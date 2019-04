Încă un caz de suspiciune de meningită în România!

Autoritățile sanitare din județul Vaslui au intrat în alertă, după ce o adolescentă în vârstă de 15 ani este suspectă de meningită, scrie realitateadevaslui.net.

Fata provine dintr-un centru al Direcţiei pentru Protecţia Copilului și a fost adusă la Spitalul Județean de Urgență (SJU) în cursul zilei de luni, fiind internată cu suspiciune de colică renală.

În urma analizelor, s-a evidenţiat o infecţie, adolescenta a primit tratament, dar peste noapte starea sa s-a agravat.

Adolescenta a fost trimisă la Iaşi, intubată, cu un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă care s-a defectat pe drum, ea fiind preluată de o autospecială din Iaşi.

”Am fost anunţaţi de reprezentanţii spitalului cu privire la acest caz. Am raportat situaţia la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi. Am început propria anchetă epidemiologică şi urmează să aşteptăm rezultatele analizelor”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, Mihaela Vlada.

Două adolescente care au fost internate în acelaşi salon cu pacienta suspectă de meningită primesc tratament profilactic, de asemenea, fiind luate măsuri pentru dezinfectarea salonului.

Săptămâna trecută, o elevă de la Colegiul Gheorghe Lazăr din Capitală diagnosticată cu meningită a murit.

Suspiciune de meningită la Botoșani

O altă adolescentă în vârstă de 16 ani a fost internată, vineri, pe Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani, cu suspiciune că ar fi contactat meningita meningococică, a declarat epidemiologul şef al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) a judeţului Botoşani, medicul Irina Alecu.

Potrivit acesteia, minora are domiciliul în străinătate şi se afla în vizită în judeţul Botoşani. Oficialul DSP susţine că, în acest context, "nu se pune problema unui focar local".



"Avem o suspiciune în investigaţie, care nu face parte dintr-o comunitate locală. Este o persoană venită în vizită şi este în investigaţie. Este cetăţean român, dar nu este rezident în România, aşa că nu se pune problema unui focar local. Au fost identificaţi toţi contacţii, s-au luat toate măsurile necesare", a afirmat Alecu.



Potrivit medicilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati, adolescenta, care vine din Italia, se află sub un tratament cu antibiotice şi răspunde corespunzător la acesta.



Cazul de la Botoşani a apărut după ce săptămâna trecută o elevă de 18 ani de la Colegiul Naţional ''Gheorghe Lazăr'' din Bucureşti a decedat ca urmare a contactării meningitei meningococice.



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Botoşani, că nu este cazul ca populaţia să intre în panică după cazul de meningită meningococică soldat cu decesul elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, subliniind că există de la două până la cinci cazuri pe an din acest tip de meningită.

O elevă de la Colegiul Gheorghe Lazăr din București diagnosticată cu meningită a murit

Fata de 18 ani, elevă la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, s-a prezentat miercuri la cursuri. Noaptea i s-a făcut rău, iar părinții au chemat salvarea.

În jurul orei 23:03, apelul la 112 semnala că tânăra are dureri abdominale, febră mare și vărsături. Potrivit serviciului de Ambulanță, apelul a fost încadrat la "urgență de cod galben".

La ora 23:50, medicul ajunge la tânără. Fata era conștientă, cooperantă și nu prezenta semne specifice meningitei. Cel puțin asta a comunicat ulterior serviciul de Ambulanță. După consultație, familia, dar și pacienta, au refuzat să meargă la spital.

După aproximativ 4 ore, părinții sună din nou la 112, alarmați că pe corpul fetei a apărut o erupție. De data aceasta, ambulanța ajunge în 12 minute. Pacienta este preluată și dusă la spitalul Universitar de Urgență.

Fata e dusă cu ambulanța la spitalul Matei Balș. De data asta situația e critică. Diagnosticul "meningită" e confirmat, iar după câteva ore fata moare.

Principalele simptome ale acestei boli sunt că și cele ale unei gripe severe, adică dureri în zona cervicală, gât înțepenit, febră, frisoane, dureri de cap și, în mod special, vărsături, somnolență sau dureri musculare.

Medicii trag un semnal de alarmă, susținând că meningită se manifestă în special la copii sau la adulții tineri, dar ea poate afecta și persoanele mai în vârstă. Meningită acționează oricum asupra persoanelor cu un sistem imunitar scăzut. Specialiștii au ajuns la concluzia că există mai multe tipuri de meningită, în funcție de ceea ce o provoacă.

Astfel, există meningită virală, bacteriană, meningococica, pneumococica, stafilococica, streptococica, cu bacili gram negativi, tuberculoasă, coriomeningita limfocitara benignă, meningită urliana, meningită cu HIV și meningită fungice, potrivit Doctorulzilei.ro.

Meningita virală este cea mai răspândită.

Potrivit statisticilor, aproximativ 80% dintre copii riscă să facă acest țipe de meningită. Afactiunea se ia prin mâncare, apă sau prin atingerea unor obiecte contaminate. Copiii mici sunt cei mai expuși, mai ales cei care se află în colectivitate. De asemenea, meningită bacteriană, mai rar întâlnită, este cauzată de un meningococ sau pneumococ, bacterii care se găsesc la nivelul gâtului sau nasului înfundat.

Ele nu cauzează probleme mari, decât atunci când ajung în sânge, declanșând boală necruțătoare.

Meningita se transmite de la om la om prin salivă sau secreții nazale. În cazul în care nu este tratată, meningită poate să provoace afecțiuni ireversibile ale creierului și poate produce decesul unei persoane în 24 de ore.

Deoarece simptomele sale sunt asemănătoare unei gripe, meningita poate evolua foarte rapid fără că pacientul să se alarmeze. Este important totuși, că în cazul în simptomele asociate răcelii sunt însoțite și de vărsături sau dureri de cap, pacientul să se prezinte de urgență la medic.

Meningita poate fi diagnosticată printr-o serie de analize, cum ar fi testele de sânge, tomografie sau RMN. Aceste teste sunt importante pentru identificarea tipului de meningită și tratarea ei cât mai rapid.