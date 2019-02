Dragobete 2019. Cele mai frumoase mesaje de dragoste

MESAJE DE DRAGOBETE: Tu ești visul meu…unicul meu vis…aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.

Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt. Happy DRAGOBETE!

Mesaje de Dragobete. Felicitări de Dragobete. Dacă aș fi de gheața ai vedea cu ochii tăi cum ma topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

DRAGOBETE 2019. Tradiţii româneşti: Ce trebuie să faci pe 24 februarie ca să ai noroc în dragoste

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.