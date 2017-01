"Mai luati o porție de MCV". Mesajul lui Adrian Năstase după vizita Theresei May la Erdogan

Fostul premier Adrian Năstase le trimite un mesaj ironic celor care se bucură că România nu scapă de MCV, după vizita premierului britanic în Turcia.

Adrian Năstase le trimite un mesaj ironic celor care se bucură că România încă mai are și va mai avea MCV și pentru criticile din raportul Comisiei Europene făcut României pentru anul 2016.

Fostul premier e ironic cu ambasada Marii Britanii la București, de la care se aștepta un semn după ce premierul britanic Theresa May, a fost, în vizită oficială, în Turcia.

May s-a văzut cu Recep Tayyip Erdogan, președintele turc, considerat de mulți, după ultimele modificări făcute în Constituție, și după zecile de mii de arestări făcute după tentativa de lovitură de stat, drept un dictator.

"După vizita doamnei May in Turcia, asteptam un comunicat al Ambasadei britanice din Bucuresti, prin care să ni se recomande continuarea luptei anti-coruptie si noi realizări in materia statului de drept, pe modelul Erdogan. Lăsând gluma la o parte, sper să intelegem, in sfârsit, ce însemnă, de fapt, interesele marilor puteri și, pe de altă parte, demagogia in relațiile cu alte popoare. Mai vreti? Vă place? Mai luati o portie de MCV...", e mesajul lui Adrian Năstase citat de Stiripesurse.ro.

Fostul premier Adrian Năstase este, potrivit unei mărturisiri postate pe blogul său în 2014, nașul de cununie al fiicei celei mari a președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, Esra. Năstase a participat, alături de soția sa, Dana Năstase, în iulie 2004, când era prim ministru al României și președinte al PSD, la casătoria fiicei lui Erdogan, pe atunci premier al Turciei.