Mesajul lui Alexander Adamescu după moartea tatălui său

Fiul lui Dan Adamescu, Alexander, susține într-o scrisoare deschisă nevinovăția acestuia, în vreme ce acuză "statul opresiv", dar și pe fosta soție a omului de afaceri, pe care o cataloghează drept "ahtiata strict dupa bani".

„A crezut pana la capat in dreptate. Era convins ca va fi achitat, caci nu putea sa conceapa ca intr-un stat de drept poate fi condamnat fara probe. Din pacate a murit pierzandu-si increderea in Romania si pofta de viata. A fost parasit de sotia iubita in cele mai grele momente, dovedind astfel ca a fost ahtiata strict dupa banii lui. Compania pe care a crescut-o timp de 15 ani, Astra Asigurari, i-a fost falimentata de oameni care l-au acuzat apoi de consecintele actiunilor lor. Azi toate firmele lui sunt pe cale sa fie nationalizate in urma acestor nedreptati. Iar eu pus pe lista neagra. A fost prea mult chiar si pentru luptatorul Dan Adamescu!

Acesta este adevarul despre tatal meu. Multi au ales sa-l judece fara sa-i cunoasca situatia si fara sa-l cunoasca cu adevarat. A fost un om demn, caruia nu-i facea placere sa iasa in fata, preferand sa isi vada de treaba. Nu s-a aparat public la fiecare acuzatie primita. A creat mii de locuri de munca si a format profesionisti, care stiu ca si azi ii poarta recunostinta. A fost un om pentru care numai gradul de inteligenta si volumul de munca au dat masura succesului sau. Nimeni si nimic altceva!

Iar eu voi lupta pana la capat pentru a face cunoscut cata nedreptate i s-a facut de catre un stat opresiv, care confunda dreptatea cu interese oculte si care a ales sa condamne unul dintre putinii oameni de afaceri autentici.

Sa-ti fie tarana usoara, tata!”, precizează Alexander Adamescu într-o scrisoare deschisă.

Omul de afaceri Dan Adamescu a murit în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 68 de ani. Anunţul a fost făcut de nora sa, Adriana Constantinescu.

Avocatul lui Adamescu susţinea, la sfârşitul anului trecut, că omul de afaceri se afla la Terapie Intensivă, într-un spital privat, sora sa primind acceptul să stea într-o încăpere alăturată, pentru a-l putea supraveghea.

Adamescu executa, din 27 mai, pedeapsa de patru ani şi patru luni primită în dosarul în care a fost acuzat că a mituit doi judecători pentru pronunţarea unor soluţii favorabile în dosare de insolvenţă ale unor firme ale sale. El făcuse şi o cerere de liberare condiţionată, care îi fusese însă respinsă, putând să mai facă una în luna februarie a acestui an.

În vara lui 2016, Bogdan Alexander Adamescu, reținut în Marea Britanie, a fost eliberat pe cauțiune de un judecător din Westminster Magistrates Court.

În luna martie, procurorii DNA înaintaseră Tribunalului București propunerea de arestare în lipsă a omului de afaceri Bogdan Alexander Adamescu, acuzat de două infracțiuni de dare de mită.

Potrivit DNA, în cursul lunilor iunie și decembrie 2013, Bogdan Alexander Adamescu, împreună cu tatăl său, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro, respectiv 23.000 lei, magistraților Stanciu Ion și Rovența Elena, judecători la Tribunalul București — Secția a VII-a Civilă, pentru ca în schimb aceștia să dispună, în dosare privind procedura insolvenței, soluții favorabile unora dintre societățile la care acționar era Dan Adamescu.

"Până în prezent, procurorii anticorupție au făcut numeroase demersuri pentru a asigura prezența inculpatului în fața organelor judiciare, însă acesta a urmărit tergiversarea cercetărilor față de el și în final sustragerea de la urmărirea penală. (...) La data de 25 martie 2016, procurorii au înaintat Tribunalului București referatul cu propunere de arestare preventivă în lipsă a inculpatului Adamescu Bogdan Alexander, pe o perioadă de 30 zile, de la data punerii în executarea a mandatului de arestare preventivă", informa DNA.

Potrivit sursei citate, respectivul dosar s-a constituit ca urmare a disjungerii dintr-o cauză penală în care au fost trimiși în judecată patru judecători de la Tribunalul București — Secția a VII-a Civilă, în legătură cu pretinderea și primirea unor sume de bani și bunuri în schimbul favorizării unor interese de afaceri.