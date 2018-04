MESAJE DE PAȘTE 2018. Sărbători fericite! Urări cu Hristos a Inviat

Mesaje de Paste

MESAJE DE PAŞTE 2018. În acest articol vă prezentăm cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Paște.

MESAJE DE PAŞTE 2018. Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Paşte

MESAJE DE PAŞTI 2018. O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAŞTI 2018. Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie și dragoste!

E ziua în care se naşte speranţa, iubirea şi gândul bun. E ziua în care iertăm şi dăruim. E ziua Învierii domnului. Paşte fericit!

MESAJE DE PAŞTI 2018. Sărbătoarea Învierii revarsă speranţă, înţelegere şi bucurie în lăcaşul fiecăruia dintre noi. Deschide-ţi inima şi păşeşte cu pioşenie în acest cadru sacru.

Dincolo de petreceri, de cadouri şi zile libere se află adevărata semnificaţie a Paştelui. Îţi doresc linişte, dragoste, bucurie de sărbători şi tot restul anului!

MESAJE DE PAŞTI 2018. Paştele rămâne cea mai importantă sărbătoare creştină, cea mai vasta atât în semnificaţii cât şi în obiceiuri. Trăieşte de Paşti, prin rugăciune, o adevărată sărbătoare.

MESAJE DE PAŞTI 2018. Mesaje religioase de Paște

„Dacă ești singur, îți doresc să ai parte de dragoste. Dacă ești trist, îți doresc să ai parte de fericire. Dacă ești tulburat, îți doresc să ai parte de liniște. Dacă te simți gol pe dinăuntru, îți doresc să fii plin de speranță. Paște fericit!”

MESAJE DE PAŞTI 2018. „Paștele să îți umple casa de fericire, prosperitate și sănătate. Sărbători fericite!”

„Fie ca Domnul să te binecuvânteze de acest Paște și să îți ofere un nou început, plin de prosperitate, succes și fericire. Paște fericit!”

„Paștele este o promisiune, pentru că Dumnezeu ne înnoiește în fiecare primăvară. Fie ca acest Paște să îți umple inima cu pace și bucurie. Sărbători Fericite!”

MESAJE DE PAŞTI 2018. „Spiritul Paștelui este despre speranță, iubire și bucuria de a trăi. Paște fericit!”

„Răstignirea lui Iisus ne arată că dragostea lui Dumnezeu este mai presus de orice. Să ai un Paște fericit!”

MESAJE DE PAŞTI 2018. „Fie ca Lumina Învierii Domnului să vă umple casa de speranță, iubire, sănătate și prosperitate. Paște fericit!”

„Învierea Domnului Iisus să îți aducă în suflet Iubire și Bucurie! Nu uita că destinul Său a fost crucea, scopul Său a fost dragostea, iar motivul Lui ai fost tu!”

MESAJE DE PAŞTI 2018. "Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!”

„E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea faţă de frumos vine din trăirile noastre. Trăieşte cu adevărat Învierea Domnului!”

MESAJE DE PAŞTI 2018. „Abia aştept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveţi grijă de voi şi faceţi curăţenie în casă şi în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm aşa cum se cuvine!”

„Sufletul mi se umple de lumină gândindu-mă la sărbătoarea ce se apropie, la noaptea de Înviere, la mine şi la tine, la sentimentele ce ne apropie în fiecare zi tot mai mult! Hristos a înviat!”

„Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”

1. Sentimentul de Paste nu se sfarseste niciodata, el semnaleaza un nou inceput al naturii de primavara si al prieteniei. Ii doresc Paste Fericit celui mai bun prieten al meu!

2. Sfanta sarbatoare de Paste este un moment in care dragostea, pacea si seninatatea se unesc in numele Domnului. Hristos a inviat!

3. Lumina Invierii Domnului sa va calauzeasca drumul in viata si sa va aduca liniste si pace in suflet. Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi!

4. Mireasma Sarbatorilor Pascale sa fie un moment unic de intoarcere spre pietate, armonie, speranta, toleranta, evlavie. HRISTOS A INVIAT!

5. Hristos a inviat! Si asta se simte in orice are viata, in firul ierbii, in cantul pasarilor, in seninul cerului. Invierea este un act divin ce da o noua existenta firii noastre. Un fapt care ne priveste pe noi, ne este data sa o dobandim si s-o intelegem. Fie ca astfel sa devenim mai curati si mai buni…

6. Învierea Domnului este un mesaj de dragoste, speranta si bunavointa. Paste Fericit!

7. Priveste prin credinta spre Golgota, spre cununa de spini, pune mana in ranile cuielor, opreste-te si asculta soapta lui ISUS: "Pentru tine am facut-o." Sarbatori fericite! HRISTOS A INVIAT!

8. Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spiritoale si sa va calauzeasca pasii pe drumul vietii.

9. Fie ca ingerii sa te protejeze, tristetea sa te uite, bunatatea sa te inconjoare si Dumnezeu sa te binecuvanteze. Paste Fericit!

10. Mantuitorul a avut o cruce de lemn si o inima de aur. Azi multi vrem cruci de aur si inimi de lemn. Fie ca in clipa vestirii, intr-un glas al Invierii Celui fara de moarte, sa renasca si puterea noastra de a iubi si a ierta. Paste fericit!

Mesaje de Paşti haioase:

- Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos, şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un mesaj de Paşte

- (mesaj pentru cei care sunt în plin program de slăbit) De Paşti să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame

- (din ciclul --- mesaje de Paşti pentru hipioţi) Să paştem cât mai mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată

Mesaje de Paşti în spirit religios:

Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.

Un înger blând din cer coboară, Se roagă-n taină, apoi zboară. De-acolo sus el ne trimite: Un zâmbet blând, o rază caldă Şi trei cuvinte: Hristos a Înviat!

MESAJE DE PAŞTI 2018. Mesaje haioase de Paşte

“Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.”

“16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!”

“De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame.”

“Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.”

“Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!