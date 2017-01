FOTO. Melania Trump, vestimentaţie în stilul Jackie Kennedy la ceremonia de inaugurare

Două ceremonii diferite, acelaşi tip de vestimentaţie. Melania Trump a purtat, la ceremonia de învestire o vestimentaţie asemănătoare celei pe care Jackie Kennedy a purtat-o la inugurarea lui John F. Kennedy, în 1961.

Obseravţiile aparţin Harpar Bazaar's.

Donald Trump va prelua toate atribuţiile oficiale de la Barack Obama şi va susţine un discurs, pe care îl veţi putea vedea, în direct la Realitatea TV, în jurul orei 19.30, ora României.

În cadrul ceremoniei, Trump va fi învestit de președintele Curţii Supreme de Justiţie a Statelor Unite. Pentru noul lider american va urma un prânz la care sunt invitaţi membrii administraţiei sale, precum și prieteni apropiaţi, apoi trecerea în revistă a forţelor armate, care va avea loc la Capitoliu.

Donald Trump va lua parte apoi la parada inaugurală de pe Pennsylvania Avenue. Festivităţile se vor încheia cu balul inaugural, programat să înceapă la 04:00, ora României.

Potrivit New York Times, vor fi, de fapt, două baluri inaugurale ce vor avea loc la etaje diferite ale centrului Walter E. Washington. În paralel se va desfășura un bal dedicat membrilor forţelor armate.

- See more at: https://www.realitatea.net/ziua-investirii-pre-edintelui-sua-donald-trump-depune-azi-juramantul--live_2024280.html#sthash.bRATJduu.dpuf