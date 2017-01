Mesajul președintelui CE pentru Cioloș: Vă felicit pentru munca excelentă

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a trimis joi o scrisoare fostului premier Dacian Ciolos in care il felicita pentru munca "excelenta" in fruntea Guvernului, afirmand ca a asigurat "o perioada de guvernare transparenta, deschisa si responsabila fara precedent in istoria recenta a Romaniei".