Medic, lui Dragnea: "Pacienţilor trataţi în jeg când aveţi de gând să le cereţi scuze?"

Medicul care a strâns bani pentru bărbatul bătut crunt, în 31 martie, pe scările unui pasaj din Braşov, îl întreabă, într-o postare pe Facebook, pe Liviu Dragnea, când are de gând să ceară scuze „pacienţilor trataţi în jeg, cu bacterii, cu tratamente improvizate şi cu aparate vechi”.

„Domnu’ Dragnea, am înţeles că v-aţi cerut scuze puşcăriaşilor. Adevărul e că se impuneau aceste scuze, cum să nu. Eu vreau însă să vă întreb ceva: pacienţilor care au fost şi sunt trataţi în jeg, cu bacterii, cu tratamente improvizate, cu aparate vechi, lor când aveţi de gând să le cereţi scuze?”, scrie, pe pagina sa de Facebook, medicul Vasi Rădulescu.



Medicul mai scrie că un puşcăriaş ajunge la închisoare pentru că este pedepsit şi că merită nişte condiţii minimale, dar nu trebuie uitat că este vorba despre oameni care omoară, violează, distrug familii, etc. Pacienţii, în schimb, ajung la spital pentru a se face bine, după ce au plătit asigurare.



”Dar voi aţi furat banii, pentru că se fură ca-n codru în Sănătate. E normal să mai existe astfel de saloane? E normal să nu fie ventilatoare mecanice în secţiile ATI de copii? E normal să colcăie nepotismele peste tot, alimentate cel mai mult chiar de voi? E normal să sufere oamenii care merg la spital pentru a se trata şi merită condiţii excelente, dar ajung în saloane mai rele decât celulele? Ei sunt practic pedepsiţi pe nedrept. Lor când ai de gând să le ceri scuze, Liviule? Când o să-i ceri scuze vârstnicului de la Timişoara care a ajuns în acest salon de boli infecţioase (ce ironie, că pare generator de infecţii)? Când, Liviule?”, scrie medicul, ataşând o poză dintr-un salon al Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara, care a fost în atenţia opiniei publice în iarna acestui an din cauza condiţiilor mizere.





Medicul Vasi Rădulescu este cel care a strâns bani pentru bărbatul bătut crunt, în 31 martie, pe scările unui pasaj din Braşov, impresionat de situaţia în care se afla acesta. Medicul a adunat 90.000 de lei, după care a urmărit îndeaproape soarta bărbatului bătut, scrie mediafax.ro.



Postarea medicului face referire la declaraţia preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, care, vorbind despre modificarea Codurilor penale, şi-a cerut iertare „miilor de români care unii stau în puşcărie pe un articol neconstituţional, alţii sunt târâţi în tribunale pe baza aceluiaşi articol sovietic, iar alţii sunt târâţi pe la DNA şi mai sunt şi alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu ştiu că au dosar”.