Medic la Floreasca: Sigur nu s-a folosit un singur tip de gaze. Dezvăluire bombă

Unul dintre medicii ATI de la Spitalul Floreasca prezenți în Piața Victoriei în seara zilei de 10 august a declarat la Realitatea TV că simptomatologia pacienților expuși la gazele lacrimogene arată că nu era vorba numai de gazul CS, invocat de Jandarmerie.

Jandarmeria recunoaște că a folosit vineri seară, la manifestaţii, gaze iritant lacrimogene, considerate gaze toxice de luptă.

În accepţiunea Jandarmeriei, însă folosirea lor a fost nu doar justificată, dar şi necesară. Există însă o convenţie internaţională ce interzice folosirea acestui gen de muniţie, convenţie pe care România a semnat-o în 1997.

Confirmarea că sunt gaze de tip C.S. a venit și de la colonelul Paraschiv, botezat Fantoma albă a protestului disasporei. "Jandameria e dotată cu dispozitive care utilizează gazele lacrimogene, aici mă refer la clorobenzol, de fapt mă refer la clorobenzal, de fapt e CS", a spus Paraschiv.

Un medic de la Floreasca arată că simptomele pacienților nu concordă cu niciunul dintre cele două gaze:

"După experiența mea din Piața Victoriei, nu s-a folosit doar gazul CS. Din simptomele celor din Piață și după experiența mea personală au fost mai multe tipuri de substanțe, sigur nu a fost folosit un singur tip de gaz. Spun asta pentru că simptomele nu concordă, gazele acestea iritant lacrimogene, din care fac parte gazele CS, dau iritație de mucoasă și secreție de mucoasă. Eu și cei cu care eram în grup nu am avut nicio problemă cu ochii, nu am avut nicio hipersecreție de mucoasă de căi respiratorii, de muzoasă nazală, ci totul a fost o senzație că nu mai intră aer în plămân, oarecum de bronho-constricție. Or, simptomatologia asta nu este dată de niciunul dintre cele două gaze", spune Elena Copaciu, medic ATI la Spitalul Floreasca.

În Piața Victoriei au fost trase concentrații mari de gaze iritant lacrimogene, care sunt interzise în întreaga lume ÎN RĂZBOAIE. Asta pentru că sunt considerate gaze toxice de luptă.

În schimb, În România, aceste gaze sunt permise pe timp de pace, împotriva unor civili. Jandarmeria Română nu vede nicio problemă și susține că gazele sunt folosite de jandarmi și în alte țări europene.