Mesajul administraţiei Trump pentru puterea de la Bucureşti: Nu faceţi paşi înapoi în justiţie!

Elisabeth Millard

Elisabeth Millard la Bucureşti. La două săptămâni după preluarea portofoliului de politică externă al SUA, Mike Pompeo (foto), fost director CIA, îl trimite într-o vizită la București pe cel mai experimentat diplomat de carieră în ce privește afacerile europene pe care îl are Departamentul de Stat.

Elisabeth Millard avertizează Guvernul de la Bucureştică Statele Unite sunt foarte atente la orice încercare care pune în pericol rezultatele pozitive din lupta anticorupţie din România.

"Trebuie să spun că noi ne uităm la România că la o țara care are rezultate pozitive în ce privește lupta împotriva corupției, dar și în ce privește independența magistraților. S-au făcut mulți pași înainte, astfel încât să putem spune că România ar putea deveni un model pentru celelalte țări, de aceea, suntem foarte atenți la orice încercare care ar putea pune în pericol aceste rezultate pozitive. Acesta e modul în care ne raportăm la acest subiect. Mesajul meu este că vom continuă să lucrăm împreună și vom fi foarte atenți la orice tentativă de a pune în pericol realizările de până acum", a precizat Elisabeth Millard, răspunzând la întrebările jurnaliștilor cu referire la reacția diplomației americane la încercările repetate ale coaliției PSD-ALDE de a modifică Legile Justiției.

Ambasada Ierusalim. Este prima vizită de acest fel la București a oficialului american și reprezintă primul pas diplomatic făcut de noul șef al Departamentului de Stat Mike Pompeo în ce privește relația cu țara noastră, scrie Ziare.com.

Atenția SUA e îndreptată asupra politicilor anticorupție pe care România le adoptă.

"Vom fi alături de voi pe drumul reformelor", a spus Millard, "sunt sigură că veți trece peste aceste probleme, iar hotărârea voastră de a moderniza țara, de a adopta valorile occidentale se va impune. Din păcate, marea provocare pentru România este să facă față relei vecinătăți cu zonele de tensiune create de Rusia prin anexarea Crimeii și presiunea pusă pe Ucraina, să facă față la comportamentul inacceptabil practicat de Rusia".

În ce privește problemele legate de corupție, Elisabeth Millard, reprezentanta Departamentului de Stat al SUA, a susținut că, în ciuda schimbărilor din fruntea instituției pe care o reprezintă, "concentrarea absolută pe continuarea procesului de înlăturare a corupției din societate nu a suferit nicio modificare și nu există nici cel mai mic semn că domnul Mike Pompeo ar fi schimbat ceva în această direcție.

În fiecare țara regăsim un anumit grad de corupție, dar acest fapt trebuie să ne facă să muncim din greu pentru a limita acest fenomen și sunt sigură că noi vom rămâne concentrați pe acest obiectiv și sperăm să avem un parteneriat bun în această privință aici, în România", a ținut să prezinte Elisabeth Millard.

Elisabeth Millard este un diplomat de carieră cu o experiență de 25 de ani în cadrul Departamentului de Stat. Printre alte funcții pe care le-a deținut de-a lungul timpului se număra cea de ambasador în Tadjikistan în perioada 2016-2017, a lucrat în Kazahstan, Maroc, Nepal, India, Danemarca și Cehia.

În aceste zile Elisabeth Millard s-a întâlnit cu oficiali ai Guvernului, ai instituției prezidențiale, cu experți în politici publice și reprezentanți ai societății civile. A făcut și o vizită la bază militară de la Mihail Kogălniceanu unde a purtat discuții cu ofițeri din trupele americane și cele române care desfășoară exerciții comune.

"Am fost numită în această poziție în septembrie 2017, iar în această perioadă am lucrat în Washington, fiind cel mai experimentat diplomat de carieră al departamentului pentru Europa. Am vrut foarte mult să vizitez România, pentru că e o țara care are o relație excelentă cu SUA, cooperăm în foarte multe domenii, iar România a făcut progrese uimitoare", a declarat doamnă Millard la o întâlnire cu jurnaliștii care a avut loc la sediul Ambasadei SUA din București.