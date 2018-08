Mesajul cutremurător transmis de Florin Piersic

Dumitru Farcas - Florin Piersic

Doliu în muzica populară. Taragotistul Dumitru Fărcaș a murit. Interpretul avea 80 de ani şi s-a stins din viaţă noaptea trecută într-un spital din Cluj, în urma unui infarct.

Florin Piersic a ținut să transmită un mesaj îndurător după moartea lui Dumitru Farcaș.

"Doamne, Dumnezeule, te rog opreste-te! Nu ii mai lua, unul dupa altul de langa noi! Mitrule, fratele meu, cum sa-mi faci una ca asta?! Mai zilele trecute am vorbi tla telefon! Ce amintiri de o viata avem noi impreuna!Ai plecat de langa noi tu om minunat si artist exceptional! Simt in inima mea toate lacrimile lumii, ale familiei tale,mai ales pe ale prea iubitei tale sotii Elena si a fiicei tale Andreea, ale prietenilor tai, ale poporului astuia pe care l-ai iubit atat de mult si stiu ca undeva, intr-un colt, taragotul tau iubit plange si el. Tristetea mea nu are margini! Ma rog pentru sufletul tau, sa zboare in Lumina!", a scris Piersic.