Românii din Italia către Dăncilă: ”Nu mai faceți promisiuni deșarte, știm tot ce se petrece în țară”

Viorica Dăncila

Românii din Italia s-au supărat după ce premierul Viorica Dăncilă le-a spus că sunt rupți de realitățile din România. Și i-au transmis premierului un mesaj supărat.

„Sunt oameni care efectiv nu mai ştiu realitatea din România. Nu ştiu că au crescut salariile, nu ştiu că avem locuri de muncă, că avem situaţii în care nu avem specialişti pentru anumite domenii, că există anumite oportunităţi să-şi deschidă o afacere. Aceste lucruri, să ştiţi că de multe ori nu sunt cunoscute în Diasporă.”, a spus premierul într-un interviu la o televiziune.

Declarația a declanșat nemulțumirea românilor din Italia, care au reacționat rapid. Potrivit publicației Rotalianul, Diaspora a transmis un mesaj dur pe Facebook premierului.

„În România este numai lapte și miere, iar noi de tâmpiți ce suntem stăm și ne chinuim prin străini. Cât au crescut prețurile și ce valoare au banii în România nu ne spune doamna ministru? Cum ne chinuim să ne ținem copiii la școală în țară, știe această doamnă?”, a scris un comentator pe Facebook.

„Numai minciuni, în țară se muncește pe foarte puțini bani și dacă vrei să îți deschizi o afacere toți banii care îi ai trebuie să-i dai ca șpagă. Rușine!”, a precizat un altul.

„Din păcate, noi știm mai bine ca ei realitatea, o vedem și o auzim zilnic. Ce nu știu politicienii din România e că pe noi nu ne mai prostesc așa ușor! Știm că sunteți niște semianalfabeți ajunși la conducerea țării, știm ce combinații aveți, știm și cine vă apără, știm și cum se va sfârși, nimic nu e pentru totdeauna, au mai fost și alții, au sfârșit tragic… Aș vrea ca doamna Dăncilă să primească mesajul ăsta: Plecați cât mai puteți, că murim cu voi de gât!”, a mai comentat un român din Italia.

„Cred că cei din diaspora sunt mult mai destupați la minte decât crede doamna prim-ministru! În primul rând pentru că au avut curajul sau șansa să plece de la rău la mai bine sau de la bine la și mai bine! E alegerea și dreptul fiecăruia iar faptul că au ieșit din țară, că au putut vedea și alte moduri de trai, au putut compara cu ceea ce este sau au avut acasă, le-a deschis mintea și schimbat mentalitățile. Nu-i mai credeti neștiutori, că nu sunt! Dimpotrivă… ”, a avertizat un alt comentator.

„Terminați cu tot noroiul acesta, nu mai faceți promisiuni deșarte, românii din Diaspora știu mai mult decât vă imaginați voi, dragi politicieni!”, a spus un alt român.

„Ce aiureli vorbești? Ne moare poporul de foame, bătrânii dacă nu i-am ajuta noi, cei din diaspora, ar muri cu zile, nu le ajunge pensia nici de cumpărat medicamente. Rușine tuturor celor ce au condus țara de la revoluție încoace. Au furat cât au putut, au vândut tot ceea ce era a întregului popor, au pus România pe butuci. Nici după cele două războaie mondiale nu eram în halul în care am ajuns astăzi. O Românie săracă și golită de oameni, pentru că au fost la conducere toți șarlatanii. Hoții și escrocii diplomați. Rușine să vă fie! Sunt prețuri ca în UE dar salariile și pensiile, ba! Cine s-a gândit să facă prețurile ca-n UE? Dar atunci de ce nu s-a gândit oare să facă și salariile și pensiile ca-n UE? Sunteți cunoscuți în toată lumea ca politicienii-hoți ai epocii actuale, cei care au pus în genunchi România. Rușine mare!”, a spus, furios, un alt comentator.