Mesaj sfâşietor după sinuciderea unui lider PNL: "Rămas bun, prieten drag! Ne vei lipsi, frate!"

Secretarul general adjunct al PNL, Florin Roman, prieten al lui Alin Cucui, a transmis un mesaj emoţíonant la aflarea veştii că vicepreşedintele CJ Alba a fost găsit spânzurat, miercuri dimineaţă.

"Nu-mi găsesc cuvintele! E greu de înțeles de ce? Am lucrat împreuna, am trecut împreuna peste greutăți, ne-am bucurat și întristat împreuna...am fost alături la bine și la greu. Aline, nu știu ce a fost in capul tău...rămas bun prietene drag! Ne-ai lăsat un gol irecuperabil in suflete...Ne vei lipsi, frate!" a scrisa Florin Roman pe o reéa de socializare, iar mesajele de condoleanţă au început să curgă.