce să mai cred... Cine ar face aşa ceva?!", a mai spus tânăra.



Imediat, aceasta şi-a chemat colegii. După ce le-a arătat grozăvia, au reuşit să o calmeze şi au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, totul a fost o simplă glumă.