Medicul Adina Alberts rupe tăcerea despre falsul chirurg italian

Inquam Photos / Octav Ganea

Medicul Adina Alberts, cea care l-a denunţat pe chirurgul fals, spune că acesta a prezentat un dosar cu foarte multe documente şi a vea parafă, ceea ce a eliminat orice suspiciune privind atestarea italianului. Alberts a mai spus că italianul trebuia să efectueze intervenţii de mică anvergură, notează mediafax.ro.

„Era un dosar stufos (pe care falsul chirurg l-a prezentat, n.r.). În primul rând, avea parafă - din capul locului îţi taie orice suspiciune în cazul în care ai avea-o. (...) Mi-a arătat toate actele. Dacă sunt adevărate sau nu, nu ştiu. Avea asigurare de malpraxis, avea diploma de facultate, mai avea adeverinţe, certificate. Îmi spunea că un nişte acte are un nume, în alte acte are un nume pentru că are dreptul să folosească două nume. (...) Este un personaj cu un talent extraordinar, un discurs la nivel medical academic, nu aveai nicio suspiciune până când nu îl vedeai că pune mâna pe seringă. Eu atunci am realizat că e ceva în neregulă. Nu am avut niciun dubiu până atunci”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă medicul estetician Adina Alberts, cea care l-a denunţat pe falsul chirurg italian.

Sursa citată mai spune că italianul era foarte convingător, cu un discurs impecabil, comparându-l cu personajul Frank Abagnale, jucat de Leonardo DiCaprio în filnul „Prinde-mă! Dacă poţi”: „E Leonardo DiCaprio din acest film, ”Prinde-mă, dacă poţi”, e fix acest personaj”.

Totodată, Alberts a subliniat că italianul trebuia să efectueze doar intervenţii de „mică anvergură şi injectabile”.

„A făcut câteva intervenţii şi a făcut una mare anvergură într-o zi în care eu nu eram în ţară. A anunţat că face intervenţii la nivelul sânilor cu anestezie locală. Şi ne-am trezut că a chemat o echipă numeroasă, a chemat asistente. În contract aşa era prevăzut să-şi aducă ajutor. Am înţeles că pacienta a avut o complicaţie la nivelul sânilor. Nu ştiu ce s-a mai întâmplat cu ea.. (...) Implanturi (a avut pacienta, n.r.) El spunea că implanturile le făcea cu anestezie locală. (...) Au fost asistentele mele care aveau menirea de a ajuta la actul medical. Eu eram plecată din ţară şi mi-au spus: Uitaţi ce face. Mi-au trimis şi nişte poze”, a mai spus Adina Alberts.