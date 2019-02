MESAJE DE VALENTINE'S DAY: Cele mai frumoase mesaje şi felicitări de Ziua Îndrăgostiţilor

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. De VALENTINE'S DAY, sărbătorit 14 februarie, poţi face o urare sau îi poţi trimite persoanei iubite MESAJE DE DRAGOSTE de ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR.

MESAJE DE VALENTINE'S DAY. ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR, mesaje, urări şi felicitări:

- Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste...

- Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

- Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

- Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

- Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

- Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

- Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

- Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

- Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

- Dacă îmi dai şansa de a-ţi demonstra că suntem suflete pereche, îmi voi petrece fiecare zi din viaţă sărbătorind Ziua Îndrăgostiţilor cu tine.