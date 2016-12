MESAJE DE CRĂCIUN. Trimite-le celor dragi o urare de Crăciun: Sărbători Fericite!

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN.

MESAJE DE CRACIUN. Daca Sărbătorile v-au prins pe nepregătite și nu ați apucat să le scrieți celor dragi o scrisorică, acum e momentul să o faceți. Realitatea.net vă oferă câteva sugestii de mesaje de Crăciun, numai bune de trimis la familie, prieteni sau colegi, părinți, iubit sau iubită. Scurte SMS-uri noi cu urări şi felicitări creștine, haioase sau amuzante de Crăciun!

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Ne aflăm în perioada Crăciunului, perioada în care românii trimit cel mai mult MESAJE prin SMS celor apropiaţi. Sms-ul de Crăciun a devenit deja un obicei pentru fiecare: fie în seara de Ajun, fie chiar în ziua Crăciunului stăm şi scriem mesaje, semn că nu i-am uitat şi că ne amintim de toţi cei dragi. Cu această ocazie, pe internet circulă o mulţime de mesaje şi urări care pot fi folosite pentru SMS-uri de felicitări de Crăciun. Crăciunul ne face să fim mai altruişti, să oferim iubire şi mici surprize persoanelor care ne fac viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai liniştiţi, mai frumoşi pentru că primim şi dăruim iubire.

Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Crăciunul este un moment unic în care toţi încearcăm să ne facem “curăţenie în suflet”, uităm de griji şi ne încălzim inimile cu iubire şi bucurie. Oferă în dar un gând frumos celor dragi alături, aminteşte-le cât de mult înseamnă pentru tine printr-un mesaj luminos.

MESAJE DE CRACIUN. Sarbatoarea Craciunului se aproprie, ocazie cu care fiecare dintre noi isi aduce aminte si trimite mesaje si sms-uri celor dragi, membrilor familiei si prietenilor. Iar cea mai simpla si eficienta metoda prin care putem sa impartasim bucuria sarbatorilor este prin transmiterea de mesaje si sms-uri de Craciun.

MESAJE DE CRACIUN. Iata 20 de sms-uri si mesaje de Craciun pe care le poti trimite celor dragi:

1. Sarbatorile Craciunului si Anului Nou sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate.

2. Mos Craciun bate la usa, scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului, langa brad si langa foc sa va umple de noroc!

3. Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!

4. Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!

5. In noaptea sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile. Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte!

6. Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi!

7. Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotia Craciunului prin dragoste.

8. Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun Fericit!

9. Mosul vine cam tiptil, niciodata nu-l simtim, dar de fiecare data, lasa-n fiecare poarta fericire, bucurie, sanatate pe vecie! CRACIUN FERICIT!!

10. Frumusetea sarbatorilor de iarna sa va gaseasca in case alaturi de cei dragi. Aceasta sarbatoare sa va aduca multa sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor.

11. Sarbatori fericite cu bucurii si impliniri alaturi de cei dragi! Sa va gaseasca Mosul cu masa bogata si sufletul curat!

12. Sa vina Craciunul si toti clopoteii din brad sa-ti cante colindul magic care sa poarte cu el increderea, puterea, speranta, de care ai atata nevoie! La multi ani!

13. Bucuria Craciunului sa salasluiasca vesnic in inima ta luminandu-ti sufletul. Sa fii vesela si iubita si sa te bucuri de cadouri frumoase. CRACIUN FERICIT!

14. Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire. Iar Mosul sa va aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor apropiati.

15. Frumusetea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi in suflet sa va aduca implinire, iubire si fericire. Sarbatori fericite!

16. Mos Craciun bate la usa, scoate mana din manusa, si va da din palma lui darurile cerului, langa brad si langa foc sa va umple de noroc!

17. In ziua de Craciun cand te indopi cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa suspini..eu am sa-ti aduc aminte ca nu e bine sa consumi excesiv sare, zahar si grasimi.

18. Sarbatori fericite si un brad cat mnai frumos. Sa vina Mos Craciun cu un Ferrari si sa plece pe jos.

19. E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara, prin zapada Mosul zboara ? Ni se trage de la vin.

20. Urarile mele de Craciun sunt incarcate de bucurie, zapada si un An Nou fericit si din cand in cand sa faci apel la ratiune sau macar sa-i dai un bip.

„Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada!”

„Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!”

„Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare.”

„Fie ca în perioada Crăciunului să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!”

„Crăciun fericit! Îți doresc ca viața ta să fie la fel de plină de împliniri și dragoste ca în această perioadă.”

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.

"Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”

”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

”Un batranel cu chipul drag, va veni la voi in prag, sa nu’l goniti e mos craciun, si v’aduce’un an mai bun!”

”Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si’n anii urmatori!”

”Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine”

”Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu’n viata cat mai lin”

”Craciun Fericit! Mosul sa fie darnic, liniste sufleteasca si intelegere de sarbatori! La Multi Ani!”

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

”Se spune ca in seara de Craciun, la fiecare clinchet de clopotel o dorinta se indeplineste! Iti urez sa petreci sarbatorile cu sufletul plin de dorinte, in clinchet de clopotei! Craciun Fericit”

MESAJE DE CRĂCIUN: ”Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!”

”Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet. Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!”

”Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!”

”De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.”

”Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite!”

MESAJE CRĂCIUN: ”Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!”

”Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !”

Mesaje DE CRĂCIUN noi sau clasice, în versuri sau simple. E cert că internetul s-a umplut în preajma Crăciunului de astfel de mici URĂRI DE CRĂCIUN - fie că e vorba despre URĂRI DE CRĂCIUN în versuri, de glume sau de colinde. SĂRBĂTORI FERICITE! La mulţi ani!

1. L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!

2. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.

3. Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului.Langa brad si langa foc sa va umple de noroc.Craciun fericit

4. Catelus cu parul cret, s-aveti Geep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anu' si La Multi Ani! SARBATORI FERICITE!

5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!

În prag de sărbători, cu pacea, lumină şi căldură în suflet, vă doresc sa aveţi parte de zile minunate, de un Moş Crăciun darnic şi bun. Crăciun fericit şi La multi ani!”

- „Fie ca Naşterea Domnului să vă lumineze sufletele şi casa, să aveţi parte de sănătate, belşug şi fericire!”

- „Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!”

- „De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri! CRĂCIUN FERICIT!”

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”

„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”

„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”

„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”

„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

“Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!”

- “Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! CRĂCIUN FERICIT!”

- „De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!

- “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”

- “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!”

Sa va fie casa, casa

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu'n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

Iata vine Mos Craciun,fara sanioara,

Un ren e bolnav nu-i zapada afara,

Dar in sacul lui are incarcate,

Sincere urari,multa sanatate

Doar belsug in casa si o viata frumoasa

Cercetari realizate de psihologul Barbara Fredrickson au relevat faptul ca atunci cand o persoana isi seteaza emotii pozitive, va deveni mai deschis, mai sensibil si va trece prin experiente pozitive şi, poate, va avea SĂRBĂTORI FERICITE! In plus, buna dispozitie este contagioasa si va da motive in plus de bucurie.

Cercetarile realizate de Fred Bryant, profesor de psihologie, au scos la iveala faptul ca savurand momentele de bine in creier se formeaza legaturi neuronale care pastreaza si mai bine amintirile. Cu cat esti mai constient de starea de bine si te bucuri de ea, cu atat mai bine se va “cimenta” aceasta amintire.

Atunci cand te simti coplesit de ceea ti se intampla, ia o pauza. Bea un ceai, fa o baie, iesi la plimbare, fa yoga. Studii realizate la Harvard spun ca in momentele de stres trebuie sa te concentrezi doar pe un anumit lucru, de preferinta pozitiv. O minte “multitasking” este, de obicei, nefericita, astfel că nu vom avea SĂRBĂTORI FERICITE!.

Intr-un studiu realizat de Martin Seligman, specialist in psihologie pozitiva, s-a demonstrat faptul ca exprimarea directa a aprecierii si a iubirii fata de prieteni, rude, colegi, te vei simti mai conectat cu persoanele respective. In plus, scrierea zilnica timp de 15 zile a lucrurilor bune care ti s-au intamplat a dus la scaderea depresiei cu pana la 92% in randul a 94% din pacientii tratati de dr. Seligman.

Ca si recunostinta, generozitatea actioneaza asupra creierului. Atunci cand simti impulsul de a fi generos, actioneaza, fara sa astepti ceva in schimb. Sentimentul pe care ti-l produce imaginea unui om fericit contribuie la ridicarea starii de spirit si, automat, la generarea unor actiuni pozitive cu rezultate pozitive. Nu uita de tine si include-te pe lista celor care se vor bucura de generozitatea ta pentru a avea SĂRBĂTORI FERICITE!.

Iti mai aduci aminte cum te bucurai de farmecul Sarbatorilor cand erai copil? Ce te impiedica sa faci si acum acelasi lucru? Joaca-te cu cei mici, ai tai sau ai pritenilor (daca n-ai copii). Lasa bucuria si entuziasmul lor sa te patrunda si pe tine. Canta, danseaza alaturi de ei. “Joaca este cruciala pentru creier, atat in dezvoltarea intelectuala, cat si in dezvoltarea emotionala, la orice varsta”, spune psihologul David Elkind. In plus, fericirea este contagioasa. Cu cat esti mai vesel, cu atat atragi mai multa lume in jurul tau care va fi, de asemenea, fericita!

Pe la colţuri unii spun, Că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o să vină, Să vă aducă în pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, Să vă aducă mult noroc!

Se zvoneşte că pe seară, cineva o să apară, pe furiş pe la balcon, pe fereastră sau pe horn, vine, vine Moş Crăciun să-ţi vestească un an bun!

Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiţi fericiţi de Sărbători, acum şi-n anii următori!

Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!

In noaptea sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile. Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte!

Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi!

Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotia Craciunului prin dragoste.

Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun Fericit!

“Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!”

“În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ti inima şi primeste un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

„Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”

Mesaje DE CRĂCIUN: ”Sărbatorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.”

”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.”

”Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!”

“Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.”

“Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!”

“Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”

”Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. Sărbători fericite!”

”E timpul sa închizi ochii şi să-ţi amintesti de Crăciunul copilăriei tale. E timpul să-ţi aminteşti cum stăteai cu nasul lipit de geam încercând să-l vezi pe Moş Crăciun.”

“Trăieste în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată…”

”Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!”

“Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, Crăciunul face minuni!”

„Mos Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acu te voi avea în sfârşit!”

„De Crăciun, dacă vine la tine un tip gras şi păros şi te baga într-un sac, nu te speria! I-am scris moşului că te vreau pe tine de Crăciun”

„Să ne pierdem printre globuri şi beteala, să alergam prin ninsoare ca nişte copii, să ne îngropăm în cadouri şi să ne iubim ca doi nebuni… de Sărbători!”

„Abia aştept anul ce începe pentru a-l putea petrece alături de tine.

Îţi urez cele mai fericite sărbători!”

„De fapt tu aduci magie în fiecare clipa vieţii mele.

Nu sper, pentru că ştiu ca anul 2014 va fi unul plin de întelegere, dragoste şi bucurie între noi.

Sunt nerabdator sa petrec inca o data sarbatorile de iarna cu tine. Ma simt ca intr-o poveste, sunt fermecat să am în preajma mea o fiinţă atât de magica într-o perioada magică a anului.”

„În perioada asta a anului vreau să-ţi spun că singura magie pe care o simt nu e cea a Crăciunului, ci magia ta… Te iubesc şi vreu sa-mi petrec toate zilele de Crăciun cu tine!”

„Ori de câte ori petrec timp departe de tine, îmi pare că e timp irosit. Tu dai înţeles zilelor vieţii mele. N-aş putea să-mi petrec sărbătorile de iarnă nicăieri altundeva decât lângă tine. Noi doi, multă zăpadă, ascultând colinde… Nu e nimic mai îmbietor.”

- “Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, CRĂCIUNUL face minuni!”

- “Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prietenii dragi aproape. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu eşti una dintre acele persoane minunate! Să ai un CRĂCIUN FERICIT!”

- “Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de CRĂCIUN! Sărbători fericite!”

”Fie ca un fulg de nea razlet si vesel sa bata-n usa casei tale si sa-ti aduca bucurii si lumina in seara Sfanta de Craciun.”

”Hei, ce faci? Eu te intampin cu mult zambet si cu un pahar de vin, ca sa avem Craciun voios, ca nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sarbatoare, cand mai vrei si o ninsoare, calda si cu voie buna, ca o frumoasa cununa, pasnica si cu surprize, pline de multe reprize. Craciun Fericit!”

”Ma bucur ca esti langa mine si sper sa petrecem impreuna un Craciun de neuitat cu multa zapada, colinde si bucurii! Esti cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-am primit vreodata si iti multumesc ca existi!”

”Cel mai frumos lucru la acest Craciun este ca ma pot incalzi in bratele tale. Iti multumesc pentru ca ma faci fericita. Iti doresc din inima sarbatori fericite!”

“Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani !”

„Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește Noul An, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor!”

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. “Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!”

“Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!”

„Anul 2014 ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! LA MULŢI ANI!”

“Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii să zboare!”

“Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prieteni dragi aproape. Crăciun fericit!”

”Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!”

“Crăciunul este acea perioada minunată în care te gândesti la toti cei dragi si… la ce mărime poarta la pulover! Să ai un Craciun magic!”

“Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de Crăciun! Sărbători fericite!”

“Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îţi doresc multă sănătate, fericire şi numai împliniri să-ţi aducă noul an!”

1. Lumina Naşterii Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai aproape! Crăciun Fericit şi un An Nou plin de satisfacţii!

2. Pe la colţuri unii spun, că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc!

3. Tată Iubitor, ajută-ne ca de Crăciun să ne reamintim de Naşterea Lui Iisus, si să spunem şi altora, cu ajutorul colindelor; să vorbim despre bucuria păstorilor, despre închinarea celor 3 înţelepţi; să închidem uşa sentimentelor de ură şi să o deschidem pe cea a iubirii. Crăciun Fericit!

4. Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”

5. Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă. La Multi Ani cu Sănătate!

6. Credinta face orice posibil, speranta ne dă putere să continuăm, dragostea face ca orice să fie frumos. De Crăciun, vă urez să le aveţi pe toate! Crăciun Fericit si Sărbători Fericite!

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară ? ...Ni se trage de la vin

Să ai parte de tot ce e mai bun în viaţa! L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!

Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară? ...Ni se trage de la vin...

Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!

”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

Mesaje de CRĂCIUN: ”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”

Mesaje de Craciun ”Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!”

”Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet. Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!”

”Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!”

”De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.”

”Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sanatate in anul ce vine! Sarbatori Fericite!”

URĂRI CRĂCIUN: ”Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!”

”Iubirea divina coboara printre noi, ca o ninsoare naiva aducand cu ea bucuria Nasterii Mantuitorului.”

”Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !”

La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer... Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace!

Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!

De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.

URĂRI CRĂCIUN: Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn. Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite.

Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!

Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !

Ridica-ti fruntea ta CRESTINE

Azi catre RASARIT,

Si-n casa CANDELA SA ARDA

Caci DOMNUL NOSTRU S-A NASCUT!

In ziua de Craciun cand te indopi cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa suspini..eu am sa-ti aduc aminte ca nu e bine sa consumi excesiv sare, zahar si grasimi.

Sarbatori fericite si un brad cat mnai frumos. Sa vina Mos Craciun cu un Ferrari si sa plece pe jos.

E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara, prin zapada Mosul zboara ? Ni se trage de la vin.

Urarile mele de Craciun sunt incarcate de bucurie, zapada si un An Nou fericit si din cand in cand sa faci apel la ratiune sau macar sa-i dai un bip.

- Sa nu uitam ca aceasta noapte este Darul lui Dumnezeu pentru noi, este noaptea in care Dumnezeu s-a nascut ca om.

- In deplin consens cu incalzirea globala iti urez un calduros Craciun fericit!

- Pacea si linistea sa fie calauza ta in seara de Craciun. Fii mai bun, mai intelegator, imparte cu bucurie spiritul sarbatorii!

Mesaje CRĂCIUN: Traieste in culori de Craciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfintenia de alta data...

- Cu ocazia sfintelor sarbatori de Craciun, guvernul Romaniei aduce la cunostinta cetatenilor introducerea impozitului special pe Sarbatori!

- Invata sa culegi din fiecare Craciun sfintenie, bucurie, lumina pe care sa o imparti tot anul cu cei dragi!

- Sa ninga in noaptea de Craciun cu vise implinite! Invata sa visezi, paseste dincolo de real, Craciunul face minuni!

- In aceasta noapte uita gandurile negre. Ai multe alte nopti in care sa te ocupi de ele. Linisteste-ti sufletul si trimite cate un gand frumos catre fiecare dintre cei dragi si o sa te simti impacat.

- Craciunul - o zi in familie, iti ofera bucuria de a revedea fragmente din copilarie, cand ai inceput sa crezi cu adevarat in Craciun. Bucura-te de cadourile Craciunului, fii alaturi de cei dragi!

- Sa ai un Craciun ca un adevarat copil,cu mos,cu miros de brad si mere imbujorate!sa ai un craciun curat,sarutat de fulgi de nea!

„Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!”

„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”

„Crăciun plin de bucurii, căldură şi imaginaţie”.

Mesaje DE CRĂCIUN: Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmăluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, peste tot e bucurie şi Crăciunul iarăşi vine. Sărbatori fericite!

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

MOŞ CRĂCIUN bate la uşa,

Scoate mâna din mănuşă

Şi va dă din palmă lui,

Darurile cerului,

Lângă brad şi lângă foc

Să vă umple de noroc!

CRĂCIUN FERICIT!

Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!

Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!

Sărbătorile când vin,

Să vă fie coşul plin,

Să aveţi pe săturate,

Casă plină, sănătate,

Punga să geamă de bani,

Mult noroc şi la mulţi ani!

Moşul vine cam tiptil, niciodata nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasa-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie!

SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.

Sărbători fericite şi un Crăciun fericit alături de cei dragi.

Iubirea divină coboară printre noi, ca o ninsoare naivă aducând cu ea bucuria Naşterii Mântuitorului.

Bradul e împodobit,

Moşul încă n-a sosit,

Începeţi să colindaţi,

Şi pe el să-l aşteptaţi.

Va veni la fiecare,

Cu cadouri şi-o urare:

Un Crăciun plin de iubire,

Sănătate, fericire,

Mult noroc şi împliniri

Şi ani plini de bucurii!

- “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!

- “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”

- “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!”

- “Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT! La mulţi ani!”

Frumusetea sarbatorilor de iarna sa va gaseasca in case alaturi de cei dragi. Aceasta sarbatoare sa va aduca multa sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor.

Sarbatori fericite cu bucurii si impliniri alaturi de cei dragi! Sa va gaseasca Mosul cu masa bogata si sufletul curat!

Sa vina Craciunul si toti clopoteii din brad sa-ti cante colindul magic care sa poarte cu el increderea, puterea, speranta, de care ai atata nevoie! La multi ani!

Bucuria Craciunului sa salasluiasca vesnic in inima ta luminandu-ti sufletul. Sa fii vesela si iubita si sa te bucuri de cadouri frumoase. CRACIUN FERICIT!

MESAJE DE CRĂCIUN, URARI DE CRĂCIUN, SMS DE CRĂCIUN, FELICITĂRI DE CRĂCIUN. Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire. Iar Mosul sa va aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor apropiati.

Frumusetea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi in suflet sa va aduca implinire, iubire si fericire. Sarbatori fericite!

1. L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!

2. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.

3. Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului.Langa brad si langa foc sa va umple de noroc.Craciun fericit

4. Catelus cu parul cret, s-aveti Geep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anu' si La Multi Ani! SARBATORI FERICITE!

5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!

6. Sa va fie casa, casa

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu'n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

7. Iata vine Mos Craciun,fara sanioara,

Un ren e bolnav nu-i zapada afara,

Dar in sacul lui are incarcate,

Sincere urari,multa sanatate

Doar belsug in casa si o viata frumoasa

LA MULTI ANI

8. Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.

9. Mos Craciun cu suflet bun, Sa va aduca in Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars si cozonacul!

10. Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!

11. E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara...prin zapada Mosul zboara ? ...Ni se trage de la vin...

12. Iti doresc un Craciun si un Revelion fericit alaturi de familie si prieteni, sa te distrezi si sa te relaxezi... si, cel mai important, sa nu faci nimic din ceea ce eu nu as face! Mosul te vede! Ho-ho-ho!

13. Daca un picior de-al tau ar fi Pastele iar altul Craciunul, pot sa te vizitez intre sarbatori?

14. Chiar daca esti gropar - macar acum in Ajun, te rog sa lasi lopata si sa te bucuri de Craciun.

15. Nu-l mai cauta pe Mosu` ca iti face fundul rosu.

