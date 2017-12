Mesaje de Crăciun 2017: o colecție selectă de #mesaje de Crăciun din care să trimiteți un sms frumos

Mesaje de Crăciun 2017. Data de 25 decembrie nu înseamnă doar venirea Moșului cu daruri, ci mai important de reținut această dată: Nașterea Domnului. Românii sărbătoresc acest eveniment, prilej cu care își trimit mesaje de Crăciun, își trimit felicitări pe Facebook, își dau sms-uri sau își fac urări personale de Crăciun. Poate că sunteți în pană de idei și de aceea v-am pregătit o colecție de #mesaje de Crăciun.

Mesaje de Crăciun 2017. Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să va fie şi mai bine. Să va fie casa, casa Cu bucate noi pe masă Moş Crăciun cu sacul plin, Drumu-n viaţa cât mai lin.

Mesaje de Crăciun 2017. Fie că sărbătoarea Crăciunului să îţi umple sufletul de bucurie,să îţi aducă pace şi linişte în suflet,iar lumina lui minunată să îţi lumineze în continuare paşii în viaţa. CRĂCIUN FERICIT!

Mesaje de Crăciun 2017. ”Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!”

Mesaje de Crăciun 2017. ”Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aduca linişte, căldura şi armonie în suflet. Crăciun fericit şi un An Nou plin de împliniri!”

Mesaje de Crăciun 2017. ”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

Mesaje de Crăciun 2017. ”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.”

Mesaje de Crăciun 2017. ”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”

Mesaje de Crăciun 2017. ”Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie,sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI !”

Mesaje de Crăciun 2017. Imi doresc cu ardoare de Craciun, dar si in toate clipele vietii mele, sa am in preajma, cu trup si suflet, sau macar cu gandul, persoane fericite, iar tu esti una dintre acestea.

Mesaje de Crăciun 2017. Mosule, anul acesta iti cer un singur lucru: sa am iubirea langa mine!

Mesaje de Crăciun 2017. Un bradulet pentru tine, daca cauti sub el o sa gasesti un pupic, cadoul meu pentru tine! Te iubesc!

Mesaje de Crăciun 2017. Daca ti-as marturisi ca te iubesc, nu ar fi indeajuns daca nu as spune ca te iubesc pentru totdeauna! Te iubesc si azi, si de Craciun, si de Anul Nou si simt ca te voi iubi in fiecare zi a vietii mele de acum incolo!

Mesaje de Crăciun 2017. Asa cum Mos Craciun aduce magie in casele noastre, asa si tu imi aduci magie in fiecare clipa a vietii mele! Te iubesc!