Ultimul HOP din 2019: Mercur retrograd

Mercur retrograd 31 octombrie 2019

Mercur retrograd 31 octombrie 2019. La sfârșitul lunii octombrie, Mercur, mesagerul zeilor si planeta cea mai apropiata de Soare, a intrat in mers retrograd.

Mercur retrograd. Vreme de trei saptamani, din 31 octombrie pana pe 20 noiembrie o sa simtim, a treia si ultima oara in 2019, efectele acestui context astral nefast.

De fapt, o sa le simtim chiar cu cateva zile mai devreme. De data asta, Mercur retrogradeaza in Scorpion, ceea ce face lucrurile si mai complicate, cel putin pe plan sentimental.

Mercur retrograd. Cu ochii-n patru

Se stie ca, in perioadele in care Mercur retrogradeaza, au de suferit calatoriile, comunicarea, tehnologia.

Iti cumperi un telefon deja defect, pleci la aeroport fara buletin, te grabesti sa achiti online ultimul parfum la reducere si nu functioneaza cardul...

Mercur retrograd. Multe incurcaturi se pot intampla in perioada asta, iar unele te pot face sa pierzi bani, oportunitati, relatii sau persoane importante.

Este o perioada in care trebuie sa suflam si-n iaurt, sa nu ne bizuim pe promisiuni si explicatii, sa avem mereu o varianta de rezerva.

Mercur retrograd. Dincolo de suprafata

In plus fata de toate aceste elemente deja stiute, Mercur in Scorpion ne predispune la ganduri negative, ne face sa ne indoim de persoanele din jurul nostru, sa fim circumspecti si neincrezatori. P

ornim instinctiv de la premisa de vinovatie, ne simtim vulnerabili si regretam ca ne-am expus prea mult in fata unor oameni care nu meritau acest privilegiu.

Mercur retrograd. Este un context astral care ne impinge sa investigam, sa dezlegam mistere, sa descoperim secrete, lucruri tainuite care ne dezamagesc profund si pentru care nu eram pregatiti, desi ne-am dorit enorm sa le stim.

Despre unii oameni aflam ca ne-au mintit sau pacalit, altii ne ranesc prin suspiciunile si acuzatiile lor, pe care nu le banuiam... Cert este ca multe farse si inselaciuni ies acum la iveala.

Mercur retrograd. O directie inca neclara

Mercur retrograd aduce schimbari, transformari interioare sau exterioare, chiar daca ele nu se si materializeaza in aceasta perioada, ci doar sunt vag creionate.

Nu e un moment bun pentru interviuri de angajare sau pentru a cunoaste persoane noi. Ai tendinta sa te intorci in trecut, iar acest lucru te impiedica sa te concentrezi la viitor.

Mai degraba e un context potrivit sa aprofundezi relatia actuala si sa pui mai mult pret pe sensibilitatile partenerului de cuplu, pe ceea ce are nevoie sa-i oferi.

Mercur retrograd. Toate zodiile sunt afectate

Mercur retrograd..Nimeni nu scapa de influenta lui Mercur retrograd. Totusi, zodiile guvernate de Mercur simt toata aceasta tensiune mult mai intens.

Gemenii si Fecioarele vor trai o nevoie profunda de introspectie, de analiza a propriilor dorinte, isi vor dori sa-si demonstreze valoarea si se vor simti frustrate de ritmul lent in care avanseaza (sau stationeaza) lucrurile. O incetinire e gandirii, o lentoare in exprimare iti lasa impresia ca te zbati inutil.

Nu poti evita anumite blocaje, tot ce ramane de facut este sa ai rabdare. Asteapta sa treaca.

