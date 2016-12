Mesaje de Crăciun pentru prieteni și familie. Urări și sms-uri de Sărbători

Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Cel mai adesea optăm să trimitem mai ales prietenilor mesaje sau sms-uri personalizate pentru fiecare amic în parte. Urări pentru sărbători de Crăciun prin care le transmitem celor dragi gândurile noastre bune sau de împăcare. Mesaje de Crăciun pentru mama, tata, frati, sora, iubit, iubita, sotie, sot, colegi, prieteni, profesoara, sef, soacra, familie si cei dragi.

Cele mai frumoase urări și sms-uri de Crăciun 2016 pentru persoanele dragi. Transmite-le un Crăciun fericit oamenilor care contează în viața ta.

Mesaje de Crăciun pentru prieteni

”Bună ziua, eu sunt Moşu’ / Cel cu nasu’ un pic cam roşu / Şi-am venit prin telefon / Nu pe uşă sau pe horn / Cu urări de fericire / Sănatate şi iubire! Crăciun Fericit!”

”Se zvoneşte că pe seară, cineva o să apară, pe furiş pe la balcon, pe fereastră sau pe horn, vine, vine Moş Crăciun să-ţi vestească un an bun!”

„Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri vouă şi celor apropiaţi.”

”Din lumina Sărbătoririi Naşterii Domnului şi din speranţă ce însoteşte Noul An, gânduri bune şi urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!”

„Crăciun plin de bucurii, căldură şi imaginaţie”.

”Un bătrânel cu chipul drag v-a călcat al casei prag. Să nu jigniţi , e Moş Crăciun şi vă aduce un an mai bun. Crăciun Fericit, dragi prieteni!”

„Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat, dragii mei colegi”.

”Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!”

”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.”

Mesaje de Crăciun pentru colegi

“Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!”

“Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! CRĂCIUN FERICIT!”

– „De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. CRĂCIUN FERICIT!”

– “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”

– “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!”

„Bogăţie câtă vreţi,/ Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine/ Să vă fie şi mai bine./ Să vă fie casa, casă, /Cu bucate noi pe masă, / Moş Crăciun cu sacul plin, /Drumu-n viaţă cât mai lin.”

„Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. Sărbători fericite!”

„Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!”

„Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, Crăciunul face minuni!”

„Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!!”

Mesaje de Crăciun pentru cei dragi

„Pe la colţuri unii spun, /Că există Moş Crăciun. /Că i-aţi scris şi c-o să vină, /Să vă aducă în pumni lumină!/ Lângă brad şi lângă foc, /Să vă aducă mult noroc!”

În această noapte uită gândurile negre. Ai multe alte nopţi în care să te ocupi de ele. Linişteşte-ţi sufletul şi trimite câte un gând frumos către fiecare dintre cei dragi.

Să ningă în noaptea de Crăciun cu visuri împlinite! Învaţă să visezi, Crăciunul poate face minuni!

Pacea şi liniştea să fie călăuza ta în seara de Crăciun. Fii mai bun, mai înţelegător, împarte cu bucurie spiritul sărbătorii!

Să ai parte de cele mai fericite sărbători din viaţa ta! Te îmbrăţişez şi îţi transmit toată dragostea şi gândurile mele cele mai frumoase de Crăciun. Sărbători fericite, mama soacra.

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi caldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit.

Să ai un Crăciun ca un adevarat copil, cu Moş, cu miros de brad şi mere îmbujorate! Să ai un Crăciun curat, sărutat de fulgi de nea!

Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!

Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor. Sărbători fericite, doamna profesoară.

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

Mesaje de Crăciun pentru iubit/ă sau soț/ie. Mesaje romantice de Crăciun 2016

Un Craciun preafericit

Scumpului meu om iubit

Sa colinzi, sa fii senin

Sa ma legeni in brate lin

Nu e vremea dansului ci umil

Azi iubim ca un copil.

Iubirea mea, din cer o stea ti-ai pus pe brad, sub el m-astepti cu daruri dar eu ti-am pus in fiecare fulg de nea un strop din iubirea mea. Daca nu ma crezi prinde unul in palma si-ai sa vezi cum se topeste de dragul tau.

In noaptea de Craciun oamenii vor uita de imperfectiunile celorlalti, le vor ierta greselile si isi vor aminti cat de importanti sunt unii pentru altii si cat se iubesc. In noaptea de Craciun toti vor fi ca noi doi.

Sarbatorile vin, se-mpodobesc brazii, se pregatesc mese si colinde, iar eu ma pregatesc sa dezvalui lumii ingerul ce traieste-n viata mea. Sa ai Sarbatori Fericite impreuna cu mine, inger scump!

MESAJE DE CRĂCIUN Amuzante

„În ziua de Crăciun când te îndopi cu porc şi sarmale şi n-ai timp nici să suspini…eu am să-ţi aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr si grăsimi.”

„Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!”

„Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!”

” SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Moş Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.”

„Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.”

„Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!”

Mesaje de Crăciun emoționante

„Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile şi retrăieşte miracolul nopţii de Crăciun!”

„În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ţi inima şi primeşte un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

„Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!”

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Craciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste!”

„Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

„Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire şi fericire! Sărbători fericite!”

Mesaje de Crăciun Scurte

„Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!”

”L-am văzut urcând pe coș cu tupeul lui de moș, bani, noroc și sănătate le avea în coș pe toate. Crăciun fericit!”

Crăciun fericit! Fie ca Lumina Sărbătorilor să îți lumineze sufletul

Mesaje de Crăciun pentru familie, mama, tata, bunici, parinti, frati, surori

Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si in anii urmatori, dragi parinti!

M-ati tinut de mana si m-ati invatat cum sa impodobesc primul meu pom de Craciun. Astazi decorez bradul si mi-as fi dorit sa fiti langa mine. Va urez din suflet Craciun fericit!

Un gand bun, o inima curata, un zambet pe a voastra fata, vorbe de duh si pace in suflet este tot ce va doresc de sarbatori si in anul care vine!

Cand eram mica, imi doream cele mai frumoase daruri de la Mos Craciun. Acum stiu ca cele mai importante cadouri nu stau impachetate frumos sub brad, ci sunteti voi. Sarbatori fericite! Va imbratisez cu drag.

Va doresc ca sarbatorile sa fie presarate cu bucurii, implinire sufleteasca, liniste si sanatate. Va multumesc ca existati si ca imi sunteti alaturi, mama si tata!