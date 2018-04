Mesaje cu poze şi felicitări cu Paşte Fericit şi Hristos a Înviat

MESAJE DE PAŞTE 2018. FELICITĂRI DE PASTE 2018

MESAJE DE PASTE 2018. REALITATEA.NET vă prezintă o selecţie de urări bune de trimis celor dragi de Paşte. MESAJE DE PASTE se trimit cel mai uşor pe Facebook. Ca in fiecare an, de fiecare sarbatoare importanta, de aceasta data Pastele, romanii blocheaza retelele de telefonie mobila trimitand sms-uri de Paste. TRIMITE MESAJE sau FELICITĂRI DE PASTE!

MESAJE DE PASTE Cel mai utilizat mesaj postat pe Facebook, de Paste, este “Hristos a Inviat!”, caruia i se adauga o imagine, de obicei cu iepurasi.



“Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.”

“16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!”





“De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame.”



“Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.”



“Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!



O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!





Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

MESAJE DE PASTE. Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!



Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!



Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!



Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!



Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!



Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!



E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.



Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!





MESAJE DE PAŞTE. Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!



MESAJE DE PAŞTE. Mai bine dau MESAJE DE PAŞTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.



MESAJE DE PAŞTE. Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.



MESAJE DE PAŞTE. Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!



MESAJE DE PAŞTE. Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE



MESAJE DE PAŞTE. Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.



MESAJE DE PAŞTE. M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.



MESAJE DE PAŞTE. Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.



MESAJE DE PAŞTE. De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi?



MESAJE DE PAŞTE. Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!



MESAJE DE PAŞTE. Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!





MESAJE DE PAŞTE. Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!



MESAJE DE PAŞTE. 16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!



MESAJE DE PAŞTE. Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!



MESAJE DE PAŞTE. Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!



MESAJE DE PAŞTE. Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!



MESAJE DE PAŞTE. Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!



MESAJE DE PAŞTE. Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.



MESAJE DE PAŞTE. Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.





MESAJE DE PAŞTE. În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet "Hristos a înviat!".



MESAJE DE PAŞTE. Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.



MESAJE DE PAŞTE. Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!



Mesaje de Paşte pentru Berbec



Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spirituale si sa va insoteasca pasii pe drumul vietii



Mesaje de Paşte pentru Taur



Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!



Mesaje de Paşte pentru Gemeni



Eu iti trimit un cos de oua, virtual. Tu vino cu cele reale si cu o sticla cu vin ca sa sarbatorim impreuna Sfintele Pasti!



Mesaje de Paşte pentru Rac



Sa-ti fie viata pufoasa ca un cozonac, fara griji ca a unui miel, colorata ca un ou de Pasti si luminoasa si bucuroasa ca Ziua Invierii. Hristos a inviat!



Mesaje de Paşte pentru Leu



Hristos e viu,

Ou inrosit, miel rumenit, cozonac marit, Paste fericit. Fie ca aceasta sarbatoare sa iti aduca liniste si bucurie in viata!



Mesaje de Paşte pentru Fecioara



M-a intrebat Iepurasul daca vreau eu sa fiu cadoul tau de Paste. Am acceptat... dar sunt putin in dilema. Vrei ca in dimineata de Paste sa ne vedem in gradina - dar parca tu stai la bloc - sau sa vin pe balcon? Astept raspunsul tau! Paste Fericit!

Balanta



Fie ca spiritul Sfant al acestei zile de sarbatoare sa ne faca pe toti mai buni, mai intelegatori si mai plini de iertare! Hristos a inviat!



Mesaje de Paşte pentru Scorpion



"Asa cum, cand impreunezi doua lumanari, una se vede in cealalta, tot astfel cred ca se intampla cu cel care primeste inlauntrul sau pe Domnul Iisus" (Sfantul Chiril al Alexandriei). Lasa-te patruns de adevarata semnificatie a Pastelui. Hristos a inviat!



Mesaje de Paşte pentru Sagetator



"Dumnezeu S-a facut purtator de trup, pentru ca omul sa poata deveni purtator de duh" (Sfantul Atanasie cel Mare). De Paste fii mai intelegator, fii alaturi de cei dragi si fie ca bucuria Invierii Domnului sa iti umple viata. Hristos a inviat!



Mesaje de Paşte pentru Capricorn



“Poti inchide adevarul si lumina intr-un mormant, dar ele nu vor ramane acolo!” – iata o invatatura importanta pe care ne-o transimte Ziua Invierii.



Mesaje de Paşte pentru Varsator



Iisus a infruntat judecata nedreapta a oamenilor tocmai pentru a ne pazi pe noi de mania judecatii drepte a parintelui sau. Hristos a inviat!



Mesaje de Paşte pentru Pesti



Exista probabil doar doua moduri prin care oamenii raspund la chemarea lui Iisus: prin credinta sau prin tradare!

- Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos, şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un mesaj de Paşte



- (mesaj pentru cei care sunt în plin program de slăbit) De Paşti să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame



- (din ciclul --- mesaje de Paşti pentru hipioţi) Să paştem cât mai mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată

Mesaje de Paşte în spirit religios:

Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!



Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.



Un înger blând din cer coboară, Se roagă-n taină, apoi zboară. De-acolo sus el ne trimite: Un zâmbet blând, o rază caldă Şi trei cuvinte: Hristos a Înviat!

Umbla veste-n tot oraşul, cum că vine iepurasul, Să v-aducă pe-nserat, Paşti bun şi Luminat!



Iepuraşi ... 8 se spionează ... 5 sunt la somnic şi frumos visează ... 2 mai albiori ... dau cadou de sărbători ... iar ultimul a citit ... UN NOU PAŞTE FERICIT!

Albaneza – Gëzuar Pashkët!

Aromana – Ti multsa-anji Pashtili! Hristolu-nye! – Dealihea cŕ-nye!

Bulgara – cestit Velikden!

Chineza – Fu huo jie kuai le!

Croata – Sretan Uskrs!

Ceha – Veselé Velikonoce!

Daneza – God pĺske!

Engleza – Happy Easter!

Estoniana – Häid lihavőttepühi!

Finlandeza – Hyvää pääsiäistä!

Franceza – Joyeuses Paques!

Germana – Frohe Ostern!

Indoneziana – Selamat Paskah!

Italiana – Buona Pasqua!

Latina – Prospera Pascha sit!

Lituaniana – Sveiki sulauke velyku!

Macedoniana – Sreken Veligden!

Maghiara – Boldog Húsvéti Ünnepeket!

Norvegiana – God pĺske!

Olandeza – Gelukkig Paasfest!

Poloneza – Wesolych Swiat Wielkanocnych!

Portugheza – Páscoa Feliz!

Rusa – Schtsjastlivyje Paschi!

Sarba – Srecan Uskrs!

Slovaca – Milostiplné prežitie Velkonocných sviatkov!

Slovena – Vesele velikonocne praznike!

Spaniola – Felices Pascuas!

Suedeza – Glad Pask!

Vietnameza – Chúc Mung Phuc Sinh!



A sosit clipa mult aşteptată a liniştii, împăcării, bucuriei şi binecuvântării sufletului. Să lăsăm o clipă totul şi să mulţumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit.

Cioc! Cioc! Astăzi am ieşit din ou special pentru tine, să-ţi urez un Paşte fericit cu râsete şi voie bună.

De Paşti când zorile s-aprind şi la biserici clopotele at, din inimă îţi zic Hristos a Înviat!

Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!

Umblă veste-n tot oraşul

Cum că vine iepuraşul

Să v-aducă pe-nserat

Paşte bun şi Luminat!

Abia aştept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveţi grijă de voi şi faceţi curăţenie în casă şi în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm cum se cuvine!

Un iepuraş cu boticul alb. A venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Ciocniţi? Hristos a Înviat!

Iepuraşul şi-a pierdut agenda cu adrese … Trăieşte sărbătoarea cu adevărat, iepuraşul va simţi şi va ajunge şi la tine. Există un iepuraş care ne aduce fiecăruia dintre noi sentimentul sacru al Învierii Domnului.

Astăzi fii înţelegător, fii alături de cei dragi, fii cel care le iartă pe toate, fii în sentimentul Paştelui.

Mi-am făcut wishlist-ul de Paşte. Te vreau pe tine în grădină, în casă, în gânduri şi în suflet! Dacă dai reply, înseamnă că mi-am primit cadoul aşa că iepuraşul poate să îşi vadă de treabă anul asta!



RETETE DE PASTE: Plăcintă cu carne de miel, brânză şi urzici



Ingrediente:

- pentru foi: 1 kg aluat foietaj.

- pentru umplutură: 500 g carne de miel tocată, 500 g urzici tinere, 100 g unt, 200 g brânză de burduf, 2 ouă, 2 linguri ulei, sare, piper.

Mod de preparare:

Spălaţi bine urzicile şi fierbeţi-le în apă cu sare. Când se înmoaie, le scurgeţi şi le tocaţi, apoi le amestecaţi cu 50 g unt şi 150 g brânză de burduf. Adaugaţi piper după gust. Căliţi canea de miel în ulei, până scade zeama de tot, o săraţi puţin şi o piperaţi după gust. Fierbeţi ouăle tari, le curăţaţi şi le tăiaţi rondele.

Întindeţi puţin foaia de aluat şi tăiaţi din ea 3 foi de dimensiunile tavii. Aşezaţi pe planşeta câte o foaie, o ungeţi cu 1/3 din compoziţia de urzici, peste urzici aşezaţi câte 1/3 din carne şi din rondelele de ouă. Rulaţi apoi foaia şi o aşezaţi în tava unsă cu untul rămas. Procedaţi la fel cu celelalte 2 foi. Presăraţi peste rulade restul de brânză şi puneţi tava în cuptorul încălzit din timp. După 40-50 de minute plăcinta este coaptă. O scoateţi şi o tăiaţi felii.

VEZI mai multe reţete pe BUCĂTĂRIA.NET.



Ingrediente:



1 kg carne de miel

100 g untură

100 g ceapă uscată

20 fire de ceapă verde

1/2 kg spanac

mărar şi pătrunjel

50 g bulion

1 lingură de făină

sare, piper

100 ml vin



Mod de preparare:



Carnea se spală, se taie bucăţi, se sărează şi se prăjeşte într-o cratiţă cu puţină untură. După ce mielul s-a prăjit puţin, bucăţile sunt scoase într-o altă cratiţă.



În cratiţa cu untură se căleşte ceapa uscată tăiată mărunt şi făina, până se rumeneşte puţin. Se stinge cu bulion şi apă călduţă.



Compoziţia se toarnă peste carnea prăjită şi se fierb împreună până se înmoaie carnea. Apoi se adaugă ceapa verde, usturoiul verde, verdeaţa şi spanacul tăiate şi călite puţin în untură.

Se adaugă sare şi piper după gust şi se lasă la fiert încă 20 de minute, apoi se adaugă vinul. Dacă mâncare este prea zemoasă, o puteţi introduce în cuptor ca să mai scadă.

Vezi mai multe reţete de Paşte pe BUCATARIA.NET.



Ingrediente:

Pentru drob:

1 kg maruntaie de miel

300 g carne de porc

4 oua crude

3 legaturi ceapa verde

2 legaturi usturoi verde

2 legaturi patrunjel verde

sare si piper dupa gust

1 plic condimente pentru drob

ulei pentru calit si uns tava

Pentru aluat:

500g faina

1 lingura sare

2 galbenusuri de ou

1/2cana apa

250 g unt taiat bucatele

Mod de preparare:

Se cerne faina, formand o gramada. Se face o adancitura in centrul gramezii si se toarna in ea sare, galbenusurile si apa. Bucatelele de unt se disperseaza in compozitie si se framanta totul, pana ce se formeaza un aluat omogen. Se modeleaza sub forma unei bile si se tine la rece 2 ore.

Se spala organele si se pun la fiert. Dupa ce sunt gata, le dam prin masina de tocat impreuna cu carnea de porc.

Ceapa, usturoiul si patrunjelul se vor toca marunt dupa ce au fost bine spalate si se vor amesteca cu compozitia de carne si maruntaie. Se adauga cele patru oua crude, se condimenteaza dupa plac si se omogenizeaza bine toata compozitia.

Se intinde foaia si se pune compozitia de drob, care va fi bine invelita si asezata in tava de la cuptor unsa cu putin ulei. Se coace cca 50 min.



Ingrediente:

400 g carne de miel

o ceapa medie

2 morcovi medii

o telina mica

1 pastarnac mic

o legatura de ceapa verde, tocata

1/3 pahar de orez

o legaturica de tarhon sau o lingura de tarhon in otet, tocata

½ cana de smantana

2 galbenusuri

½ legatura de patrunjel

7-8 boabe de piper negru

sare dupa gust

2 linguri de otet, sau dupa gust

Mod de preparare:

Se taie carnea in bucatele, se opareste, apoi se pune la fiert in apa rece.

Zarzavatul se curata si se taie in felii. Se adauga impreuna cu orezul si cu boabele de piper peste carne (dupa ce s-a luat spuma de deasupra). Se fierbe la foc mic timp de 35-40 de minute, apoi se adauga tarhonul si ceapa verde.

Se aduga otetul si ouale batute cu smantana. Se ia de pe foc si se sareaza dupa gust.

Se serveste presarata cu patrunjel tocat.

Ingrediente:

5 oua

100 gr pate de casa

2 linguri maioneza

2 linguri mustar

masline

morcov

gogosari

marar

Mod de preparare:

Se fierb ouale si cand sunt gata se tin putin in apa rece pentru a se curata mai usor. Ouale trebuie sa fie la temperatura camerei cand se pun la fiert, altfel exista riscul sa se crape coaja.

Se taie un capacel in partea mai lata a oului si se scot cu grija galbenusurile. Se faramiteaza galbenusurile cu o furculita si se adauga pateul, maioneza si mustarul.

Pateul trebuie sa fie la temperatura camerei ca sa se incorporeze bine in compozitie. Se freaca bine cu o lingura de lemn pana se omogenizeaza compozitia si se adauga sare si piper dupa gust.

Se umplu ouale cu compozitia obtinuta si se dau putin la rece. In varful oului se face o crestatura in care se introduc urechile. Urechile le-am facut dintr-un morcov cu ajutorul unui dispozitiv de curatat legume. Se fac apoi ochii din masline, gura din gogosar si mustatile din marar. Tot din marar am facut si ceva iarba pentru decor si gata iepurasii.

Ingrediente:



8 ouă mari

120 g şuncă slabă, tăiată cubuleţe

2-3 fire ceapă verde mărunţită

2-3 fire pătrunjel tocat

1 lingură maioneză slabă

1 linguriţă muştar

sare

piper

1-2 felii de pâine tare, prăjite şi fărâmiţate



Mod de preparare:



Ouăle se fierb tare. Când sunt gata, se răcesc şi se înlătură coaja. Se taie în jumătăţi, pe lungime. Cu ajutorul unei linguriţe se scot gălbenuşurile. Se păstrează gălbenuşul de la 4 ouă.



Într-un castron se amestecă bine toate ingredientele, cu excepţia pâinicii. Se ia câte o jumătate de ou şi se umple cu o linguriţă de pastă. Deasupra se presară firmituri de pâine.



Ouăle se pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi se coc 1 minut, în cuptorul încins la 160°C, până capătă o culoare aurie.



Carnea de miel este la mare căutare în această perioadă. Descoperă cele mai bune reţete şi trucuri recomandate de bucătari celebri din întreaga lume!

REŢETE DE PAŞTE CA LA BUNICA 1. Pulpă de miel la cuptor - reţetă rcomandată de Gordon Ramsay



Ingrediente pentru 2-4 persoane:



o pulpă de miel dezosată;

o ceapă;

3 morcovi;

câteva tulpini de ţelină;

1 lingură de seminţe de fenicul;

1 lingură de boia afumată;

1 lingură de piper cayene;

1 lingură de cuişoare;

1 lingură de turmeric;

1 lingură de scorţişoară;

sare;

piper;

3 batoane de scorţişoară.





Mod de preparare:



Condimentele de amestecă apoi se ia pulpa de miel şi se freacă bine cu amestecul rezultat. Se fac trei găuri în pulpă, în care se introduc batoanele de scorţişoară şi câte o crenguţă de cimbru.

Legumele se taie mare şi se pun într-o tavă cu ulei de măsline şi se lasă la călit 2-3 minute pe ochiul aragazului. Se pune şi pulpa şi se lasă câteva minute până începe să prindă crustă, apoi se introduce la cuptor timp de 60-75 de minute, în funcţie de cât de bine făcută vrei să fie carnea.







REŢETE DE PAŞTE CA LA BUNICA 2. Pulpă de miel la cuptor - reţetă recomandată de JamilaCuisine



Ingrediente:





o pulpă de miel cu os;

amestec de condimente de Provence;

ulei de măsline;

cartofi;

rozmarin;

o căpăţână de usturoi;

o jumătate de lămâie;

sare;

piper.





Mod de preparare:



Pulpa se crestează pe ambele părţi, se masează cu ulei de măsline, se asezonează cu sare, piper şi amestecul de condimente de Provence, iar in tăieturi de introduc crenguţe de rozmarin si feliuţe de usturoi. După aceea se stropeşte cu zeama de lămâie şi se lasă la marinat timp de câteva ore. Se ia o tavă de mărime suficientă, se aşează pulpa de miel pe căţei de usturoi, iar de jur-împrejur se pun cartofii, curăţaţi de coajă şiu asezonaţi cu puţin ulei de măsline şi sare. Se adaugă 100 ml de apă pe fundul tăvii, pentru ca pulpa să nu se lipească şi tava se introduce la cuptor timp de 2-3 ore, în funcţie de mărimea pulpei.



Ingrediente:



o pulpă de miel de 2-3 kg;

200 ml vin roşu sec;

30 ml oţet balsamic;

2 frunze de dafin;

2 linguriţe de fulgi de usturoi;

2 linguriţe muştar brun;

sare de mare;

2 ardei iuţi uscaţi;

o linguriţă de cimbru uscat;

o linguriţă de pătrunjel uscat;

o linguriţă de oregano uscat;

o linguriţă de rozmarin uscat.





Mod de preparare:



Frunzele de dafin, fulgii de usturoi, muştarul brun, ardeii iuţi uscaţi şi sarea se pisează în mojar până se obţine o pudră fină. Se adaugă şi celelalte condiimente şi se amestecă pentru omogenizare. Se toarnă amestecul obţinut într-un castron şi se adaugă vinul şi oţetul balsamic, amestecându-le pentru a se omogeniza.

Se ia pulpa de miel şi se masează foarte bine cu amestecul de condimente cu vin şi oţet şi se lasă la marinat timp de 8 ore.

Se introduce la cuptor şi se lasă aproximativ 2-3 ore, în funcţie de cât de bine pătrunsă vrei să fie carnea.



REŢETE DE PAŞTE CA LA BUNICA 4. Vinete umplute cu carne de miel



Ingrediente pentru 4-6 persoane:



4 – 6 vinete potrivite;

1,5 kilograme carne de miel, tocată;

câteva seminţe de ienibahar;

seminţe de coriandru;

sare de mare;

o linguriţă de cimbru uscat;

o linguriţă de rozmarin uscat;

o linguriţă de salvie uscată;

piper negru măcinat proaspăt;

o legătură de pătrunjel;

ulei de măsline.



Mod de preparare:



Se iau vinetele, se taie un capac, se crestează longitudinal şi se golesc de conţinut, păstrând învelişul intact. Condimentele se pun în mojar şi se amestecă până se obţine o pudră fină. Se amestecă pudra obţinută cu legătura de pătrunjel, tocat mărunt şi carnea de miel şi apoi se umplu vinetele. Se fixează din loc în loc cu scobitori ca să nu se desfacă şi se pun într-o tavă tapetată cu ulei de măsline. Se introduc la cuptor timp de 45 de minute.





REŢETE DE PAŞTE CA LA BUNICA 5. Cotlete de miel marinate



Ingrediente pentru 4 persoane:



6-8 cotlete de miel;

4-5 căţei de usturoi;

50 grame de muştar dulce;

ulei de măsline;

sare;

piper negru măcinat;

câteva crenguţe de rozmarin.



Mod de preparare:



Usturoiul şi rozmarinul se toacă mărunt şi se amestecă cu sarea piperul, muştarul dulce şi uleiul de măsline. Cotletele de miel se masează cu amestecul de mirodenii şi se lasă la marinat peste noapte la frigider. Se pot face la tigaie, la cuptor sau pe grătar. Durata de gătire variază în funcţie de cât de pătrunsă vreţi să fie carnea, de la 8 minute până la 15 minute.



REŢETE DE PAŞTE CA LA BUNICA 6. Cotlete de miel picante



Ingrediente:



4 – 6 cotlete de miel;

2 linguriţe de fulgi de usturoi;

o linguriţă de piper

6-7 cuişoare;

1-2 linguriţe de roşii uscate;

o linguriţă de oregano;

o linguriţă de rozmarin;

o jumătate de linguriţă de scorţişoară;

o linguriţă de mentă;

sare;

50 ml ulei de măsline;

50 ml vin roşu.





Mod de preparare:



Fulgii de usturoi, piperul şi cuişoarele se macină în mojar şi se amestecă împreună cu restul mirodeniilor. Se adaugă uleiul de măsline şi vinul roşu şi se obţine o marinată cu care se masează pe toate părţile cotletele de miel. Se pot găti la cuptor, la tigaie sau la grătar.



REŢETE DE PAŞTE CA LA BUNICA 7. Costiţă de miel cu mirodenii



Ingrediente pentru 2 persoane:



o coastă de miel de aproximativ 500 gr.;

2 linguri de unt;

sare;

piper;

30 ml coniac;

30 ml vin;

o lingură de făină, diluată în 20 ml apă.

rozmarin proaspăt.



Pentru garnitură:



2 cartofi fierţi;

o roşie coaptă;

câteva felii de vinete prăjite.



Mod de preparare:



Se pun cele două linguri de unt într-o tigaie încinsă, apoi se pune coasta de miel, care a fost în prealabil dată cu sare şi piper. Se rumeneşte pe toate părţile timp de 5 minute, apoi se scoate din tigaie şi se îndepărtează din acesta grăsimea rezultată. Coasta se pune înapoi în tigaie şi se toarnă deasupra coniacul şi se înclină tigaia ca să se aprindă coniacul. Carnea se flambează timp de 30 de secunde şi se stinge cu vin. Se lasă până scade vinul şi se adaugă făina diluată în apă. Se adaugă rozmarinul şi se lasă pe foc până ce sosul scade la consistenţa dorită.



Cotlete de miel în crustă

Ingrediente:



12 cotlete de miel

6 linguri de ulei de masline

miezul de la 4 bucati de paine

3 catei de usturoi

3 legaturi de patrunjel

2 crengute de cimbru

3 crengute de rozmarin

zeama de la 1 lamaie

60 gr unt

100 ml vin rosu

Mod de preparare:

In bolul de la mixer (blender) se pune miezul de paine, 2 catei de usturoi, verdeata taiata mai marunt, untul si se amesteca pana se obtine o pasta omogena care se acopera cu folie alimentara si se pune la frigider.

Intr-o tigaie se prajesc putin cotletele de miel pe ambele parti pana devin aurii.

Se ia pasta cu unt si verdeta din frigider si se intinde uniform pe cotletele de miel. Se asaza intr-o tava si se pun la cuptorul preincalzit la 250C, pentru 15 minute.

Peste uleiul in care am prajit cotletele se pune vinul, 1 catel de usturoi zdrobit si se pune la fiert 15 minute, ca sa mai scada putin.

Cotletele se scot din cuptor si se servesc cu sosul obtinut anterior.