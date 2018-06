Mesaj emoționant pe Facebook după ce un angajat MAI a salvat viața unui om: ”Așa miros salvatorii!”

Un angajat al MAI a salvat sâmbătă un bătrân dintr-un incendiu izbucnit în casa acestuia. O postare pe pagina de Facebook a ministerului de Interne îi face acestuia un portret emoționant: ”Cămașă albastră este impecabilă pe el, deși miroase a fum...de fapt, așa miros salvatorii!”

Un oficial al Ministerului Afacerilor Interne, angajat la Direcţia Generală Management Operaţional, a salvat viața unui om în timp ce se ducea spre serviciu, sâmbătă dimineață.

Colegii săi din MAI i-au dedicat o postare emoționantă pe pagina de Fscebook a instituției.

”El este Marian, colegul nostru. Astăzi a venit la serviciu plin de funingine, încât jandarmii de la acces l-au legitimat pentru a-l lăsa să intre în tură. Modest cum îl știu nu ar fi povestit niciodată ce i s-a întâmplat în drum spre serviciu. El a salvat o viață...restul este despre cum trecea pe lângă un imobil, unde de la etajul trei ieșea fum și o persoană în vârstă abia mai striga după ajutor, chipul fiindu-i desfigurat de teamă...Marian a intrat, a spart ușa, a stins focul. El a plecat, cu modestie fără măcar ca cineva să apuce să-i mulțumească…Nu despre mulțumiri era vorba, el spune că este despre …firesc, normalitate, despre cum te raportezi la semenii tăi: Cu dragoste!

Nu știe la ce s-a gândit, la tatăl lui în vârstă sau la bătrânul de la fereastră!

“Ora 8.10...ajung la intrarea în MAI. Am întârziat....la intrare jandarmul mă oprește:

- Bună dimineața! Unde mergeți?

- La DGMO, sunt de serviciu!

- Lucrați la noi? Îmi puteți arătă legitimația?

- Desigur...lucrez aici de câțiva ani! am spus râzând.

- Îmi cer scuze, nu v-am recunoscut...aveți fața neagră! Ați pățit ceva?

- Eu nu...și nici altcineva!

Urc la etaj....ma văd colegii...

- Ai întârziat! Vii de la grătar? Miroși a fum și ai fața neagră!

Așa mi-am început ziua de muncă de astăzi....de fapt, ziua a început mult mai devreme!

Am ieșit din casa ca de obicei...pe drum însă am auzit un bărbat cum striga după ajutor....era pe balcon, iar din casa ieșea un fum greu!

Am urcat grăbit spre etajul acela am hotărât să sparg ușa!

Zis și făcut! Imediat un fum negru invadează holul blocului.

- Aduceți-mi găleți cu apă, le spun vecinilor.

Îmi scot batista și o leg cumva la gura....

- Aveți grijă ca nu este oprit curentul!

- Stați liniștit, îl asigur pe vecinul care mi-a adus prima găleata!

Nu mai țin minte câte găleți am aruncat....În tot acest timp îl asiguram pe proprietar că este în siguranță chiar dacă ne despărțea un incendiu!

Reușesc să îl sting.

Între timp, pompierii au ajuns și l-au salvat pe bătrân cu ajutorul autoscării.

De fapt, așa mi-am început ziua de astăzi..."

Aceasta este povestea reală a lui Marian, colegul nostru. ”, precizează mesajul MAI postat pe Facebook.