Mesajele de condoleanţe ale foştilor membri ai Guvernului, după decesul lui Mihnea Constantinescu

"Mărturisesc că îmi este foarte greu să scriu acest mesaj. Cuvintele sunt prea sărace să mă ajute să exprim respectul şi preţuirea pentru un om drag, un ambasador excepţional, un coleg cum rar întâlneşti şi un adevărat prieten care oricând, oriunde şi efectiv la orice oră era acolo să-ţi dea un sfat, o povată, să te încurajeze, să-ţi spună părerea lui, cu o eleganţă cum rar întâlneşti, fără a te forţa să o accepţi! A iubit România şi a iubit diplomaţia românească dedicându-le viaţa şi cariera profesională!", a scris vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall, duminică, pe Facebook.

Aceasta a adăugat că mii de diplomaţi au beneficiat de experienţa şi profesionalismului lui Mihnea Constantinescu, iar diplomaţia română a rămas "de astăzi mai săracă", după moartea fostului ambasador.

"Asemeni mie, sunt mii de diplomaţi, mai tineri sau mai puţin tineri, care au beneficiat de profesionalismul, expertiza, experienţa şi seriozitatea lui Mihnea Constantinescu, a extraordinarului ambasador Mihnea Constantinescu. Diplomaţia românească a rămas de astăzi mai săracă! Mulţumesc Mihnea pentru toate sfaturile din aceşti ani! Şi mulţumesc că în 2003, când am revenit acasă (urmare a discuţiilor cu tine începute în acea frumoasă zi de noiembrie 2001, la Yale Law School) m-ai sfătuit şi m-ai ajutat să fac parte din echipa MAE! Să te odihneşti în pace! Dumnezeu să te aibă în pază, Mihnea! Condoleanţe familiei!", a conchis Ana Birchall.

Şi fostul ministru al Justiţiei, actualul senator PSD Robert Cazanciuc a spus despre Mihnea Constantinescu că era acel tip de diplomat care mereu găsea o soluţie.

"Rămas bun, dragă mc! Astăzi ne-a părăsit unul dintre ultimii oameni de stat ai acestei ţări! Ambasadorul Mihnea Constantinescu a fost unul dintre acei diplomati care întodeauna găsea o soluţie, cu tact şi înţelepciune! Am pierdut nu doar un bun prieten, ci şi un reper de echilibru pentru un aparat de stat cu tot mai putini oameni preocupaţi de binele general!", a scris, duminică pe reţeaua de socializare, Robert Cazanciuc.

La rândul său, fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a afirmat despre Mihnea Constantinescu că a fost un domn, un om cu o mare inteligenţă şi delicateţe.

"Straniu contratimp. Neştiind că Mihnea Constantinescu a fost învins chiar ieri noapte de maladia gravă care l-a încercat, am continuat să mă rog azi, la biserică, pentru ca Dumnezeu să-l ajute. Poate că nu e un contratimp, ci o lucrare continuă, căci viaţa continuă, în altă dimensiune, incalculabilă cu mijloacele noastre. Acest om a fost un domn, o personalitate de o mare inteligenţă şi delicateţe, un diplomat care a lucrat, mereu discret, pentru ancorarea noastră în Occident", a scris Teodor Banconschi, pe Facebook.

Acesta a precizat că fostul ambasador a fost unul dintre prietenii şi săi în MAE şi ştie că Mihnea Constantinescu a preţuit căldura prieteniei sale.

"A fost unul dintre prietenii mei în MAE. Ştia să aprecieze cultura, şi-ar fi dorit o Românie în care meritul e recunoscut fără eforturi, o ţară mai bună, condusă de oameni deştepţi şi patrioţi. Ştiu că a preţuit căldura prieteniei mele şi m-am bucurat, de-a lungul anilor, de distincţia sa competentă, calmă, plină de bun simţ. La urările de sănătate pe care i le-am scris acum ceva timp, când părea să se restabilească, mi-a răspuns: ”Mulţumesc frumos! Mai e de lucru, dar cu ajutor de Sus... Vă transmit gândurile cele mai bune, cu drag.” Dumnezeu să-l odihnească!", a conchis Bachonshi.

Fostul ministru al Apărării Mihnea Motoc consideră că Mihnea Constantinescu a fost "o minte sclipitoare", reprezentând într-un mod nobil interesele României.

"Lumea mea şi a celor ce l-au cunoscut pe Mihnea Constantinescu e mai săracă de azi. O minte sclipitoare, un devotat al intereselor statului român în cel mai nobil sens, dar şi un om de o bunătate şi fineţe cum aproape nu se mai întâlnesc. Ambasadorul Mihnea Constantinescu s-a stins azi noapte, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă. Dacă mă aude, să ştie încă o dată cât de mult a însemnat pentru cei care am început împreună la Externe. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a fost mesajul lui Mihnea Motoc, duminică pe Facebook.

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a precizat că a primit cu mare tristeţe vestea trecerii în nefiinţă a lui Mihnea Constantinescu.

"Am primit, cu tristeţe, vestea că Mihnea Constantinescu a părăsit această lume. Mihnea Constantinescu a fost un profesionist desăvârşit, un mare diplomat şi un om de o calitate umană excepţională. Am colaborat foarte bine la guvern. Că vicepremier pentru securitate naţională, dar şi că prim-ministru interimar, am beneficiat de expertiza lui Mihnea Costatinescu în materie de politică externă. Deplâng trecerea să în nefiinţă, o mare pierdere pentru noi toţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris, duminică pe reţeaua de socializare, Gabriel Oprea.

Deputatul PNL Adriana Săftoiu mărturiseşte că de fiecare dată când îi cerea ajutorul lui Mihnea Constantinescu, acesta nu refuza niciodată.

"De fiecare dată când i-am cerut ajutorul, Mihnea era acolo. Eram numită director de cabinet al ministrului Transporturilor, după ce îmi încheiasem mandatul de purtător de cuvânt în guvernul Radu Vasile. Una era să fii purtător de cuvânt, alta director de cabinet.. Apoi am făcut interviul despre presă, despre cum trebuie să fie un purtător de cuvânt, despre el si prezenţa lui alături de politic. Mi-a spus", a relatat Adriana Săftoiu, pe Facebook.

Ea a amintit despre un episod relatat de presă în anul 2007, o declaraţie a fostului diplomat despre adoptarea Declaraţiei de independenţă de la Chişinău, în care Mihnea Constantinescu povestea că atunci când a prezentat, în numele Guvernului, recunoaşterea Republicii Moldova, simţea că "trece istoria prin vocea" sa.

"L-am întrebat care a fost momentul de care îşi aminteşte cu placere. MC: Există ceva care mi-a rămas undeva la suflet, un moment istoric, acela de a prezenta la radio în numele Guvernului recunoaşterea Republicii Moldova, în august 1991. A fost imediat după ce Parlamentul de la Chişinău a adoptat Declaraţia de independenţă. Am prezentat poziţia asta şi simţeam că trece istoria prin vocea mea. E ceva, nu?" (Vocile puterii, 2007). Da, Mihnea, istoria a trecut de multe ori, în ultimii 30 de ani,", a completat Săftoiu, pe reţeaua de socializare.

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat duminică, la un post de televiziune, că fostul diplomat Mihnea Constantinescu a murit sâmbătă noaptea, în străinătate.

Mihnea Constantinescu avea 56 de ani şi a fost, pe rând, asistent personal al premierului Petre Roman, director de cabinet al premierului Theodor Stolojan (1991-1992), purtător de cuvânt al Guvernului (1991-1992), director de cabinet al premierului Nicolae Văcăroiu, ministru de stat pentru reforma economică în acelaşi guvern Văcăroiu.

A fost apoi director de cabinet si consilier al ministrului de externe de atunci Mircea Geoană (1996-1998).

Ulterior, Mihnea Constantinescu a fost director de cabinet al premierului Adrian Năstase (2004) şi apoi director de cabinet al premierului Călin Popescu-Tăriceanu (2005-2008), dată după care îndeplineşte funcţia de ambasador cu însărcinari speciale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În mai 2012, Mihnea Constantinescu a fost numit de premierul Victor Ponta în postul de consilier de stat.

