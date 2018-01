Mesajul cutremurător al tinerei din Pitești care a murit la 26 de ani: ”Știi ce nu înțeleg eu?”

Monalisa Pandelea, o cunoscuta artista din Pitesti, a murit la numai 26 de ani. Celebra pentru efectele speciale pe care le crea in make-up, Monalisa a pierdut lupta cu cancerul.

Monalisa Pandelea a invatat la Liceul de Arta "Dinu Lipatti" din Pitesti, sectia de sculptura, dupa care a urmat cursurile unei academii din Italia.

Cu doar cateva saptamani inainte de a muri, tanara a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample:

"Stii ce nu inteleg eu? De ce nu putem sa obtinem intodeauna tot ce ne dorim? Chestii normale pentru care luptam sa se adevereasca ... (Si pun pariu ca acum o sa se trezeasca vreun "destept-filosof " cu replica aia gen :" pentru ca ne-am plictisi daca am avea totul pe tava si nu am mai aprecia"). Ei bine, eu nu m-as plictisi sa am tot ceea ce imi doresc atunci cand vreau eu sa fie!. Mai tare ma enervez daca obtin dupa ce am obosit sa lupt mult timp pentru acel ceva. La ce bun daca nu este atunci cand vreau eu si consider ca imi trebuie?".