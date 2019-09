Meleșcanu, propunere șoc pentru Tăriceanu: ”Soluția ar fi să mă suspende pentru șase luni”

Teodor Melescanu

Senatorul ALDE Teodor Meleșcanu, susținut de PSD pentru Senat, a declarat că este dispus să fie suspendat din ALDE timp de șase luni pentru a rezolva problema legată de poziția partidului, dar și pentru menținerea grupului de la Senat.

Întrebat dacă grupul senatorial ALDE se va desființa în cazul în care va pleca din partid, Teodor Meleșcanu a declarat: "Eu cred că poate foarte bine să continue dacă există înțelegere și dorință de dialog. Souția foarte simplă ar fi să mă suspende pentru șase luni, rămânând în cadrul ALDE și a grupului parlamentar".

Acesta a spus că este dispus să se suspende din calitatea de parlamentar ALDE și să obțină continuitatea în grupul din care face parte.

Meleșcanu a mai transmis că nu a vorbit cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre această propunere dar că a discutat cu alți colegi din grup.

"Sunt foarte interesați", a afirmat senatorul.

Teodor Meleșcanu refuză ideea de a nu mai fi propunerea PSD pentru șefia Senatului și nu crede că există o bază juridică pentru excluderea sa din partid.

"În niciun caz. Când iau o decizie, o duc până la capăt. E o decizie care după părerea mea nu are o bază juridică necesară. După părerea mea, nu există niciun argument pentru această excludere Am discutat cu toată lumea. Speram să înțeleagă. Eu am o candidatură, am acceptat-o, sper să obțin numărul necesar de voturi", a declarat Meleșcanu.

Senatorul consideră că poate obține susținerea colegilor din ALDE pentru alegera sa în fruntea Senatului.

"Nu e vorba de negociere, oamenii mă cunsoc foarte bine și cei care doresc să mă susțină mă vor suține. Rămâne ce s-a propus deja", a mai spus acesta.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că PSD a luat în calcul ca prin propunerea senatorului ALDE Teodor Meleșcanu la șefia Senatului să adune susținerea a 15 senatori și deputați din ALDE. Tăriceanu crede că ar putea avea loc "vreo dezertare sau două" din partidul său.

ALDE a stabilit, marți, susținerea lui Ion Popa pentru funcția de președinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcții, fără acordul formațiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleșcanu.

Senatorii vor vota succesorul lui Călin Popescu Tăriceanu la șefia Senatului în plenul de marți, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursă mai este și Alina Gorghiu din partea PNL.

Călin Popescu Tăriceanu și-a anunțat, luni, în plen, demisia din funcția de președinte al Senatului. Interimatul a fost preluat de senatorul PSD de Argeș, Șerban Valeca, după vacantarea funcției în plenul de luni.

Sursa: mediafax.ro