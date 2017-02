Meleşcanu, despre acuzaţiile DNA, în cazul OUG 13: Am considerat că pot să îmi asum răspunderea

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, afirmă că în cazul Ordonanței 13 a dat un aviz favorabil doar în ceea ce privește transpunerea în legislația românească a unei directive europene referitoare la respectarea dreptului la apărare, scrie Agerpres.

Precizările ministrului vin după ce DNA arăta luni, într-un comunicat de presă, că "Ministerul Afacerilor Externe nu a transmis un aviz formal, ministrul de resort semnând proiectul de act normativ pentru modificarea Codurilor chiar în sediul Guvernului, deoarece i s-a solicitat 'pe loc' acest aviz".

"Da, este adevărat, însă noi de pe data de 27 (ianuarie n.r.) am făcut o evaluare. Din momentul în care proiectul de ordonanță a fost pus în dezbatere publică, am dispus efectuarea unei analize din care a rezultat foarte clar că singura noastră competență nu este a ne pronunța în legătură cu oportunitatea actului respectiv, nici măcar cu prevederile juridice, care nu intră în competența noastră, ci strict referirea la faptul că există în proiectul de ordonanță o referire la transpunerea în legislația română a unor prevederi din directiva Parlamentului European și a Comisiei Europene, Directiva 342 din 2016, referitoare la respectarea dreptului la apărare și pe această bază am dat și avizul respectiv", a declarat luni, pentru AGERPRES, Teodor Meleșcanu. Acesta a adăugat că a considerat că poate să-și asume răspunderea pentru un aviz favorabil în cazul ordonanței menționate.

"Atât timp cât am avut în mapa mea analiza făcută de organe de specialitate, cu toate semnăturile necesare, am considerat că pot să și asum răspunderea de a aviza favorabil, pe tema respectivă, a integrării în legislația română a unor prevederi specifice din această directivă, mie mi se pare că este o chestiune foarte normală", a conchis sursa citată.