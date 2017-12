MESAJE DE CRĂCIUN pentru cei dragi, FELICITĂRI DE CRĂCIUN |SMS| DE CRĂCIUN - Modele

MESAJE DE CRĂCIUN în ziua de Crăciun: noi îţi dăm ideile, tu le trimiţi celor dragi. Avem MESAJE DE CRĂCIUN clasice, precum cele pe care le-ai ştiut mereu, avem MESAJE DE CRĂCIUN glumeţe sau în versuri, MESAJE DE CRĂCIUN pentru părinţi, şefi sau colegi. Nu îţi mai rămâne decât să adaugi o notă de originalitate şi să le trimiţi. SĂRBĂTORI FERICITE!

MESAJE DE CRĂCIUN poţi să trimiţi rapid, doar idei să ai. Ați rămas fără inspiraie? Noi vă oferim aici câteva astfel de idei de MESAJE DE CRĂCIUN pentru familia ta sau pentru prieteni, pentru cunoscuţi, colegi sau şefi.

MESAJE DE CRĂCIUN CLASICE



1. Lumina Nasterii Lui Iisus se intinde de la o casa la alta, de la o inima la alta, iar caldura si bucuria Craciunului ne aduce pe toti mai aproape! Craciun Fericit si un An Nou plin de satisfactii!



2. Pe la colturi unii spun, ca exista Mos Craciun. Ca i-ati scris si c-o sa vina, sa v-aduca-n pumni lumina! Langa brad si langa foc, sa v-aduca mult noroc!



3. Tata Iubitor, ajuta-ne ca de Craciun sa ne reamintim de Nasterea Lui Iisus, si sa spunem si altora, cu ajutorul colindelor; sa vorbim despre bucuria pastorilor, despre inchinarea celor 3 intelepti; sa inchidem usa sentimentelor de ura si sa o deschidem pe cea a iubirii.

Craciun Fericit!



4. Cu colinde de Craciun, va doresc un an mai bun si cu dragostea crestina, sa primiti in dar lumina, zurgalai de flori de gheata, mult noroc s-aveti in viata. La Multi Ani cu Sanatate!



5. Credinta face orice posibil, speranta ne da putere sa continuam, dragostea face ca orice sa fie frumos. De Craciun, va urez sa le aveti pe toate! Craciun Fericit si Sarbatori Fericite!

MESAJE DE CRĂCIUN GENERALE



1. L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!



2. Pe la geamuri cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, iar bradul e la locul lui, mosul e la treaba lui, sa ne fie noua bine, iaca si Craciunul vine. Craciun Fericit.



3. Mos Craciun bate la usa scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului. Langa brad si langa foc sa va umple de noroc. Craciun fericit!



4. Catelus cu parul cret, s-aveti Geep-ul in cotet si o vila cu piscina, pe Madona ca vecina, o lopata pentru bani, La Anu’ si La Multi Ani! SARBATORI FERICITE!



5. Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!



MESAJE DE CRĂCIUN PRIN SMS



1. Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmăluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, peste tot e bucurie şi Crăciunul iarăşi vine. Sărbatori fericite!



2. Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!



3. Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

MESAJE DE CRĂCIUN sub formă de poezioare



Pe la colţuri unii spun, Că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o să vină, Să vă aducă în pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, Să vă aducă mult noroc!



Reţeta de Crăciun: se ia binecuvântare, se adaugă un strop de soare şi o pulbere de stele se amestecă-ntre ele, se mai pune bunătate şi iertare de păcate şi iubire cât cuprine, iar de la Iisus Hristos s-aveţi un Crăciun frumos.



Se zvoneşte că pe seară, cineva o să apară, pe furiş pe la balcon, pe fereastră sau pe horn, vine, vine Moş Crăciun să-ţi vestească un an bun!



Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiţi fericiţi de Sărbători, acum şi-n anii următori!



MESAJE DE CRĂCIUN AMUZANTE



1. Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!



2. Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!



3. Moşul vine cam tiptil, niciodata nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasa-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie!



4. SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.



5. Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.



6. Mos Craciun cu suflet bun, Sa va aduca in Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars si cozonacul!



7. Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!



8. E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara ? …Ni se trage de la vin…



9. Iti doresc un Craciun si un Revelion fericit alaturi de familie si prieteni, sa te distrezi si sa te relaxezi… si, cel mai important, sa nu faci nimic din ceea ce eu nu as face! Mosul te vede! Ho-ho-ho!



10. Daca un picior de-al tau ar fi Pastele iar altul Craciunul, pot sa te vizitez intre sarbatori?



11. Chiar daca esti gropar – macar acum in Ajun, te rog sa lasi lopata si sa te bucuri de Craciun.



12. Ai avut un an bun, ai fost sincer, modest si umil, ai dat de-o parte problemele ca Basescu in copil…



13. Daca ma iei cu Feliz Navidad eu te iau cu Bahto delo delo si cand vine vorba de pictura daca-mi vorbesti de Rubens eu ma gandes la Barrichello.



14. Desi esti medic de garda – in seara asta esti Santa Claus si daca mai mergi schiopatand… o sa-ti zica lumea House.



15. Sa primesti cadouri frumoase, decorate cu fundite si Daniela Crudu sa-ti fie una dintre craciunite.



16. Mos Craciun ti-a trimis un card cu 2011 Mega de noroc si sanatate pe care sa-l folosesti in anul urmator! Craciun fericit!



17. Scoala s-a terminat si ne cam plictisim acum, noroc ca avem telefonane si ne dam mesaje de Craciun.



18. Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare.!



19. Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!

MESAJE de CRĂCIUN pentru părinți:



„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”



„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”



„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”



„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”



„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

MESAJE DE CRĂCIUN pentru şefi sau colegi



„Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!”



„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”



„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”



„Crăciun plin de bucurii, căldură şi imaginaţie. La mulţi ani!”.

"Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă! CRĂCIUN FERICIT şi La Multi Ani cu Sănătate!”



- “L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe, Cu un sac mare în spate, Să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine! CRĂCIUN FERICIT!”



- „Fie ca sărbătorile de iarna sa vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţa, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste”



- „Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic CRĂCIUN. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară ? ...Ni se trage de la vin



Să ai parte de tot ce e mai bun în viaţa! L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!



Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!



E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară? ...Ni se trage de la vin...



Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!



Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

- “Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!



- “Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!”



- “Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT! La mulţi ani!”



- “Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!”

- “Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, CRĂCIUNUL face minuni!”



- “Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prietenii dragi aproape. CRĂCIUN FERICIT!”



- “Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu eşti una dintre acele persoane minunate! Să ai un CRĂCIUN FERICIT!”



- “Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de CRĂCIUN! Sărbători fericite!”



Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.



Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!



”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”



”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”



MESAJE CRĂCIUN: ”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”



”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”



”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”



”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

”Un batranel cu chipul drag, va veni la voi in prag, sa nu’l goniti e mos craciun, si v’aduce’un an mai bun!”



”Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si’n anii urmatori!”



”Seara plina de lumina Sufletul iesle sa-ti devina Ca sa se nasca-n el Iisus Cu Binecuvantari de sus Caci vine bland si plin de har Sa nu ii inchidem usa iar Craciun Fericit!”



”Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine”



”Sa va fie casa, casa Cu bucate noi pe masa Mos Craciun cu sacul plin, Drumu’n viata cat mai lin”



”Craciun Fericit! Mosul sa fie darnic, liniste sufleteasca si intelegere de sarbatori! La Multi Ani!”



”Se spune ca in seara de Craciun, la fiecare clinchet de clopotel o dorinta se indeplineste! Iti urez sa petreci sarbatorile cu sufletul plin de dorinte, in clinchet de clopotei! Craciun Fericit”



”Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna sa te invaluie ca un vis frumos. Sarbatori Fericite si La Multi Ani !”



MESAJE CRĂCIUN: ”Va doresc ca sarbatorile de iarna sa va aduca sanatate si fericire, implinirea tutror dorintelor si sanatate celor dragi. La multi ani!”



”Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca liniste, caldura si armonie in suflet. Craciun fericit si un An Nou plin de impliniri!”



”Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!”



”De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.”



”Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sanatate in anul ce vine! Sarbatori Fericite!”



”Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite!”



MESAJE CRĂCIUN: ”Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!”



”Iubirea divina coboara printre noi, ca o ninsoare naiva aducand cu ea bucuria Nasterii Mantuitorului.”



”Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !”

La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer... Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace!

Lumina sfanta venita in Ajun sa va aduca in suflet un vesni Craciun. Sarbatori de vis alaturi de cei dragi!

De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.

Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sanatate in anul ce vine! Sarbatori Fericite!

MESAJE CRĂCIUN: Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn.Fie ca sfanta sarbatoare sa readuca aurul in sufletele noastre. Sa aveti parte numai de lumina in inima si gand. Sarbatori fericite.

Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi!

Iubirea divina coboara printre noi, ca o ninsoare naiva aducand cu ea bucuria Nasterii Mantuitorului.

Fie ca Pruncul nascut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si vietile cu bucurie,sanatate si multa intelepciune pentru anul care vine. LA MULTI ANI !



Ridica-ti fruntea ta CRESTINE

Azi catre RASARIT,

Si-n casa CANDELA SA ARDA

Caci DOMNUL NOSTRU S-A NASCUT!

- Sa nu uitam ca aceasta noapte este Darul lui Dumnezeu pentru noi, este noaptea in care Dumnezeu s-a nascut ca om.

- In deplin consens cu incalzirea globala iti urez un calduros Craciun fericit!

- Pacea si linistea sa fie calauza ta in seara de Craciun. Fii mai bun, mai intelegator, imparte cu bucurie spiritul sarbatorii!

- E timpul sa inchizi ochii si sa-ti amintesti de Craciunul copilariei tale. E timpul sa-ti amintesti cum stateai cu nasul lipit de geam incercind sa-l vezi pe Mos Craciun.

MESAJE CRĂCIUN: Traieste in culori de Craciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfintenia de alta data...

- Cu ocazia sfintelor sarbatori de Craciun, guvernul Romaniei aduce la cunostinta cetatenilor introducerea impozitului special pe Sarbatori!

- Invata sa culegi din fiecare Craciun sfintenie, bucurie, lumina pe care sa o imparti tot anul cu cei dragi!

- Sa ninga in noaptea de Craciun cu vise implinite! Invata sa visezi, paseste dincolo de real, Craciunul face minuni!

- In aceasta noapte uita gandurile negre. Ai multe alte nopti in care sa te ocupi de ele. Linisteste-ti sufletul si trimite cate un gand frumos catre fiecare dintre cei dragi si o sa te simti impacat.

- Craciunul - o zi in familie, iti ofera bucuria de a revedea fragmente din copilarie, cand ai inceput sa crezi cu adevarat in Craciun. Bucura-te de cadourile Craciunului, fii alaturi de cei dragi!

- Iti aduc in dar o impletire de ganduri curate, deschide-ti inima si paseste cu sfintenie in acest cerc, care ne uneste prin aceleasi trairi. Simte Craciunul!

- Sa ai un Craciun ca un adevarat copil,cu mos,cu miros de brad si mere imbujorate!sa ai un craciun curat,sarutat de fulgi de nea!

MESAJE DE CRĂCIUN: Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmăluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, peste tot e bucurie şi Crăciunul iarăşi vine. Sărbatori fericite!



Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!



Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

MOŞ CRĂCIUN bate la uşa,

Scoate mâna din mănuşă

Şi va dă din palmă lui,

Darurile cerului,

Lângă brad şi lângă foc

Să vă umple de noroc!

CRĂCIUN FERICIT!



Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!



E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară...prin zăpadă Moşul zboară? ...Ni se trage de la vin..



Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!



Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!



Sărbătorile când vin,

Să vă fie coşul plin,

Să aveţi pe săturate,

Casă plină, sănătate,

Punga să geamă de bani,

Mult noroc şi la mulţi ani!



Moşul vine cam tiptil, niciodata nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasa-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie!



SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.



Sărbători fericite şi un Crăciun fericit alături de cei dragi.



Iubirea divină coboară printre noi, ca o ninsoare naivă aducând cu ea bucuria Naşterii Mântuitorului.



Moş Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acum te voi avea în sfârşit!



Bradul e împodobit,

Moşul încă n-a sosit,

Începeţi să colindaţi,

Şi pe el să-l aşteptaţi.

Va veni la fiecare,

Cu cadouri şi-o urare:

Un Crăciun plin de iubire,

Sănătate, fericire,

Mult noroc şi împliniri

Şi ani plini de bucurii!

6. Sa va fie casa, casa

Cu bucate noi pe masa

Mos Craciun cu sacul plin,

Drumu'n viata cat mai lin,

Bogatie cata vreti,

Sanatate pentru toti,

Iar la anul care vine

Sa va fie si mai bine.

7. Iata vine Mos Craciun,fara sanioara,

Un ren e bolnav nu-i zapada afara,

Dar in sacul lui are incarcate,

Sincere urari,multa sanatate

Doar belsug in casa si o viata frumoasa

LA MULTI ANI

„Mos Crăciun mi-a promis că-mi va aduce anul acesta ceva frumos şi nostim dacă voi fi cuminte. Am fost cel mai cuminte băiat din lume şi acu te voi avea în sfârşit!”

„De Crăciun, dacă vine la tine un tip gras şi păros şi te baga într-un sac, nu te speria! I-am scris moşului că te vreau pe tine de Crăciun”

„Să ne pierdem printre globuri şi beteala, să alergam prin ninsoare ca nişte copii, să ne îngropăm în cadouri şi să ne iubim ca doi nebuni… de Sărbători!”

„Abia aştept anul ce începe pentru a-l putea petrece alături de tine.

Îţi urez cele mai fericite sărbători!”

„De fapt tu aduci magie în fiecare clipa vieţii mele.

Nu sper, pentru că ştiu ca anul 2014 va fi unul plin de întelegere, dragoste şi bucurie între noi.

Sunt nerabdator sa petrec inca o data sarbatorile de iarna cu tine. Ma simt ca intr-o poveste, sunt fermecat să am în preajma mea o fiinţă atât de magica într-o perioada magică a anului.”

„În perioada asta a anului vreau să-ţi spun că singura magie pe care o simt nu e cea a Crăciunului, ci magia ta… Te iubesc şi vreu sa-mi petrec toate zilele de Crăciun cu tine!”

„Ori de câte ori petrec timp departe de tine, îmi pare că e timp irosit. Tu dai înţeles zilelor vieţii mele. N-aş putea să-mi petrec sărbătorile de iarnă nicăieri altundeva decât lângă tine. Noi doi, multă zăpadă, ascultând colinde… Nu e nimic mai îmbietor.”

”Fie ca un fulg de nea razlet si vesel sa bata-n usa casei tale si sa-ti aduca bucurii si lumina in seara Sfanta de Craciun.”

”Hei, ce faci? Eu te intampin cu mult zambet si cu un pahar de vin, ca sa avem Craciun voios, ca nimic nu-i mai frumos, ca o zi de sarbatoare, cand mai vrei si o ninsoare, calda si cu voie buna, ca o frumoasa cununa, pasnica si cu surprize, pline de multe reprize. Craciun Fericit!”

”Ma bucur ca esti langa mine si sper sa petrecem impreuna un Craciun de neuitat cu multa zapada, colinde si bucurii! Esti cel mai frumos cadou de Craciun pe care l-am primit vreodata si iti multumesc ca existi!”

”Cel mai frumos lucru la acest Craciun este ca ma pot incalzi in bratele tale. Iti multumesc pentru ca ma faci fericita. Iti doresc din inima sarbatori fericite!”

În prag de sărbători, cu pacea, lumină şi căldură în suflet, vă doresc sa aveţi parte de zile minunate, de un Moş Crăciun darnic şi bun. Crăciun fericit şi La multi ani!”



- „Fie ca Naşterea Domnului să vă lumineze sufletele şi casa, să aveţi parte de sănătate, belşug şi fericire!”



- „Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!”



- „De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri! CRĂCIUN FERICIT!”

Poti sa imi trimiti o poza de-a ta ca sa ii spun lui Mos Craciun exact ce imi doresc? Craciun fericit!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Craciunul sunt o familie fericita si prieteni dragi aproape. Craciun fericit!

Iti doresc sa ai un Craciun de vis alaturi de cei dragi! Transmite gandurile bune si tuturor oamenilor dragi care te fac fericita!

Una dintre bucuriile Craciunului este sa te gandesti la persoanele speciale din viata si tu esti una dintre acele persoane minunate! Sa ai un Craciun fericit!

Craciunul este acea perioada minunata in care te gandesti la toti cei dragi si... la ce marime poarta la pulover! Sa ai un Craciun magic!

Fie ca viata ta sa fie colorata si vesela asemenea unui... brad de Craciun! Sarbatori fericite!

In ziua de Craciun cand te indopi cu porc si sarmale si n-ai timp nici sa suspini..eu am sa-ti aduc aminte ca nu e bine sa consumi excesiv sare, zahar si grasimi.



Sarbatori fericite si un brad cat mnai frumos. Sa vina Mos Craciun cu un Ferrari si sa plece pe jos.



E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara, prin zapada Mosul zboara ? Ni se trage de la vin.



Urarile mele de Craciun sunt incarcate de bucurie, zapada si un An Nou fericit si din cand in cand sa faci apel la ratiune sau macar sa-i dai un bip.

1. Mos Craciun e suparat,

Ca-i de criza afectat!

Sania-i la-nregistrat,

Taxa auto s-a triplat!



Renii banca i i-a luat,

C-are rate mari de dat!

Dar s-a dus la magazin

Sa ne ia cadouri, plin,



Dar cand a fost de platit,

Cardul nu era valid!

Intre timp s-a-mprumutat

Si cadouri tot a luat!



Asa ca tu poti s-astepti,

O sa vina ca-n povesti!

Si ti-a pregatit un dar

De care nici nu ai habar!



La Multi Ani 2014!



Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!



Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si retraieste miracolul noptii de Craciun!



In noaptea sfanta de Craciun lasa deoparte grijile si supararile. Deschide-ti inima si primeste un strop din binecuvantarea care se revarsa peste lume in aceasta noapte!



Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi!



Fie ca sarbatorile de iarna sa va aduca bucuria Craciunului prin speranta, spiritul Craciunului prin pace, emotia Craciunului prin dragoste.



Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun Fericit!

Frumusetea sarbatorilor de iarna sa va gaseasca in case alaturi de cei dragi. Aceasta sarbatoare sa va aduca multa sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor.



Sarbatori fericite cu bucurii si impliniri alaturi de cei dragi! Sa va gaseasca Mosul cu masa bogata si sufletul curat!



Sa vina Craciunul si toti clopoteii din brad sa-ti cante colindul magic care sa poarte cu el increderea, puterea, speranta, de care ai atata nevoie! La multi ani!



Bucuria Craciunului sa salasluiasca vesnic in inima ta luminandu-ti sufletul. Sa fii vesela si iubita si sa te bucuri de cadouri frumoase. CRACIUN FERICIT!



Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire. Iar Mosul sa va aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor apropiati.



Frumusetea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi in suflet sa va aduca implinire, iubire si fericire. Sarbatori fericite!

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”



„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”



„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”



„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”



„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

