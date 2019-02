MESAJE DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR. Moduri fabuloase de a spune "TE IUBESC!"

MESAJE DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR. Dacă doriți să va impresionați jumătatea cu un mesaj aparte, de ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, iată câteva idei fabuloase pentru o zi de neuitat!

- Îți trimit acest mesaj că să-ți aducă aminte de promisiunea pe care ți-am făcut-o cu mult timp în urmă, și anume, că te voi iubi mereu. Sper că în anii ce vin să mă ajuți, că și până acum, să-mi țin cuvântul.

- Tu ești unică persoană care îmi știe cea mai lăuntrică dorința și tu ești singură care mi le îndeplinește pe toate. Vreau că astăzi, de ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, să te invit la o sărbătoare pentru noi doi… La mulți ani, regina inimii mele!

- Tu ești focul ce-mi aprinde inima, ești scânteia care mă face să ard de dor. În brațele tale mă mistuie dorința… Mă ridic asemeni păsării Phoenix, din cenușă viselor mele împlinite, și nu-mi doresc decât apropierea nopții, că să mă aprind din nou în îmbrățișarea ta … Happy Valentine’s Day, iubirea mea!

- Ziua în care mi-ai apărut în cale îmi pare ziua în care m-am născut din nou. Nu-mi imaginez viață mea fără tine și sper ca și pe viitor, fiecare zi a îndrăgostiților să ne găsească unul în brațele celuilalt. Și iubirea noastră să înflorească în fiecare an, mai puternică. Dacă acest lucru depinde doar de mine, știu sigur că așa va fi…Happy Valentine, îngerul vieții mele!

- Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! E Ziua Indragostitilor!

- Îţi mulţumesc că ai introdus cuvântul Dragoste în dicţionarul vieţii mele! Te iubesc enorm, iubirea mea.

- As vrea sa fiu un fulg, sa ma topesc in bratele tale, sa-ti explorez trupul si sufletul. Lasa-ma sa te iubesc azi, de Ziua Indragostitilor, mai mult ca niciodata!

- Cineva a intrebnat ce ii face pe oameni fericiti. Unii au raspuns ca bogatia, altii – celebritatea. Ma gandeam la asta atunci cand am primut SMS-ul de la tine. Am zambit si am raspuns ca pe mine asta ma face fericit.

- M-am uitat in portofel si era gol, m-am uitat in buzunar si am gasit doar cateva monede,m-am uitat in inima si te-am gasit pe tine.Abia atunci am realizat cat de bogat sunt!

- Chiar daca am tuse, durere-n gat, frisoane si stari de oboaseala, cu sau fara gripa porcina…dragostea pentru tine ma baga-n boala.

- Esti un trandafir crescut in inima mea. Promit sa-ti fiu aer, apa, pamant. Dar tu trebuie sa-mi promiti ca vei inflori numai pentru mine.