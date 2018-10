Mesajul Lorenei, fiica lui Ilie Balaci, după moartea fostului mare fotbalist

Lorena Balaci, în vârstă de 42 de ani, una dintre cele două fiice ale lui Ilie Balaci, le-a declarat ziariştilor care s-au strâns în faţa apartamentului din Craiova unde se afla trupul neînsuflețit al marelui fotbalist, că tatăl ei mereu susținea că va muri de tânăr și că îi spunea soției sale, Daniela, că el va fi cel care va muri primul dintre ei doi.

„Tata mereu spunea că va muri de tânăr, mereu spunea că el aşa simte, mereu îi spunea mamei că el va muri primul pentru că Dumnezeu îl iubeşte şi ştie că nu s-ar putea descurca singur. Nu am cuvinte. Toată viaţă mea am luptat să-i port numele cu cinste, şi eu şi sora mea am vrut mereu să fie mândru de noi. Sper că a fost“, a mai adăugat Lorena Balaci, îndurerată, notează presa mondenă.

Lorena Balaci a fost căsătorită cu fostul fotbalist Eugen Trică, iar cei doi au împreună doi băieţi. Unul dintre ei, Adi, a fost motiv de bucurie pentru Ilie Balaci chiar în seara zilei de sâmbătă, datorită reușitelor pe care le are în același domeniu care l-a consacrat și pe bunicul său.