Medicii rezidenţi nu vor mai primi BURSELE. Iată când intră în vigoare măsura

Din martie 2018, odată cu creșterile programate prin Legea salarizării pentru salariile medicilor din sistemul public, medicii rezidenți vor pierde dreptul la bursele de rezidențiat, conform unui anunț recent al Ministerului Sănătății.

Medicii rezidenți vor încasa bursa de rezidențiat până la data de 1 martie 2018, atunci când salariile lor vor înregistra creșteri spectaculoase, așa cum e stabilit prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Este anunțul făcut recent de Ministerul Sănătății, care explică faptul că aceste burse nu se vor mai acorda împreună cu salariile respective.

Ce burse primesc rezidenții acum? Cei cu salarii sub 7.100 de lei primesc burse în valoare de 670 de lei, așa cum prevede un act normativ în vigoare la acest moment (reamintim că Legea salarizării bugetare abrogase prevederea referitoare la oferirea burselor, așa că a fost nevoie ca Executivul să vină vara trecută cu un alt act normativ care să includă acordarea lor).

Totuși, așa cum reiese din grila de salarizare pentru medici, vor exista, în continuare, rezidenți care vor câștiga sub acest prag de 7.100 de lei, însă de bursă vor fi lipsiți cu toții, așa cum o subliniază chiar cei de la minister în comunicatul lor: "De exemplu, un medic rezident de anul I, care în prezent are un salariu brut de 1.985 lei, va avea un salariu brut de 5.700 lei, creșterea fiind de 287%. Salariul unui medic rezident anul VI va ajunge la cuantumul de 7.900 lei de la 3.262 cât este în prezent, cu o creștere de 242%. Medicii rezidenți de anul II vor beneficia de un salariu brut de 6.100 lei după ce anul acesta au beneficiat de 2.361 lei/brut, iar cei de anul III vor încasa 6.700 lei brut cu 254% mai mult ca în acest an", notează avocatnet.ro.