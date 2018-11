Meghan Markle: cum arăta când era asistentă de televiziune

Înainte de a deveni soția prințului Harry, Meghan Markle era gazda unei emisiuni de televiziune. Fosta sa colegă, Chrissy Teigen, recunoaște că era "adorabilă”.

Meghan Markle are, desigur, trecutul ei. Înainte de a deveni ducesă de Sussex, aceasta a fost actriță, model și… vedetă de televiziune. Mai exact, era asistentă tv la un show de televiziune – Deal or No Deal (Da sau Nu), emisiune concurs cu premii în bani sau produse). Dacă vă amintiți, și Dan Negru a moderat o emisiune asemănătoare. Dar să revenim la povestea noastră.

