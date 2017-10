Plângere penală șocantă! O femeie susține că un medic ginecolog i-ar fi implantat un CIP în vagin

Plângere penală şocantă la Colegiul Medicilor Maramureş, dar şi la Poliţia Municipiului Baia Mare. O băimăreancă în vârstă de 44 de ani acuza un medic ginecolog de fapte strigătoare la cer. Potrivit femeii, specialistul i-ar fi implantat un CIP în vagin.

Femeia a povestit pentru vasiledale.ro că, după ce a întâlnit un bărbat pe Facebook s-ar fi cunoscut și ar fi întreținut relații sexuale cu acesta, la scurt timp a mers la medicul ginecolog pentru un control.



“Eu cred că el s-a înțeles cu medicul și mi-a pus acel CIP în vagin, pentru a mă urmări, pentru a ști tot ce fac. Am făcut plângere la Colegiul Medicilor dar și la Poliție. Acolo nu au vrut să îmi înregistreze inițial plângerea. Așa că m-am întors a doua zi și mi-au luat-o”, a spus băimăreancă.



În cele ce urmează redam integral ce a scris băimăreancă în plângerea înregistrată în 11 septembrie 2017 la Colegiul Medicilor Maramureș:



“Subsemnata Gabriela (…) domiciliată în Baia Mare, stradă (….), județul Maramureș, seria (…) nr (…) CNP (….), prin prezenta vă aduc la cunoștință că din luna MAI încoace până în prezent mă simț foarte rău de când am fost la domnul doctor ginecolog (…) și pe lângă tratamentul (ovolul) respectiv mi s-a mai pus ceva în vagin, ceea ce nu știu ce era pentru l-am întrebat ce este și nu a vrut să-mi spună nimic că a zis că o să mă simt mai bine, ceea ce nu este adevărat pentru că mă simt foarte rău.



Trebuia să fiu chemată după rezultat ceea ce nu am fost sunată nici până în ziua de azi. Dacă apar probleme pe bază de internare la ginecologie, vreau să fie tras la răspundere și să-mi plătească tot ce o să fie de plătit (tratamenteel). Vă mulțumesc”.