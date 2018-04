MESAJE DE 1 MAI 2018: Texte haioase de 1 mai - Ziua muncii - de trimis colegilor și prietenilor

MESAJE DE 1 MAI 2018: Texte haioase de 1 mai

Ziua muncii se sărbătorește în fiecare an pe 1 mai, însă pentru mulți este o zi în care nu se muncește, ci se petrece. Grătare, serbări în aer, plimbări pe malul mării sau ieșiri în club cu prietenii sunt câteva dintre activitățile care se obișnuiesc de 1 mai.

Dacă vreți să vă surprindeți prietenii și colegii cu mesaje, urări, felicitări, sms-uri de 1 mai, vă dăm câteva idei.

Munca e izvor de sănătate, deci lăsaţi bolnavii să muncească.

Munca îl înnobilează pe om, dar societatea noastră n-are nevoie de nobili… la distracţieee!

Munca este refugiul oamenilor care nu au ceva mai bun de facut. (Oscar Wilde)

Îmi place munca, mă fascinează. Pot sta ore în şir să mă uit la ea. (Jerome K. Jerome)

Cine-i harnic si munceşte ori e prost, ori nu gândeşte. Dar şcoala multa nu se cere sa fii prost si sa ai putere.

Cine-i harnic si munceşte are tot ce vrea….. cine-i şmecher si chiuleşte are tot aşa.

Te invit la evenimentul anului – lansarea sezonului de tolănit pe plaja. Când? Pe 1 mai, fireşte, scrie ziarul Unirea.

În munca se refugiază cei care nu au ceva mai bun de făcut, dar noi avem o petrecere de pus la cale

Am o veste buna pentru tine. De 1 Mai eşti LIBER, aşa că lasă treaba si distrează-te! Asta aşa, să vezi ce şef de comitet ai. P.S. Luni la prima oră să fii gata de lucru.

Cu parteneri speciali ca dumneavoastră munca noastră este o plăcere. Va dorim un 1 Mai plăcut şi un an plin de realizări.

De 1 Mai, Ziua Internaţionala a Muncii va doresc o mini-vacanta plăcută şi un an plin de realizări profesionale.

Distracţie maxima în minivacanţa de 1 Mai! Sa aduni amintiri frumoase si relaxare cat cuprinde!

Ce poţi face azi nu lăsa pe mâine… lasă pana după 1 Mai, ca ori se rezolva, ori nu mai trebuie făcut

1 mai e sărbătoare pentru clasa muncitoare! De aceea îmi doresc Cu fast s-o sărbătoresc!

Mari, mici, înalte, subţiri, bondoace. Pentru toate gusturile! Cum sa te duci la munca tocmai azi când te aşteaptă atâtea modele… de pahare?

Mai muncitoresc. Bine-mi pare să chiulesc. Iar mâine când mă trezesc. La un lucru mă gândesc „Hai la munca să muncim dar să nu găsim".