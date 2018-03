Mesaje de 8 Martie. Cele mai frumoase mesaje, urări şi felicitări frumoase de 8 Martie

felicitari 8 martie

Mesaje de 8 martie 2018. Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. ONU a sărbătorit pentru prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul internațional al femeii. Urează-le LA MULŢI ANI de 8 MARTIE femeilor din viaţa ta! Realitatea.net vă oferă o colecţie de mesaje frumoase şi felicitări cu flori de 8 Martie pentru mame, prietene, soţii şi iubite.

Mesaje de 8 martie 2018. Fie că este vorba de mămici, soţii, iubite, prietene sau colege, cu toţii transmitem în această zi un gând bun către persoanele dragi de sex feminin din viaţa noastră. Iată mai jos câteva felicitări, mesaje, urări şi sms-uri, care sperăm să vă fie de ajutor în a vă mărturisi iubirea şi ataşamentul faţă de acestea.

În acest articol veţi găsi: MESAJE 8 Martie. Mesaje de 8 martie 2018. Mesaje de Ziua Femeii. Urări de 8 Martie. Urări 8 Martie. Mesaje 8 Martie pentru mame. Mesaje 8 Martie pentru soţii. Mesaje 8 Martie pentru iubite. Mesaje de 8 Martie pentru profesoare. Mesaje de 8 Martie pentru fete. Mesaje de 8 Martie pentru prietene. Mesaje de 8 Martie pentru colege. Felicitări 8 Martie. Felicitări frumoase de 8 Martie şi Felicitări cu flori de 8 Martie.

Pe data de 9 martie, românii se bucură de o sărbătoare mare şi anume Şfinţii 40 de Mucenici. Mulţi din nou aşteaptă această frumoasă zi pentru a savura clasicele reţete de mucenici cu zeamă sau cei moldoveneşti. Cu toate acestea, este bine să ştim că există o mulţime de tradiţii şi superstiţii legate de Sfinţii 40 de Mucenici.

Mesaje de 8 martie. Mesaje şi felicitări pentru mame

„O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!”

Mesaje frumoase de 8 Martie. ” Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!”

Mesaje de 8 martie 2018.„Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat naştere, m-a crescut şi m-a învăţat să iubesc. Nu exista cuvinte care să o descrie! Te iubesc, mama! La mulţi ani”

„Prima dată când am deschis ochii, te-am văzut pe tine MAMĂ. Acum, că m-ai crescut sunt fericită că mi-ai dat viaţă şi vreau să îţi multumesc! Te iubesc şi iti urez un sincer La mulţi ani, MAMA!!!”

Mesaje de 8 Martie. Felicitări de 8 martie. . „Poate că pentru lume tu eşti numai o persoană, dar pentru anumite persoane tu eşti întreaga lume! La mulţi ani!”

Mesaje de 8 martie 2018. Felicitări de 8 martie. „Tu, mămico dragă, ne îndrumi paşii şi ne sprijini să mergem pe drumul drept. Noi îţi multumim şi te iubim. La multi ani!”

Mesaje frumoase de 8 Martie. „Mami, te iubesc. Pentru mine eşti unică, eşti primăvara mea însorită! La mulţi ani!”

8 martie 2018. MESAJE de 8 MARTIE pentru soţii

„Sunt cel mai fericit bărbat, am trecut împreună prin bune şi rele, nu trebuie să-ţi dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru că toată lumea ştie că tu eşti minunea vieţii mele. La mulţi ani, scumpa mea soţie”

Mesaje de 8 Martie. „Îţi urez o zi a femeii în care să te bucuri de fiecare rază de soare, de fiecare pată de verdeaţă şi… de dragostea mea necondiţionată. La mulţi ani, de Ziua Femeii”

Mesaje de 8 martie 2018. „Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţa o dată cu natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii.Te iubesc”!

Mesaje frumoase de 8 Martie. Felicitări de 8 martie. ” Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

Urări de 8 Martie. „Odată cu venirea primăverii, ai venit tu… a răsărit primul ghiocel şi cu el dragostea mea pentru tine… ţi-am dăruit un buchet de flori şi tu mi-ai dăruit dragostea ta… şi de atunci în sufletul meu e întotdeauna primăvara… pentru că acolo eşti tu… tu eşti primăvara sufletului meu. Te iubesc!”

Mesaje cu flori de 8 Martie. „Te port oriunde în gândurile mele şi te simt chiar dacă eşti departe de mine! De 8 martie îţi urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

Mesaje frumoase de 8 Martie. Felicitări de 8 martie. „Pentru că sunteţi cele care înseninează zilele bărbaţilor – deşi ei se plâng dar numai pentru că aşa s-au obişnuit – pentru că sunteţi cele care suflaţi dragoste peste orice faceţi voi şi familia voastră, pentru că sunteţi cele care numai când priviţi către copiii voştri, daţi lumii mai multă frumuseţe, pentru că sunteţi cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice nevoie a celor dragi, pentru că, deşi vă mai plângeţi câteodată, o luaţi de la capăt în fiecare zi, mai puternice şi mai hotărâte, pentru că sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum se primeşte ea… şi pentru tot ceea ce reprezentaţi… pentru voi timpul se opreşte puţin în loc la fiecare început de Primăvară, să vă aducă un omagiu…La mulţi ani!

Mesaje de 8 martie. Urări pentru iubite

Mesaje de 8 Martie. „Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani, draga mea!”

Mesaje de 8 martie 2018. „Când mă uit afară, văd doar vânt şi ploi. Când mă uit la cer, e mereu înnorat şi cenuşiu. Dar când mă uit la tine ştiu că va veni timp frumos, pentru că tu eşti soarele şi primăvara mea. La mulţi ani!”

Mesaje de 8 Martie. Felicitări de 8 martie. 8 Martie 2018. „Îţi doresc ca aceste zile de primăvară şi răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!”

Urări frumoase de 8 Martie. „Fluturele meu…. Frumuseţea, ca şi zborul şi iubirea, de cenusa-şi leagă firea. De-i ştergi fluturelui praful, nici o vrajă, nici o boare, nu-l vor face să mai zboare.Tu eşti fluturele meu şi promit că niciodată nu voi şterge praful dragostei de pe aripile tale. La mulţi ani!”

8 MARTIE - Urări pentru mame

Prima data cand am deschis ochii, te-am vazut pe tine MAMA. Acum ca m-ai crescut sunt fericita ca mi-ai dat viata si vreau sa iti multumesc! Te iubesc si iti urez un sincer LA MULTI ANI, MAMA!!!

Poate ca pentru lume tu esti numai o persoana, dar pentru anumite persoane tu esti intreaga lume!

Tu, mamico draga, ne indrumi pasii si ne sprijini sa mergem pe drumul drept. Noi iti multumim si te iubim. La multi ani!

Ultima ninsoare-ncarca merii

Dar curand ei plini vor fi de floare!

Martie, mamico, sarbatoare!

Sarbatoarea ta si-a primaverii!

Mama este fiinta aleasa de Dumnezeu pentru a-i fi reprezentanta pe pamant.

Mami, te iubesc, pentru mine esti unica, esti primavara mea insorita!

Precum sunt florile gingase, soarele luminos, apele limpezi si izvoarele cristaline, asa sa fii tu, mamica draga, buna, inteleapta si frumoasa! La Multi Ani!

Mama - cel dintai cuvant, cel mai dulce zambet, cel mai sincer suflet, cel din urma vis. Cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mandra floare, cea mai scumpa carte.

Mama - lacrima tarzie, vesnica icoana, inger de-naltare, candela aprinsa! Candela a vietii, care nu se stinge, care lumineaza si pe veci vegheaza!

La multi ani, mamica mea! Sa fi fericita si sa te iubesca toata lumea cum o face puiul tau.

Unei singure fiinte din viata mea ii datorez tot ceea ce eu am si ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat nastere, m-a crescut si m-a invatat sa iubesc. Nu exista cuvinte care sa o descrie!

Te iubesc, mama!

Un joc al clopoteilor de ghiocei,

Culori ce scalda orizontul,

Un zambet cristalin de copilas

Mi-aduc aminte, de tine, draga mama!

8 MARTIE - Urări pentru soţii

Iti urez o zi a femeii in care sa te bucuri de fiecare raza de soare si de fiecare pata de verdeata si... de dragostea mea neconditionata.

Azi uita cine esti si trezeste-te la viata o data cu natura. Fii un fluture zglobiu si aseaza-te pe prima floare a puritatii. Ziua sa-ti fie mai senina ca infinitul. La multi ani, floare a primaverii.

Odata cu venirea primaverii, ai venit tu... a rasarit primul ghiocel si cu el dragostea mea pentru tine... ti-am daruit un buchet de flori si tu mi-ai daruit dragostea ta... si de atunci in sufletul meu e intotdeauna primavara... pentru ca acolo esti tu... tu esti primavara sufletului meu. Te iubesc.

Astazi iti doresc sa primesti atatea flori incat sa-ti faci gradina. Atatea felicitari incat sa ai vorbe bune pentru tot anul... Atata dragoste incat chiar daca ai da inapoi la fiecare, tot ti-ar mai ramane...

Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune si rele, nu trebuie sa-ti dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru ca toata lumea stie ca tu esti minunea vietii mele.

Te port oriunde in gandurile mele si te simt chiar daca esti departe de mine!

De 8 martie iti urez o primavara frumoasa, cu soare, fericire si toata dragostea prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!

8 MARTIE - Urări pentru iubite

Fie ca ziua de 8 Martie sa-ti aduca toata lumea la picioare, zambetul pe buze si toata fericirea de pe pamant. La multi ani!

Cand ma uit afara, vad doar vant si ploi. Cand ma uit la cer, e mereu innorat si cenusiu. Dar cand ma uit la tine stiu ca va veni timp frumos, pentru ca tu esti soarele si primavara mea.

Iti doresc ca aceste zile de primavara si rasaritul soarelui sa-ti aduca peste zi implinirea viselor alaturi de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat... te iubesc!

Fluturele meu.... Frumusetea, ca si zborul si iubirea, de cenusa-si leaga firea.

De-i stergi fluturelui praful, nici o vraja, nici o boare, nu-l vor face sa mai zboare.

Tu esti fluturele meu si promit ca niciodata nu voi sterge praful dragostei de pe aripile tale.

Daca vezi ca soarele-ti rade prin par, daca simti miros de ghiocei, daca auzi ciripit de pasarele, atunci inseamna ca traiesti o noua primavara...

8 MARTIE - URĂRI pentru colege

De 8 martie iti uram o primavara frumoasa, cu soare, fericire si toata dragostea noastra prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!

Un gand curat si senin ca primavara pentru vesnicia ei!

Primavara… anotimpul renasterii, al trezirii la viata, face acum de ziua aceasta de 8 Martie, ziua cea mai plina de feminitate, zambete, si caldura sufleteasca!

Fie ca toate impinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Fie ca primavara iubirii sa iti inunde sufletul cu bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. Iti doresc un 8 Martie cat mai frumos.

Viata, arta, chiar si energia se declina la feminin. Ideea, ca si lupta si painea sunt tot femei. Privind femeile, sfarsesti a crede in mitul cu supraoamenii in care fiecare din ele valoreaza cat doi barbati. Ambitioase, dinamice, cu placerea muncii, emotive si eficace, fac ca interventia lor sa fie mai intuitiva, mai psihologica, benefica....

De 8 Martie senin,

Intr-un cadru anonim

Primavara a sosit

In al iernii asfintit.

Primavara-n suflet va doreste ...

8 MARTIE - Urări pentru profesoare

Nu exista prilej mai minunat de daruire decat sa poti da zi de zi ce ai mai bun din tine. Sa poti sa inveti cu intelepciune si rabdare pe cel ce a venit la tine. Pentru calauzirea pasilor pe drumul vietii si stiintei, pentru invatarea si cunostintele daruite. Va multumim cu respect, doamna Profesoara! La multi ani!!!

8 MARTIE- Felicitări

Stiu ca nu ti-am aratat mereu ca am apreciat ceea ce ai facut pentru mine. Iti sunt recunoscatoare ca exist – tie iti datorez omul care sunt astazi, datorita tie sunt un om mai bun. Tu m-ai invat sa ma respect si sa respect pe altii, tu esti cea care m-a invatat sa fiu toleranta, tu esti cea care m-a ascultat intotdeauna si care a fost alturi de mine mereu.

Iti sunt recunoscatoare pentru faptul ca m-ai iubit neconditionat si ca ai avut grija de mine toata viata, iti sunt recunoscatoare pentru ca iti pasa de viata mea, pentru ca ai mereu o vorba buna pentru mine cand lucrurile merg rau. Iti urez o zi plina de voie buna si sper ca dragostea mea sa iti umple viata la fel cum dragostea pe care mi-ai purtat-o tu a umplut-o pe a mea.

Ziua de 8 Martie imi ofera prilejul potrivit pentru a-ti spune cat de mult insemni pentru mine. Vreau sa-ti multumesc pentru tot ceea ce am invatat de la tine: cum sa daruiesc neconditionat, cum sa am increde in mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fara a cere nimic in schimb, tu esti cea care mi-a oferit sprijin si incurajari cand aveam nevoie, tu ai fost mereu alaturi de mine cand viata parea impotriva mea.Te iubesc, mamica mea...

Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor - desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit - pentru ca sunteti cele care numai cand priviti catre copiii vostri, dati lumii mai multa frumusete, pentru ca sunteti cele care gasesc in fiecare zi timp pentru orice problema si orice nevoie a celor dragi, pentru ca, desi va mai plangeti cateodata, o luati de la capat in fiecare zi, mai puternice si mai hotarate, pentru ca sufletul vostru stie ce e iubirea, cum se daruieste si cum se primeste ea... si pentru tot ceea ce reprezentati... pentru voi timpul se opreste putin in loc la fiecare inceput de Primavara, sa va aduca un omagiu...

La mulţi ani!

Mesaje de 8 martie. MESAJE pentru colege, prietene de 8 MARTIE

Mesaje de 8 martie 2018. ” Îţi doresc ca răsăritul soarelui să-ţi aducă peste zi împlinirea viselor alături de tot ceea ce poate fi mai pur, mai sincer, mai curat. Un 8 Martie însorit!

Mesaje frumoase de 8 Martie. ” 1000 de flori şi tot atâtea gânduri bune pentru o persoană deosebită. Vă doresc o zi specială, la fel ca dumneavoastră. la mulţi ani!”

Mesaje de 8 martie 2018. Felicitări de 8 martie. „Fie ca ziua de 8 Martie să-ţi aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze şi toată fericirea de pe pământ. La mulţi ani!”

Mesaje de 8 Martie. „Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc un 8 Martie special!”

Mesaje de 8 martie. Urare de 8 Martie pentru profesoare

Mesaje frumoase de 8 Martie. Nu exista prilej mai minunat de dăruire decât să poţi da zi de zi ce ai mai bun din tine. Să poţi să înveţi cu înţelepciune şi răbdare pe cel ce a venit la tine. Pentru călăuzirea paşilor pe drumul vieţii şi ştiinţei, pentru învăţarea şi cunoştinţele dăruite. Vă mulţumim cu respect, doamna Profesoară! La mulţi ani!!!

Mesaje de 8 Martie. Superstiţii de 8 Martie

Mesaje 8 Martie 2018. De ziua Internațională a Femeii este bine să porți mărțișorul, căci vei avea parte de noroc întregul an. Cel puțin așa spune tradiția.

Mesaje frumoase de 8 Martie. Pe 8 Martie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Femeii. Prima zi s-a ţinut în 19 mai 1911 în Germania, Austria, Danemarca şi în alte cîteva ţări europene. Data a fost aleasă de femeile germane pentru că, la aceeaşi dată, în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă faţă unei revolte armate şi a promis că va face o serie de reforme, inclusiv introducerea votului pentru femei.

Mesaje de 8 martie 2018. Însă Ziua Internaţională a Femeii a fost recunoscută oficial mult mai tîrziu, în 1975, de către Naţiunile Unite şi a fost adoptată, începînd cu această dată, de multe dintre guvernele ţărilor care pînă atunci nici nu aflaseră de existenţa ei.

Mesaje de 8 Martie. 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, are ca simbol laleaua

Mesaje frumoase de 8 Martie. Fiind asociată cu primăvara, ziua de 8 Martie este legată simbolic de flori. Mai exact, ,,mascota” internațională a sărbătorii este laleaua. Această floare reprezintă primăvara și gingășia, deci trebuie oferită femeilor de ziua lor.

Mesaje de 8 martie 2018. Florile nu sunt singurul lucru pe care bărbații îl dăruiesc femeilor de 8 Martie. De la produse cosmetice până la bijuterii și dulciuri, orice cadou e binevenit atâta vreme cât femeia este în centrul atenției.

Mesaje de 8 Martie: Mărțișorul aduce noroc

Mesaje de 8 Martie. Dacă încă mai porți mărțișorul primit de 1 Martie, continuă s-o faci! Se spune că fetele care poartă mărțișorul în perioada 1-9 martie vor avea noroc tot anul.

Mesaje de 8 Martie. Superstiţia spune că în perioada 1-9 martie, românii îşi aleg câte o zi din săptămână, de regulă ziua în care s-au născut, şi după cum va fi aceasta – noroasă, însorită, geroasă, ploioasă, caldă – aşa va fi tot anul celui ce şi-a ales ziua respectivă. Aceste zile sunt aşa-zisele Babe.