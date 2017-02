Mesajul lui Traian Băsescu pentru ,,patrioții PSD-iști '' și soția premierului Grindeanu

Băsescu despre situația din România: Poate fi începutul unui război hibrid

În stilul deja consacarat, Traian Băsescu poartă un dialog, de la distanță, cu patrioții PSD-iști, care s-au speriat de popor.

Iată ce le scie Traian Băsescu:

"Patrioţii PSD-işti s-au speriat de popor.

Patrioţi şi iubitori de popor din PSD, nu vă schimbaţi numerele de telefon, nu vă închideţi conturile de facebook. Luaţi viaţa de politician aşa cum este în România. Şi nu uitaţi, voi aţi început.

Îi văd pe „Patrioţii înspăimântaţí” din PSD plângându-se pe toate televiziunile că cineva le-a făcut publice numerele de telefon şi adresele, că primesc ameninţări, înjurături şi blesteme pentru ei, pentru soţii şi copii prin sms, în dialog direct sau pe facebook.

“Patrioţii înpăimântaţi” se plâng că sunt înfricoşaţi, se simt urmăriţi, îşi simt ameninţată liniştea burgheză de tip socialist, familia, integritatea, averea, viaţa, drept pentru care plâng ca nişte spălătorese pe la toate televiziunile.

Patrioţii înspăimântaţi” de la PSD uită că, acum 3 – 4 ani, urlau pe stadioane, în pieţe publice, în sate şi oraşe, din străfundul bojocilor lor, “Băsescu la puşcărie“. V-aţi întrebat atunci cum se simţea familia mea, măi “patrioţi înspăimântaţi”, fie că era vorba de soţie sau de cele două fete? Nu m-am dus să mă plâng la televiziuni. Am considerat că bătălia mea pentru a apăra România de voi are un cost.

Vă mai amintiţi, “patrioţi înspăimântaţi”, că, în 2012, mi-aţi trimis în faţa casei zeci de mii de bucureşteni să vadă piscina în care îmi făceam programul de recuperare după operaţia la coloană? Nici eu şi nici familia nu ne-am plâns public, chiar dacă fetele plângeau în casă. Şi atunci am considerat că este costul pentru onoarea de a apăra ţara de voi.



...Deci, ”Patrioţi înspăimântaţi” de la PSD. Dacă tot aţi avut şansa ca cineva să vă facă publice numerele de telefon, nu vă speriaţi de poporul pe care spuneţi că vreţi să-l serviţi. Răspundeţi poporului la telefon, la sms-uri sau pe facebook. Pe lângă înjurături şi blesteme (de care nu trebuie să vă speriaţi, că nu vă face nimeni nimic), veţi afla de la oameni foarte multe lucruri şi vă asigur că merită să-i ascultaţi '.

Să auzim numai de bine, măi "PSD-işti patrioţi iubitori de popor".

PS – Doamnă Grindeanu, fiţi bărbată şi nu lăcrimaţi pentru câteva fluierături. Sunteţi soţia Primului Ministru al Guvernului României, ce Dumnezeu! Asta-i viaţa în stratosferă, iar, dacă aveţi nevoie de ceva curaj, sunaţi-o pe Maria'', așa își încheie postarea Traian Băsescu.