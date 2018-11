Mesajul lui Denise Rifai după anunțul revenirii lui Rareș Bogdan

Denise Rifai

Jurnalista Realitatea TV Denise Rifai salută mesajul lui Rareș Bogdan și anunță că Realtatea TV nu capitulează.

”M a bucurat mesajul lui Rares din aceasta seara. Si Ma bucura si mai mult faptul ca Rares alege sa fie in continuare parte din Echipa Realitatii TV!!!

I am spus si lui, si o sa spun si aici din nou, ca Traim clipe complicate pentru Romania iar cel mai important lucru in perioada aceasta este SA FIM uniti pentru ca Mesajul nostru sa reuseasca sa zguduie in continuare acest grup de ghiolbani care au capturat azi Psd si conduc Romania, iar mesajul sa ajunga curat in casele dvs.

Pentru ca doar asa putem lupta impreuna cu dvs ca Romania sa continue sa ramana un stat european si sa nu se transforme intr-o republica cocotiera unde seful politic imparte putere si libertate, face legi si cheltuieste banii poporului!

Rares stie bine ca Mesajul lui fara echipa RealitateaTV paleste, in timp ce noi RealitateaTV, fara el, am fi incompleti. Si nu am avea niciodata atata putere Separat pe cat avem Impreuna!

Eu pe Rares il inteleg cumva. Si Rares stie de ce. Probabil ca suntem la fel de pasionali amandoi. Eu i am scris ca avem nevoie de el si i am enumerat toate motivele de mai sus.

Profit insa de aceasta ocazie sa reiau un mesaj pe care l am transmis zilele acestea telespectorilor nostri si sa le multumesc pe aceasta cale ca sunt pe cat de pasionali suntem si noi!

Ce imi doresc din tot sufletul este sa retina toata lumea este ca Realitatea NU SE VINDE! Realitatea NU E DE VANZARE! Realitatea Nu schimba Macazul !!!!!

Noi suntem si vom ramane TELEVIZIUNEA CARE LUPTA PRIN TOTI JURNALISTII SAI sa tinem Tara asta pe un parcurs european si sa ramanem un stat DEMOCRATIC!

Am primit multe mesaje in care eram cumva acuzati ca fara Rares suntem vanduti PSD. Si e datoria mea ca Jurnalist Realitatea TV sa aduc cateva precizari.

RealitateaTV LUPTA incepand de la colegii de la Matinal ( Ramona Solomon si Bogdan Muzgoci) si pana la colegele de la machiaj si tanti Nela ( doamna care ne imbraca asa frumos ) plus TOATA REDACTIA, REGIA, colegii cameramani, soferii nostri - ca informatia sa fie una curata si dreapta si sa ajunga in casele dvs in forma ei cea mai curata pentru ca dvs sa puteti decide ce aveti de facut!

Iar faptul ca aducem si invitati de la psd sau analisti din zona psd - o facem doar pt ca mesajul sa fie transmis in plenitudinea lui - in forma bruta asa cum vine de la psd si tradus de noi, jurnalistii si restul corpului de invitati pe care i avem.

In plus, o sa numesc un adevar trist: chiar daca atat de rau cum sunt zilele pe care le traim acum, parca nu a fost niciodata in ultimii ani in Romania, ghiolbani ca la psd sunt in absolut toate partidele si exact aceeasi soarta o vom avea ori de cate ori aceasta categorie de oameni va ajunge la butoanele puterii si la bugetele tarii; SI DEZASTRUL este ca ghiolbanii astia chiar sunt Transpartinici!

Deci. REALITATEA NU SE VINDE SI NU E DE VANZARE ! Realitatea TV lupta 24 de ore din 24 si REALITATEA TV NU CAPITULEAZA!

Stati cu ochii pe noi !

Acum, CHIAR CA AVEM TREABA MULTA!

#REALITATEATV

P.S. Cât despre cei pe care noi i am crezut prieteni și i am adus alături de noi, iar ei au folosit aceasta criza interna pentru ca sa emită împotriva Realității și a oamenilor ei, le dorim ... drum bun! :-)”, scrie Denise Rifai pe Facebook.