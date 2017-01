Melania-Donald Trump. Ce spun astrele despre compatibilitatea dintre femeia taur şi bărbatul gemeni

Melania şi Donald Trump sunt cel mai discutat cuplu al momentului. Cei doi sunt căsătoriţi din 2005 şi de atunci par de nedespărţit.

Melania Trump este născută pe 26 aprilie 1970 în actuala Slovenia, ea fiind în zodia taur.

Donald Trump este născut pe 14 iunie 1946 în New York şi este zodia gemeni.

Cum este explicat în astrologie compatibilitatea dintre femeia taur şi bărbatul gemeni?

În cazul în care o femeie Taur se îndrăgostește cu adevărat de un nativ Gemeni, se vede pusă în situația de a-l accepta cu micile lui “ciudățenii ”, cu modul lui de viață, schimbător, aventurier, risipitor. Gemenii vor să cunoască întreaga lume, au nevoie de spațiu, întâlniri, călătorii și mai ales conversație inteligență.



Femeia Taur vrea un cămin liniștit alături de un soț care s-o iubească și să-i asigure un cont bun în bancă. Atâta timp cât Gemenii reușesc să îndeplinească cerințele financiare, au șanse să fie acceptați, chiar dacă firea lor este mult mai dinamică decât liniștită nativă Taur.



În plus, prin simțul umorului și optimismul debordant, ei știu mai bine că oricine s-o înveselească, s-o încurajeze, s-o învețe cum să se distreze și cum să se bucure și de alte lucruri, în afară lumii în care s-a obișnuit să trăiască. Femeia Taur are capacitatea de a-l responsabiliza pe nativ, să-i arate adevărata față a realității și să-i ofere soluții raționale și de bun simț. Atâta timp cât ea va ști să-i stimuleze imaginația și inteligența, bărbatul Gemeni va rămâne fermecat pe veci.



Este fascinat de feminitatea, eleganța și înțelepciunea ei, ghicind că alături de o astfel de femeie va avea parte de stabilitate și liniște. Dacă ei îi face plăcere să fie lângă el și nu-și face probleme când îl vede dezordonat sau când îl prinde că se laudă asupra unui subiect cunocut de fapt numai într-un mod superficial, dacă nu-l bate la cap cu oră de venit acasă și îi arată recunoștință și admirație, atunci relația are șanse să funcționeze.