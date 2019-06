Mesajul lui Dragnea de dincolo de gratii: ”Mi-a spus că e demn și că își duce mai departe crucea”

Liviu Dragnea este la închisoare de aproape două săptămâni. Colegii săi de partid încearcă ”să îl protejeze” sau cel puțin așa spune Codrin Ștefănescu.

”Are voie la un telefon pe zi. De obicei, vorbește cu familia. Nu am vorbit despre ce se întâmplă în partid. Nu am vrut să îl necăjesc despre care este relația între colegii noștri după arestarea sa. Am încercat să îl protejez puțin. Nu cred că se uită la televizor. Încearcă să se delimiteze de toate lucrurile care s-au petrecut. Am înțeles că se fac pagini noi pe Facebook de susținere a lui Liviu Dragnea”, a spus Codrin Ștefănescu, la un post de televiziune.

Liviu Dragnea are în celula de la penitenciarul Rahova, acolo unde se află în carantină, un telefon de pe care poate suna anumite persoane o oră pe zi. Acesta are o cartelă pe care i-o poate încărca familia, astfel încât să poată comunica cu aceştia.

„Liviu Dragnea e un om foarte puternic și foarte demn și curajos. A rămas așa până în ultima clipă. Eu sper ca oamenii să nu se delimiteze de Liviu Dragnea și să nu uite că în acest partid foarte mulți au căzut la datorie în bătălia pe care am avut-o pentru democrație și împotriva a ceea ce numim statul paralel. Sunt oameni de partid care, de-a lungul ultimilor ani, au tot suferit și au tot fost vânați pentru simplul motiv că erau membri PSD. Sper ca partidul să nu uite că mulți dintre colegi au suferit alături de familiile lor. Dosarul lui Liviu Dragnea e o mizerie de la un cap la altul. Totul e cusut cu ață albă. Toți din partid știm lucrul acesta. Nu cred că Dragnea se uită la televizor, încearcă să nu se uite și să se delimiteze de toate lucrurile astea. Când m-a sunat, nici nu l-am încărcat cu mesaje proaste sau știri negative. Mi-a spus că e puternic, e demn și că își duce mai departe crucea mai departe”, a mai spus Codrin Ștefănescu.