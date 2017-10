Mesajul femeii care a prezis incendiul de la Colectiv, la doi ani după tragedie

Femeia care a prezis nenorocirea de la Colectiv, Maria Ghiorghiu, a postat un mesaj pe blogul personal prin care trasmite condoleanţe familiilor celor care au murit în incendiu.

Maria Ghiorghiu, cea care a prezis tragedia de la Colectiv, a postat luni un mesaj pentru familiile victimelor.

"2 ANI DE LA INCENDIUL DE LA COLECTIV! DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

Prieteni dragi,

Astăzi se împlinesc 2 ani de la Tragedia de la Colectiv.

Să păstrăm un moment de reculegere şi să ne rugăm pentru sufletul celor care au murit în acest Incendiu şi din pricina acestui Incendiu din Clubul COLECTIV . Să ne rugăm dragii mei, şi pentru cei rămaşi fără cei dragi ai lor, în această TRAGEDIE cumplită de la COLECTIV. Iată DOVEZILE în care am prevestit TRAGEDIA COLECTIV care, din nefericire, s-a adeverit crunt, la doar 5 zile după ce am intrat în direct la AGENTUL VIP şi am vorbit despre acest INCENDIU cu mult fum", a scris aceasta pe blogul său personal.