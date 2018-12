Mesajul Oanei Pellea la marșul din București: "Am fost puțini. Mi-au înghețat lacrimile"

Marșul Tăcerii de la București în cinstea comemorării eroilor Revoluției din 1989 a strâns peste 3000 de oameni în centrul Capitalei. Alături de aceștia, au fost prezente și nume cunoscute din lumea teatrului și din politică, cum ar fi Oana Pellea și Dacian Cioloș. Actrița a fost dezamăgită de cum a decurs anul acesta Marșul.

"Da. O mână de oameni am citit nume și nume și nume de oameni ce au pierit în 1989. Unica lumină de candelă ce a rămas aprinsă a fost cea a domnului Mihai Șora. La 102 ani a ținut aprinsă Lumina sufletelor ce au plecat de pe pământ împușcați în dec 1989. Sufletul cel mai tânăr ce a pierit în acele zile avea 2 ani. ...Domnul Șora a ținut Lumina ca să știe sufletele ...drumul de întoarcere acasă...Am înălțat numele celor morți pentru a fi dezlegați, pentru a le mulțumi, pentru a le trimite semn că nu i-au uitat chiar toți...că mai suntem ( chiar dacă puțini) cei care ne gândim la ei...A fost frig. Am fost puțini. Mi-au înghețat lacrimile pe obraz. Pe gardul Palatului Regal, unde au fost florile depuse la înmormântarea MS Regelui Mihai I al României...acum stau numele celor ce au murit, pentru că nu au mai vrut să trăiască precum șobolanii într-o lume falsă, într-o dictatură, în minciună și în lașitate.. Sunt fericită că am fost prezentă la acest act de smerenie și de respect pentru cei morți. Nu puteam să fiu în altă parte! Mi-ar fi crăpat sufletul de rușine! Dumnezeu să-i odihnească", a fost mesajul publicat de Oana Pellea pe rețelele de socializare.