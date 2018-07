Membrii trupei Judas Priest, filmare cu mâncarea dezgustătoare primită la Bucureşti

O înregistrare în care membrii Judas Priest se plâng de calitatea mâncării pe care au primit-o înaintea concertului de la Bucureşti a apărut pe reţelele de socializare.

O înregistrare video publicată pe o reţea de socializare îi arată pe cei de la Judas Priest dezamăgiţi de mâncarea pe care au primit-o înaintea concertului care a avut loc duminică seară, la complexul Romexpo din Bucureşti. Salata la temperatura camerei, peştele cu miros suspect erau prezentate înainte ca unul dintre membrii trupei să spună că au comandat pizza.

Emil Ionescu, din partea Metalhead, organizatorii evenimentului, a declarat pentru MEDIAFAX: "Am avut nişte oameni care nu şi-au făcut treaba cum trebuie şi nu au fost la standardele pe care le-am cerut. Sperăm pe viitor să lucrăm cu companii din România mai serioase, care pot duce până la capăt ceea ce promit. Compania de catering trebuia să se ridice la anumite standarde şi se pare că reprezentanţii ei au fost la Electric Castle şi aici au lăsat colegi mai nepricepuţi. Au dat-o în bară. Şi cu explicaţii şi fără, nu ne ajută cu nimic. A fost o problemă mare pentru noi. Dar am rezolvat cu trupa, imediat ce am aflat ce s-a întâmplat".

Metalhead a revenit apoi cu precizări pe Facebook:

"Dragii noștri, postăm așa târziu pentru că abia acum câteva ore am terminat treaba la Romexpo. Au fost probleme cu compania care a asigurat partea de catering pentru echipa tehnică a artistului. Am mai lucrat cu respectivă companie în trecut de multe ori fără probleme dar de dată asta au greșit. Am observat problema și ulterior s-a remediat. Trupa și crew-ul său au plecat fericiți de la București. Nu vom mai lucra cu compania respectivă de catering pe viitor și ne vom selecta suplierii cu mai mare grijă. Ne pare rău pentru toată situația. Va înțelegem supărarea și revoltarea și noi suntem la fel de nervoși și revoltați pe toată situația. Legat de problemele pe baruri, o parte din barmani nu au mai venit pur și simplu spunând că sunt antamati în alte părți la alte evenimente care au avut loc simultan. Am avut backup dar din păcate nu a făcut față pentru că 70% din spectatori au sosit între 20:30 și 21:00. Ne cerem scuze, învățăm din greșeli și încercăm să vă oferim condiții cât mai bune pe viitor. Nu ne căutăm "scuze" doar ne cerem scuze. Organizăm multe concerte pe an iar fanii care merg la ele știu că problemele apar foarte rar. Credem în scena metal de atâta vreme, am rămas printre puținii organizatori care mai au curajul să facă concerte de metal și dorim să vă asigurăm că interesul nostru nu este decât de a ține scenă în picioare și a va oferi concerte și condiții cât mai bune. Poate jobul cel mai important al unui organizator este să prevadă neprevăzutul. Judas Priest au scris și pe ecrane la sfârșitul concertului că se vor întoarce în România. Toate cele bune.

Update: Filmarea cu mâncarea a fost postată la ora 19:00 iar ce au filmat era mâncarea de la prânz rămasă de la tehnicii trupei după ce mâncaseră deja la ora 17:00. Trupa a mâncat după show după ora 22:30. Avem toate mailurile cu catering managerul lor care a aprobat meniurile. Așteptăm OK-ul lor pentru a le face publice. Mâncarea nu era stricată, prezentarea nu ajută pentru că firma de catering nu a adus toate cele necesare (cuțite, farfurii etc..)

Echipa METALHEAD"