Mesajul cutremurător al soției lui Leo Iorga

Leo Iorga, solistul trupei Compact, a încetat din viață. Ar fi împlinit 55 de ani peste o lună. Leo Iorga a murit după mai mulți ani de luptă cu o boală cruntă la plămâni.

Îndurerată, soția artistului a rostit un mesaj cutremurător.

„Este adevarat. A murit puiul meu. S a intamplat totul brusc, am apucat sa-i aprind lumanarea. Sunt terminata, nu ma pot opru din plans. Nu am apucat sa-i spun cat de mult il iubesc, puiul meu. Nu am apucat, Doamne. Nu ma pot aduna. Mai aveam atatea sa i spun… De cateva zile ma ruga sa mergem acasa, dar nu puteam sa l duc acasa pentru ca refuza sa manance. Nici in spital nu mai voia sa manance. Boala a invins. Am nevoie de liniste, de putere”, a declarat Paula Iorga în urma cu putin timp pentru CIAO.ro.