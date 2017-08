Mesaje de Sfanta Maria. De ce nu e greșit să spui "La mulți ani!" pe 15 august

Mesaje de Sfanta Maria. Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare a bucuriei pentru toți creștinii deoarece vorbește despre mutarea la cer a Fecioarei Maria. Preoții spun că nu este un păcat să spui azi La multi ani! persoanelor dragi care poartă numele Maria sau Marian.

MESAJE DE SFÂNTA MARIA Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului numită în popor și Uspenia (termenul slav). După o pioasă tradiție veche, cunoscută mai întâi în Apus și trecută apoi și în Răsărit, la trei zile după adormirea ei, Sfânta Fecioară ar fi fost ridicată cu trupul la cer, ca și dumnezeiescul ei Fiu.

MESAJE DE SFÂNTA MARIA Sfânta Maria Mare este cunoscută ca Paștele din timpul verii, tocmai pentru că vorbește despre Învierea cu trupul a Maicii Domnului.

MESAJE DE SFÂNTA MARIA Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existența ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult

* De Sfânta Maria, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toată bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare. La mulţi ani!

* La mulţi ani Maria (Marian)! Îngerii să-ţi călăuzească paşii şi Sfânta Fecioară să-ţi lumineze drumul în viaţă.

* Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfânta Maria!

* Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume îl porti, învaţă să ierţi, să fii mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulţi ani!

* În aceasta zi specială îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţa plină de lucruri bune, iar Sfânta Maria, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu. La mulţi ani de ziua numelui tău!

* Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!

* Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat, pentru mine rămai un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca lumina Sfintei Marii să ne lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!

· De Sfânta Maria, zi sfânta, să se răsfrângă asupra ta bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare şi iubitoare. La mulţi ani!

· De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui. La mulţi ani, Maria!

· Dragă Maria, îngerii să-ţi călăuzească paşii şi Sfânta Fecioara să-ţi lumineze drumul în viaţă! La mulţi ani, Maria.

· Dumnezeu mi-a dat familia, Sfânta Fecioara Maria al cărui nume îl porţi mi te-a dăruit, pentru a mă bucură de o astfel de prietenie. Mă bucur că ai apărut în viaţă mea, că am şi voi avea bucuria de a trăi şi simţi o prietenie adevărată! Să îţi fie viaţă binecuvântare şi bucurie întocmai că numele sfânt pe care îl porţi!

· E ziua ta, Maria, un nume frumos şi simplu, la fel de pur că ţine şi la fel de gingaş. La mulţi, ani!

· Fie că din această zi sfânta, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate! La mulţi ani!

· Fie că lumina Sfintei Marii să ne ţine mereu aprinsă calea dragostei! Te iubesc, femeie simplă cu nume sfânt!

· Fie că Sfânta Maria să te ocrotesca, să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi lumineze calea!

· Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Maria cât mai frumoasă!

· Îmi luminezi întreagă zi cu zâmbetul tău şi îmi luminezi viaţă cu bunătatea şi felul tău frumos de a fi. Aş vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost şi până acum şi să mă bucur în fiecare zi de puritatea şi căldură sufletului tău, rupt parcă din dragostea Fecioarei Maria.

· Întocmai că Fecioara Maria, al cărei nume îl porţi, învaţă să ierţi, să fi mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun.

· Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie că Sfânta Maria pe care o reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

· Iubirea tăcută şi nemărginită ce mi-o porţi, încrederea şi respectul faţă de ţine, de mine, de noi, de relaţia noastră, mă fac zilnic să te iubesc tot mai mult. Îi cer Fecioarei Maria cea al cărei nume îl porţi, să rămână cu ochii asupra ta, să îţi călăuzească paşii, să îţi luminze viaţă şi să îţi dea puterea să păstrezi în suflet iubirea pe care mi-o porţi cu aceeaşi intensitate cu care şi eu la rândul meu o port.

· La mulţi ani şi Sfânta Maria să te călăuzească mereu!

· Mă bucur că exişti în viaţă mea şi mă bucur că Fecioara Maria, al cărui numei îl porţi, mi te-a dăruit pentru a mă bucură de prietenia ta sinceră şi necondiţionată.

· O prietenie sinceră, înseamnă întotdeauna o legătură între oamenii cu aceleaşi principii, aceleaşi idealuri, aceleaşi bucurii, aceleaşi lacrimi. O prietenie sinceră este o binecuvântare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu ţine, este o prietenie sinceră, că un talisman aducător de noroc.

· O sărbătorim pe Fecioara Maria şi te sărbătorim pe ţine. Îmi doresc să fi mereu aşa, blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tău. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

· Pentru că eşti o persoană atât de bună, de drăguţă şi de loială, îmi doresc că Fecioara Maria, al cărei nume în porţi, să aibă grijă de ţine, să îţi călăuzească toţi paşii şi să îţi lumineze calea în viaţă.

· Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească!

· Ţi-ai schimbat şi sacrificat viaţă pentru a da naştere unui vis, pentru a creşte un vis, pentru a te bucură de acest vis. Şi mă bucur mama, să ştiu că eu sunt visul tău! Poate că nu toate mamele vin din lumea sfinţilor, dar tu mama sigur vii din lumea Sfintei Marii al cărei nume îl porţi! La mulţi şi fericiţi ani de căutare a luminii pentru puiul tău.

· Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viaţă numai flori, Noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

· Aş vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost şi până acum şi să mă bucur în fiecare zi de puritatea şi căldură sufletului tău, rupt parcă din dragostea Fecioarei Maria.

· Că o lumina caldă ai apărut în calea mea, ai intrat în viaţă mea şi mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând şi mai înţelegător, întocmai că Fecioara Maria, al cărei nume îl porţi. Mulţumesc că mă călăuzeşti şi că ai grijă de mine!

· Când eu mă rătăcesc, de ţine, de familie, tu că o sora plină de încredere în mine şi în rătăcirile mele, ajută-mă să găsesc drumul spre ţine, spre casă…Şi întocmai Că Fecioara Maria al cărei nume îl porţi, să mă ierţi când greşesc şi să mă invati să iubesc, aşa cum a învăţat Ea omeniarea să iubească şi să ierte.

· Chiar dacă ai nume de sfânta ştiu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinsteşti şi o să ne primeşti cu masă plină. Sper să rămâi mereu un spirit tânăr şi plin de viaţă, să fim mereu împreună şi să nu uităm niciodată frumoasă prietenie dintre noi.

Sfânta Maria Potrivit Traditiei, Maica Domnului a mai trait 11 ani dupa inaltarea la cer a Fiului sau. Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit trecerea din lumea aceasta la viata vesnica cu trei zile inainte de adormirea sa: «Acestea zice Fiul tau "Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeste cuvantul cu bucurie, de vreme ce vii la viata cea nemuritoare"».

Sfânta Maria Dupa ce a fost instiintata de Sfantul Arhanghel Gavriil ca va trece din lumea aceasta la viata vesnica, Fecioara Maria i-a intarit pe cei apropiati prin cuvintele: "Nu faceti din mutarea mea pricina de doliu, ci umpleti-va de bucurie si mai mare. Doresc sa merg la Fiul meu, Cel ce daruieste tuturor fiinta si viata. Si cand ma voi duce la El, nu voi inceta sa ma rog si sa mijlocesc pentru voi, pentru toti crestinii si pentru lumea intreaga, ca Cel ce o judeca in milostivirea Sa, sa se milostiveasca de toti credinciosii si sa-i intareasca si sa-i duca pe calea vietii, iar pe cei necredinciosi sa-i intoarca si sa-i faca pe toti o singura turma a Bunului Pastor care si-a dat sufletul pentru oile Sale si le cunoaste si ai Sai il cunosc!"

Sfânta Maria Apoi a multumit Domnului pentru toate, iar Mantuitorul a venit la ea impreuna cu cetele ingeresti si i-a zis: "Fericita fii si sa se bucure inima ta. Pentru harul care ti-a fost dat, tot sufletul care va chema numele tau cu sfintenie nu va fi lepadat, ci va afla mangaiere si milostivire in aceasta viata si veacul viitor. Iar tu intra in salasurile cele vesnice cu pace, bucurie ca sa vezi slava mea si sa te bucuri prin harul Duhului Sfant". Dupa aceste cuvinte, Maica Domnului si-a dat obstescul sfarsit. Si-a incredintat sufletul Fiului ei.

Sfânta Maria Sfintii Parinti ne descopera ca dupa cum trupul Maicii Domnului a ramas feciorelnic in timpul nasterii lui Hristos, se cuvenea ca trupul ei sa ramana integru, ferit de stricaciune si dupa mutarea ei la cele vesnice, potrivit CrestinOrtodox.ro

Sfânta Maria Moartea Maicii Domnului este mutare la Viata, dupa cum reiese si din troparul sarbatorii Adormirii Maicii Domnului: "Mutatu-te-ai la viata ceea ce esti Maica Vietii". Din acest motiv, aceasta sarbatoare nu este trista, ci plina de bucurie.

În calendarul popular, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vară şi toamnă. Bătrânii spun că în această zi, rândunelele pleacă spre ţările calde, insectele încep să se ascundă în pământ iar frigul îşi face simţită prezenţa. De aici şi proverbul: "O trecut Sântămaria, leapădă şi pălăria!". Este vremea în care au loc târguri şi iarmaroace. Din această zi începe culesul viilor, al unor fructe şi plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, semănatul cerealelor de toamnă